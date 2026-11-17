ชมพู่ ยันไม่สนิท บุ๋ม ปนัดดา รู้ข่าวมูลนิธิแค่ ‘อ้าว’ ไม่ผิดหวัง-ไม่คิดขอเงินคืน
ชมพู่ อารยา เปิดใจปมบริจาค 1 ล้านให้มูลนิธิ ยันไม่ได้สนิท ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ขนาดนั้น เผยไม่เสียใจเพราะไม่คาดหวังแต่แรก ขอตัดกรรมกันชาตินี้
ความเคลื่อนไหวล่าสุด ชมพู่ อารยา นักแสดงคนดัง เปิดเผยถึงกรณีการเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นพยานปมเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา ตอนแรกทราบเรื่องจากรายงานข่าวที่มีรายชื่อนักแสดงที่อาจต้องไปให้ปากคำ แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อ จนกระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อเข้ามาจริง จึงได้เข้าให้ข้อมูลตามกระบวนการ โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการแชร์ข้อมูลให้ฟังบางส่วน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความรู้สึกว่าช็อกหรือไม่ ชมพู่แจงว่ากรณีของตนอาจไม่เหมือนคนอื่น เนื่องจากไม่ได้สนิทสนมกับอีกฝ่าย รู้จักเพียงเฉียด ๆ ตามงานอีเวนต์ ไม่ได้เจอกันบ่อย ไม่เคยร่วมงานแสดงหรือถ่ายทำรายการด้วยกันจึงไม่ได้มีความใกล้ชิดหรือคาดหวังตั้งแต่แรก เมื่อทราบข้อมูลจึงรู้สึกเพียงแค่รับรู้ตามข่าวก็คิดในใจว่า “อ้าวหรอ” ไม่ได้ถึงขั้นช็อก ผิดหวังหรือเสียใจรุนแรง
สำหรับหลักฐานที่นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ นักแสดงหญิงระบุว่าเป็นการรวบรวมหลักฐานการโอนเงิน ตนมี 2 ยอด คือ ยอดในปี 2567 และยอดในปีก่อนหน้าที่ลึกไปกว่านั้น เนื่องจากการทำธุรกรรมโอนเงินทำผ่านแอปพลิเคชันบัญชีนิติบุคคล ซึ่งไม่มีสลิปเหมือนบัญชีทั่วไป และในแอปพลิเคชันแสดงประวัติย้อนหลังได้เพียง 4-5 รายการ ทำให้ต้องไปรื้ออีเมลย้อนหลังของธนาคารเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานยืนยันยอดเงิน
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งคร่าว ๆ ว่าเงินถูกส่งต่อไปที่ใดบ้าง แต่ไม่ได้แจกแจงรายละเอียดเชิงลึก และตนก็ไม่ได้ร้องขอตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าว
ส่วนของสถานะทางคดีและความตั้งใจในการติดตามเงินคืน ชมพู่เผยว่าตอนนี้อีกฝ่ายยังอยู่ในขั้นตอนของการพิสูจน์ตัวเอง จึงไม่อยากออกความคิดเห็นอะไรมาก และปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ส่วนตัวไม่คิดที่จะตามเงินคืน เพราะไม่รู้ว่าทำแล้วจะได้อะไร หากมีกระบวนการติดตามยึดทรัพย์ เจ้าหน้าที่คงดำเนินการเอง
ชมพู่กล่าวถึงการจัดการความรู้สึกของตนเองว่า “คิดง่าย ๆ ว่าเราคงเคยติดค้างเขามา เอาให้สบายใจคือเราอาจจะไปเอาของเขามาตั้งแต่กี่ภพกี่ชาติตัดเวรตัดกรรมกันตรงนี้” หากแบกความรู้สึกไว้ก็อยู่ที่ตัวเอง จึงเลือกที่จะมูฟออน พร้อมมองว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยและกฎแห่งกรรม แม้กระบวนการยุติธรรมจะว่าอย่างไร แต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ
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