ทนายเปิ้ล พ้อขอความเป็นธรรม หลังโผล่ชื่อแถว 2 คดีบุ๋ม ยันไม่เกี่ยวเส้นเงินบริจาค
ใจสลาย! ทนายเปิ้ล พ้อขอความเป็นธรรม หลังโผล่ชื่อผู้ต้องหาแถว 2 จ่อถูกหมายเรียก คดีบุ๋ม ปนัดดา ยันไม่เกี่ยวเส้นเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี
จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (16 พ.ย. 69) พ.ต.อ.นิตติโชติ เพ็ญจำรัส รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ บก.ปอศ. เปิดเผยความคืบหน้าการประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิองค์กรทำดี ของ ‘บุ๋ม ปนัดดา’
โดยที่ประชุมมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแถว 2 เพิ่มเติมอีก 6 คน ประกอบด้วย ช่างเอ๋และช่างเอ็ม ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงิน จึงพิจารณาดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ส่วนอีก 4 คน เป็นกรรมการของมูลนิธิ พิจารณาดำเนินคดีใน 3 ข้อหา ได้แก่ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และร่วมกันฟอกเงิน
หลังจากนี้จะดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้ง 6 คนภายในวันพรุ่งนี้ เพื่อให้เข้าพบพนักงานสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์นี้ หลังตรวจพบทั้งเส้นเงิน แชต เอกสาร และพยานบุคคล ที่อาจมีส่วนในการร่วมกระทำความผิดด้วย
ล่าสุด ทนายเปิ้ล หนึ่งในกรรมการของมูลนิธิ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบายความรู้สึกผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังมีรายชื่อเป็นผู้ต้องหาแถว 2 ที่จะต้องถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดี ระบุว่า
“ใจสลาย!!! เราไม่ผิด แล้วจะทำให้เราผิดได้อย่างไร ขอความเป็นธรรมให้เราด้วยค่ะ ตลอดชีวิตที่ผ่านมาทำแต่สิ่งที่ดี ช่วยเหลือผู้คน และประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริตมาตลอด เน้นย้ำว่าไม่เคยมีเส้นเงินแต่บาทเดียว และตัวเองยังเป็นผู้เสียหายเพราะเราก็บริจาคเช่นกัน ไม่คิดเลยว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้ เสื่อมเสียชื่อเสียงและอนาคตพังทลาย
ชีวิตของผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งที่มุ่งหวังใช้ความรู้เพื่อได้ช่วยเหลือผู้คน กลับต้องได้รับผลเช่นนี้ แม้เราจะต้องสู้จนขาดใจ แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันยากจะประมาณได้
“ธรณีนี่นี้เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหารเราชอบ เราบ่ผิดท่านมาล้างดาบนี้คืนสนอง””
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อ้างอิงจาก : FB ทนายเปิ้ล