หลุดแชต ฮากาตะ อิโรฮะ ดาวรุ่ง AV ดาราหนุ่มทักจีบ ชวนเข้าซาวน่า ลั่น ทำอาชีพนี้อย่าคิดย่ำยียังไงก็ได้
ดราม่าสนั่นโซเชียลญี่ปุ่น บัญชีแฉแชตหลุด สึนะ เคโตะ ทักข้อความจีบ ฮากาตะ อิโรฮะ นักแสดงเอวีหน้าใหม่ ฝ่ายหญิงตัดพ้อเป็นนักแสดงเอวีไม่ใช่ว่าใครจะทำอะไรก็ได้ ชาวเน็ตวิจารณ์เดือด
เดือดใน X บัญชีแฉนิรนาม ชื่อ DEATHDOL NOTE โพสต์ภาพแคปแชตกล่องข้อความส่วนตัวของ อินสตราแกรมกับไลน์ ที่อ้างว่าเป็นการคุยกันระหว่าง สึนะ เคโตะ (綱啓永) นักแสดงหนุ่มญี่ปุ่น กับ ฮากาตะ อิโรฮะ (博多彩葉) นักแสดง AV หน้าใหม่ อายุ 19 ย่าง 20 พร้อมติดป้ายกำกับว่า “ความดัง ระดับ B · หมายเหตุ จีบนักแสดง AV” ปัจจุบันทวีตนี้มีคนดูกว่า 1.6 ล้านคน
สึนะ เคโตะ วัย 27 ปี เป็นนักแสดงที่โด่งดังจากการชนะประกวด Junon Super Boy Contest ปี 2017 มีผลงานเด่นอย่าง ขบวนการอัศวินไดโนเสาร์ ริวโซลเจอร์ มีภาพยนตร์เข้าฉายปีนี้หลายเรื่อง เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์เครื่องสำอางชื่อดัง ส่วน ฮากาตะ อิโรฮะ เพิ่งเดบิวต์เป็นนักแสดงเอวีสังกัด S1 ในปี 2569
เนื้อหาในแชตแสดงให้เห็นฝ่ายชายขอให้ฝ่ายหญิงปิดเรื่องการติดต่อกันไว้เป็นความลับ มีการชวนไปซาวน่า ฝ่ายชายพิมพ์ข้อความว่า “ถ้าเข้าห้องส่วนตัวแบบเหลื่อมเวลากันก็ปลอดภัย” มีการพูดคุยเรื่องสั่งอาหารมากินที่บ้าน รวมถึงส่งข้อความหลังดูผลงานของเธอว่า “ดูแล้วอยากเจอจัง”
ฮากาตะออกมาโพสต์ข้อความขอโทษแฟนคลับ เธอระบุว่า “ขอโทษแฟน ๆ ก่อนเลย ฉันแค่อยากได้รักแท้ แต่ดูเหมือนจะพลาดไปแล้ว” พร้อมประโยคตัดพ้อว่า “ยังแค่ 20 แต่ก็ 20 แล้วนะ”
หลังจากนั้นโทนการโพสต์ของเธอเปลี่ยนเป็นความโกรธ เธออธิบายว่านักแสดงเอวีอยู่ในสถานะที่พูดลำบากเวลาเจอเรื่องไม่ดี คนเพิ่งเดบิวต์มักดีใจจนเชื่อใจง่ายเมื่อมีคนดังทักข้อความมา พอมีอะไรกันเสร็จก็มักถูกปฏิบัติแบบขอไปที ฝ่ายชายดังขึ้นก็มักจะตัดความสัมพันธ์ เธอพิมพ์ข้อความชัดเจนว่า “เป็นนักแสดง AV ไม่ได้แปลว่าใครจะทำอะไรก็ได้” เธอชวนผู้หญิงคนอื่นที่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันให้ติดต่อมาหาเธอ พร้อมประกาศว่า “ฉันจะยืนหน้าด่านให้เอง”
ข้อมูลที่ปรากฏยังไม่มีใครออกมายืนยันข้อเท็จจริงว่าทั้งคู่คบหากันจริงหรือไม่ ภาพที่หลุดออกมาเห็นเพียงหน้าบัญชีอินสตาแกรม ส่วนแอปพลิเคชันไลน์ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสึนะตัวจริง แชตที่ถูกเปิดเผยออกมายังไม่มีหลักฐานว่าฝ่ายชายทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง เนื้อหาเป็นเพียงการพูดคุยจีบกันตามปกติ ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าฮากาตะเป็นคนส่งภาพให้บัญชีแฉเองหรือไม่ ทางด้านสึนะรวมถึงต้นสังกัด Watanabe Entertainment ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใด ๆ ฝ่ายหญิงออกมายืนยันว่าไม่ได้ถูกทิ้ง เธอเป็นฝ่ายบล็อกไลน์ฝ่ายชายไปเองตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม
ชาวเน็ตญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยตั้งคำถามว่าถ้าโดนทำอะไรไม่ดีก็ควรบอกมาให้ชัดเจน การนำแชตที่คุยกันปกติมาเผยแพร่แบบนี้ไม่มีความหมาย บางความเห็นวิจารณ์ว่าเธอดีใจจนเชื่อใจไปเอง ฝั่งที่สนับสนุนยืนยันจะอยู่เคียงข้างเธอ ฮากาตะตอบกลับความเห็นหนึ่งว่า “ถูกฟ้องก็ได้ ฉันจะสู้”