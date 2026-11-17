ชื่นมื่น! ‘แป้งโกะ’ แต่งงาน ‘บิ๊ก อริยะ’ หนุ่มนักธุรกิจ เลื่อนสถานะคู่ชีวิต หลังคบหาเกือบ 10 ปี
เปิดภาพ ‘แป้งโกะ’ และ ‘บิ๊ก อริยะ’ นักธุรกิจหนุ่ม เข้าพิธีวิวาห์อบอุ่น เลื่อนสถานะคู่ชีวิตหลังดูใจเกือบ 10 ปี
เข้าสู่ประตูวิวาห์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ “แป้งโกะ จินตนัดดา” นักแสดงสาวหน้าใสและศิลปินหญิงมากความสามารถจากค่ายเพลง What The Duck เจ้าของเพลงฮิตติดหูอย่าง “พระจันทร์” ล่าสุดได้ควงแขนแฟนหนุ่มนักธุรกิจ “บิ๊ก อริยะ” เข้าพิธีมงคลสมรสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ณ โรงแรม Capella Bangkok
บรรยากาศภายในงานจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายและอบอุ่น โดยมีครอบครัว คนสนิท รวมถึงเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการบันเทิงมาร่วมเป็นสักขีพยานความรัก พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นชีวิตคู่
เส้นทางรักของแป้งโกะและหนุ่มบิ๊กนั้นปลูกต้นรักกันมาอย่างยาวเกือบ 10 ปี ก่อนที่ฝ่ายชายจะทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศหิมะขาวโพลนสุดโรแมนติกไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 จนในที่สุดได้ตัดสินใจเลื่อนสถานะจากคู่รักมาเป็นคู่ชีวิตอย่างสมบูรณ์
ขณะเดียวกัน เพจต้นสังกัดอย่าง whattheduckmusic ได้เผยแพร่เซตภาพสุดอบอุ่นของบ่าวสาว พร้อมเป็นตัวแทนผู้บริหาร ศิลปิน และทีมงานค่ายเพลง โพสต์ข้อความแสดงความยินดีเนื่องในวันมงคลสมรสของ PANGO & BIG โดยระบุคำอวยพรขอให้ทุก ๆ วันของทั้งคู่เต็มไปด้วยความรัก ความเข้าใจ และมีความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป
ทั้งนี้ แฟนคลับและผู้ที่ติดตามผลงานสามารถเข้าไปร่วมส่งคำอวยพรและแสดงความยินดีกับก้าวใหม่ของชีวิตคู่บ่าวสาวได้ผ่านทางแฮชแท็ก #PangsBigDay บนโซเชียลมีเดีย
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แป้งโกะ เซย์เยส แฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงาน อึ้ง แหวนเพชรเม็ดโตกระแทกตา
- แป้งโกะ ตอบไง ? หลังถามความรู้สึก ว่านไฉ-อาย จะแต่งงาน