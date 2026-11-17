ผู้ว่าฯ สงขลา สั่งเตรียมรับมือ ฝนตกหนักมาก น้ำท่วมฉับพลัน ระหว่าง 18-22 พ.ย.นี้
ผู้ว่าฯ สงขลา สั่งทุกอำเภอ เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ลมกระโชกแรง ฝนตกหนักมาก ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ย.นี้
นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด ได้ลงนามในโทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ด่วนที่สุด ที่ สข 0021(กปภจ.)/ว154 ส่งถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ส่วนราชการ หน่วยงาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้
สืบเนื่องจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 3 (311/2569) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เวลา 05.00 น. ระบุว่า ในช่วงวันที่ 18–22 พฤศจิกายน 2569 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง รวมถึงคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จึงได้สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตาม 5 แนวทางหลัก ดังนี้
1) แจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม และเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
2) กรณีน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง ให้เตรียมความพร้อมรับมือ ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ รวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำน้ำตก ถ้ำลอด กรณีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้ผู้อำนวยการอำเภอ และผู้อำนวยการท้องถิ่นสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนภัยและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง
3) กรณีลมกระโชกแรง ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ระวัง การอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง อันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก โดยหลีกเลี่ยง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย
4) ให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพให้เพียงพอ กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัย ขอให้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วย
5) หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ ขอให้รายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ทราบทันที ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0 7431 6380 และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
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