กต. ผิดหวังกัมพูชา ใช้เวทีนานาชาติใส่ร้ายไทย กล่าวหาบิดเบือน ไร้มูลความจริง
กต. ผิดหวังกัมพูชา ใช้เวทีนานาชาติใส่ร้ายไทย กล่าวหาบิดเบือน ไร้มูลความจริง ปมชายแดนสองประเทศ หวังผลประโยชน์การเมืองภายใน
17 พฤศจิกายน 2569 กระทรวงการต่างประเทศ ออกแถลงการณ์ท่าทีไทยต่อการดำเนินการของกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศ หลังจากกรณีของ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวในระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (OIF) โดยระบุว่า
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน กระทรวงการต่างประเทศ ออกแถลงการณ์ท่าทีไทยต่อการดำเนินการของกัมพูชาในเวทีระหว่างประเทศ จำนวน 9 ข้อ ระบุดังนี้
1. ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมขององค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 48 และระดับผู้นำ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 14–16 พฤศจิกายน 2569 ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา ในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ์
2. การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการสนับสนุนเป้าหมายร่วมกันขององค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (International Organisation of La Francophonie: OIF) ในการส่งเสริมสันติภาพ การเจรจา และความเข้าใจอันดีระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยไทยเริ่มเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ของ OIF มาตั้งแต่ปี 2551 (ค.ศ. 2008)
3. ไทยผิดหวังอย่างยิ่งที่กัมพูชากลับใช้ประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวนำเสนอข้อกล่าวหาที่ไร้มูลความจริงเพื่อใส่ร้ายไทยตลอดช่วงการประชุม ทั้งผ่านถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในพิธีเปิดการประชุมระดับผู้นำ กระบวนการร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม นิทรรศการภาพถ่ายในสถานที่จัดการประชุม และงานศิลปะที่จัดวางอยู่ภายในหมู่บ้านฟรังก์โกโฟนี (Francophonie Village)
โดยไทยตกเป็นเป้าของการกล่าวที่เป็นเท็จซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งยังถูกปฏิเสธจากประธานการประชุมฝ่ายกัมพูชาไม่ให้สามารถชี้แจงโต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวในที่ประชุม แต่ให้เพียงยื่นคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
4. ด้วยเหตุนี้ ไทยจึงจำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบโต้การนำเสนอสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่มีอคติ บิดเบือน และเป็นข้อมูลเพียงด้านเดียว โดยเฉพาะข้อกล่าวหาว่าไทยยึดครองดินแดนของกัมพูชา ทำให้ชาวกัมพูชาประมาณ 20,000 คนไม่สามารถเดินทางกลับถิ่นที่อยู่ของตนได้ นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งที่ข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จดังกล่าวถูกขยายความและเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ ในกัมพูชาอย่างบิดเบือน
5. ในความเป็นจริง ประเทศไทยได้ให้ที่พักพิงชั่วคราวในประเทศไทยแก่ชาวกัมพูชาที่หลบหนีความขัดแย้งภายในประเทศในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม และแม้สถานการณ์ในกัมพูชาจะคลี่คลายลงในเวลาต่อมา แต่ชาวกัมพูชาบางส่วนยังคงพำนักอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
แม้ว่าฝ่ายไทยได้ทำการประท้วงฝ่ายกัมพูชาหลายครั้งแล้วก็ตาม จึงถือเป็นการรุกล้ำดินแดนไทย โดยฝ่ายไทยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง และคำนึงถึงความเป็นอยู่และความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดน
6. กัมพูชาเลือกที่จะมุ่งกล่าวหาประเทศไทยโดยไร้พื้นฐานความจริง แทนที่จะให้ความสำคัญกับประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อ OIF การกระทำดังกล่าวเป็นการบั่นทอนเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของ OIF และเบี่ยงเบนความสนใจจากการขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมขององค์กร ไปสู่การใช้ประโยชน์จากเวทีพหุภาคีเพื่อเผยแพร่ท่าทีฝ่ายเดียวในประเด็นทวิภาคีเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองภายในประเทศ
7. นอกจากนี้ เป็นที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งที่กัมพูชายังคงเดินหน้าใช้การดำเนินการที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นนี้ในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำลังจัดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านเดียวที่บิดเบือนข้อเท็จจริงในประเด็นทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชา
ทั้งนี้ ไทยเชื่อมั่นว่า เวทีพหุภาคีควรเป็นพื้นที่สำหรับส่งเสริมการเจรจาและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ไม่ใช่เวทีสำหรับนำเสนอประเด็นความขัดแย้งทวิภาคีอย่างมีอคติ ด้วยข้อมูลเพียงด้านเดียวและที่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8. ไทยผิดหวังอย่างยิ่งต่อการกระทำดังกล่าวของกัมพูชา ซึ่งสวนทางอย่างชัดเจนกับมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Confidence-Building Measures: CBMs) ที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันเมื่อเดือนตุลาคม 2569 ภายใต้กระบวนการประนอมที่กำลังดำเนินอยู่ ตลอดจนความเข้าใจร่วมกันที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้ตกลงกันในการหารือ ณ เมืองเซบู ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2569
9. อย่างไรก็ดี ไทยยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหากับกัมพูชาด้วยสันติวิธี ผ่านกลไกทวิภาคี และเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยกัมพูชาต้องหลีกเลี่ยงการขยายประเด็นทวิภาคีไปเป็นประเด็นระหว่างประเทศ และหันกลับมาปฏิบัติตามมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันอย่างเคร่งครัดและจริงจัง ซึ่งเป็นจุดยืนที่ไทยยึดถือมาโดยตลอด
ทั้งนี้ ไทยเรียกร้องให้กัมพูชาแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม ถึงความจริงใจและความมุ่งมั่นในลักษณะเดียวกัน เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพ อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งสองประเทศ
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