โรเบิร์ต แพตตินสัน คือเจมส์ บอนด์คนใหม่ รับบท 007 ต่อจากแดเนียล เคร็ก
โรเบิร์ต แพตตินสัน (Robert Pattinson) นักแสดงชาวอังกฤษวัย 40 ปี ได้รับเลือกให้รับบท เจมส์ บอนด์ คนใหม่ ต่อจากแดเนียล เคร็ก หลังแฟนหนังรอลุ้นกันมาหลายปีว่าใครจะรับช่วงบทสายลับ 007 การเปิดตัวเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ทำให้แพตตินสันเป็นนักแสดงคนที่ 7 ที่รับบทบอนด์ในภาพยนตร์ชุดหลัก และเป็นคนแรกในยุคที่แอมะซอน เอ็มจีเอ็ม สตูดิโอส์ ดูแลทิศทางสร้างสรรค์ของแฟรนไชส์
แพตตินสันกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า การได้รับความไว้วางใจให้รับบท 007 เป็นเกียรติครั้งใหญ่ในชีวิต และแค่บอกว่าเป็นความฝันที่เป็นจริงก็ยังน้อยไป พร้อมแสดงความตื่นเต้นที่จะได้เริ่มงานกับทีมสร้างชุดใหม่
จาก Twilight และ The Batman สู่บทสายลับ 007
ผู้ชมหลายคนรู้จักแพตตินสันจากบท เซดริก ดิกกอรี ใน Harry Potter and the Goblet of Fire ก่อนที่บทแวมไพร์ เอ็ดเวิร์ด คัลเลน ใน Twilight จะทำให้เขาโด่งดังไปทั่วโลก หลังจากนั้นเขาหันไปเล่นหนังนอกกระแสอย่าง Good Time และ The Lighthouse ก่อนกลับมารับบทนำในหนังแฟรนไชส์ใหญ่อีกครั้งในฐานะ บรูซ เวย์น ใน The Batman
ก่อนเปิดตัว แพตตินสันเพิ่งกลายเป็นหนึ่งในชื่อที่ถูกจับตาช่วงท้ายของการคัดเลือก หลังวาไรตี้รายงานว่าเขาและนิโคลัส ฮอลต์ได้เข้าทดสอบหน้ากล้องสำหรับบท 007 ความเคลื่อนไหวครั้งนั้นเกิดขึ้นหลังมีการคาดเดาชื่อผู้ที่จะมารับบทต่อจากเคร็กมานาน นับตั้งแต่ No Time to Die เข้าฉายในปี 2564 และปิดฉากการรับบทบอนด์ตลอด 5 ภาคของเคร็ก
บอนด์ภาคที่ 26 ได้ผู้กำกับ Dune คุมงาน
ภาพยนตร์ภาคใหม่ที่เรียกกันว่า Bond 26 ยังไม่มีชื่อเรื่องและวันเข้าฉายอย่างเป็นทางการ โดยได้ เดอนี วีลเนิฟ ผู้กำกับ Dune มารับหน้าที่กำกับ และ สตีเวน ไนต์ ผู้สร้างซีรีส์ Peaky Blinders มาเขียนบท ส่วนผู้อำนวยการสร้างคือ เอมี ปาสกาล จากภาพยนตร์ชุด Spider-Man และ เดวิด เฮย์แมน จากภาพยนตร์ชุด Harry Potter
หนังภาคนี้ยังเป็นจุดเปลี่ยนเบื้องหลังของ 007 ด้วย เพราะเป็นภาคแรกหลังแอมะซอน เอ็มจีเอ็ม ได้อำนาจกำหนดทิศทางสร้างสรรค์ของแฟรนไชส์ในปี 2568 ขณะที่บาร์บารา บรอกโคลี และไมเคิล จี. วิลสัน ผู้ดูแลหนังบอนด์มายาวนาน ยังคงเป็นเจ้าของร่วม การเลือกแพตตินสันจึงเป็นการเปิดตัวทั้งนักแสดงนำคนใหม่และทีมที่จะพา 007 เข้าสู่ยุคถัดไป
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