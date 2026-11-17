พุทธ เล่านาทีซึ้ง เฮียฮ้อ เรียกไปกอด น้ำตาคลอ ลาออกช่อง 8 เคลียร์ปมหนุ่ม กรรชัย ชวนร่วมงาน
หลัง สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ประกาศแจ้งการสิ้นสุดการทำงานของพุทธ อภิวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าว สารวัตร กิจพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข่าว สองผู้ประกาศข่าวรายการลุยชนข่าวจะปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 พุทธได้โพสต์ขอบคุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หรือเฮียฮ้อ นงลักษ์ งามโรจน์ ตลอดจนทีมงานเบื้องหลังทุกคน
ต่อมาในรายการ Live จิตดี Talk ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 พุทธเปิดใจถึงเส้นทางการทำงานใหม่ เล่าเหตุการณ์ตอนเข้าพบผู้บริหารช่อง 8 ว่ารู้สึกประทับใจความน่ารักของ เฮียฮ้อ สุรชัย ตอนจะกลับมีอาการน้ำตาคลอ เฮียฮ้อ เรียกไปกอด เป็นความรู้สึกที่ไม่เคยได้รับจากผู้บริหารที่ไหนมาก่อน เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้คนถึงรักสุรชัย พร้อมให้สัจจะว่าในวันข้างหน้าหากมีสิ่งใดช่วยเหลือได้จะทำอย่างเต็มที่
สำหรับสาเหตุการลาออก สัญญาการทำงานได้สิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนตุลาคม นงลักษ์ขอให้ช่วยวางระบบงานต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ความฝันส่วนตัวของเขาคือต้องการลุยงานออนไลน์ โลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง การทำโทรทัศน์เพียงอย่างเดียวต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก
การมีแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยเพิ่มช่องทางการนำเสนอ ตอนนี้เขาทุ่มเทให้กับเพจ Phutta Talk ขอให้ผู้ชมฝากติดตาม อนาคตจะดำเนินไปทิศทางใดยังไม่อยากระบุชัดเจน เขาไม่ได้ปิดกั้นโอกาสอื่น ๆ ตอนนี้ยังทำงานอยู่ช่อง 8 จึงเคารพสถานที่ ไม่อยากพูดอะไรที่ไม่เหมาะสม
ส่วนกรณีหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย แซวออกอากาศชวนไปทำงานด้วยกันจนคลิปถูกแชร์จำนวนมาก พุทธตอบคำถามจิตดีว่าได้คุยส่วนตัวกันแล้ว เขาขอบคุณสำหรับคำชวน คนสนิทกันย่อมมีการแซวเล่นเป็นเรื่องปกติ บางเรื่องเป็นการพูดคุยส่วนตัวจึงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมด
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