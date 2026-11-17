แห่อาลัย ‘น้องใบพลู’ พยาบาลสาว ถูกกระบะตีนผีชนดับซิ่งหนี
น้องใบพลู พว.วรนุช นาคทองแดง พยาบาลสาวและศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ รุ่นที่ 52 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถกระบะชนท้ายรถจักรยานยนต์ บริเวณใกล้ห้างแม็คโคร จังหวัดพิจิตร โดยมีรายงานว่าคนขับรถกระบะหลบหนีหลังเกิดเหตุ
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ โพสต์ข้อความไว้อาลัยการจากไปของน้องใบพลู พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและเพื่อนร่วมสถาบัน
รายงานเบื้องต้นระบุว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลาประมาณ 18.35 น. บริเวณใกล้ห้างแม็คโคร จังหวัดพิจิตร ขณะรถกระบะชนท้ายรถจักรยานยนต์ ก่อนคนขับรถกระบะจะออกจากจุดเกิดเหตุ
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้น้องใบพลูเสียชีวิต โดยยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ หรือข้อมูลยืนยันตัวผู้ขับขี่รถกระบะที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังทราบข่าว สโมสรนักศึกษาฯ ได้โพสต์แสดงความอาลัยต่อรุ่นพี่ พร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต
สำหรับน้องใบพลูเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ รุ่นที่ 52 โดยเพื่อนร่วมสถาบันร่วมแสดงความอาลัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส่วนความคืบหน้าคดี ยังไม่มีรายงานยืนยันว่าตำรวจสามารถติดตามตัวคนขับรถกระบะได้แล้วหรือไม่ รวมถึงยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุ
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