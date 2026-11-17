ออสเตรเลีย ถอนฟ้อง “แอร์มีนา” คดีซุกเฮโรอีนในกระเป๋าผ้า พ้นทุกข้อกล่าวหา
สำนักข่าวเอสบีเอสไทยรายงานความคืบหน้าคดีที่ศาลแขวงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย พนักงานอัยการตัดสินใจถอนฟ้อง น.ส.มีนา คอนโดะ อดีตแอร์โฮสเตสสายการบินไทย ในข้อหานำเข้ายาเสพติดควบคุมในปริมาณเพื่อการค้า รวมถึงข้อหาครอบครองยาเสพติดควบคุมในปริมาณเพื่อการค้า ผู้พิพากษาดอนนา เบคอส จึงมีคำสั่งเพิกถอนข้อกล่าวหาทั้งหมดออกจากกระบวนการพิจารณา
ศาลดำเนินการพิจารณาคดีเมื่อเวลา 11.40 น. ตามเวลาท้องถิ่น น.ส.มีนา ปรากฏตัวผ่านระบบวิดีโอลิงก์ในชุดสีฟ้า การถอนฟ้องส่งผลให้คดียุติลงอย่างเป็นทางการ ทางการออสเตรเลียยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการควบคุมตัวหรือกำหนดการปล่อยตัว
เหตุการณ์จับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศุลกากรพร้อมตำรวจออสเตรเลียรวบตัวอดีตแอร์โฮสเตสวัย 26 ปี ที่สนามบินเมลเบิร์น เจ้าหน้าที่ตรวจพบเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 1 กิโลกรัม มูลค่าราว 11 ล้านบาท ซุกซ่อนอยู่บริเวณซับในกระเป๋าผ้าลายช้างทั้ง 12 ใบที่นำติดตัวมา
แนวทางการสืบสวนพบข้อมูลการรับจ้างหิ้วกระเป๋าผ้าเข้าประเทศออสเตรเลียผ่านการติดต่อทางช่องทางออนไลน์ ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ขยายผลเครือข่ายข้ามชาติ จนสามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยเพิ่มเติมได้ในเวลาต่อมา
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