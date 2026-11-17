โอนให้ “น้องสาวออนไลน์” 1.1 ล้าน ลุงแท็กซี่ขโมยเงินทั้งบ้าน ไม่เข็ด แจ้งความแล้วยังคุยต่อ
เรื่องเริ่มจากแชตธรรมดาบนเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ปลายทางคือหญิงสาวที่ใช้ชื่อว่า เอลลา อัง บอกว่าเป็นคนสิงคโปร์ ทำธุรกิจเดินเรืออยู่ต่างประเทศ ส่วนหนุ่มโดนหลอกคือ คนขับแท็กซี่วัย 60 ปี แซ่เจิ้ง ทั้งคู่คุยกันถูกคอจนเขาเรียกเธอว่าน้องสาว และอีกสามเดือนต่อมา เงินของคนทั้งบ้านก็หายไป 43,740 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 1.15 ล้านบาท
คุยกันได้ 12 วัน เอลลาเอ่ยปากขอยืมเงินก้อนแรก 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 26,000 บาท อ้างเหตุผลต้องจ่ายค่าเดินทางไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศแต่เงินสดขาดมือ เธอเล่าด้วยว่าทุ่มเงินลงธุรกิจเดินเรือไปแล้ว 660,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 17 ล้านบาท ก่อนจะสะดุด จึงจำเป็นต้องพึ่งพี่ชายคนนี้
วันที่ 5 กันยายน เงินก้อนแรกออกจากบัญชี จากนั้นก็มีก้อนที่สอง ก้อนที่สาม ก้อนที่สี่ ครั้งละ 1,000 ถึง 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ โอนเข้าบัญชีที่เธอระบุมา ทุกครั้งที่เงินถึงปลายทาง ข้อความเดิมจะเด้งกลับมาว่า รักพี่ชายนะ พ่วงคำสัญญาว่าจะคืนให้ทันทีที่กลับถึงสิงคโปร์
ปัญหาคือเจิ้งไม่ได้มีเงินก้อนนั้นอยู่กับตัว เขาไปยืมมา จากภรรยา จากลูก จากแม่ และจากน้องสาวแท้ ๆ รวมแล้วกว่า 40,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ทุกครั้งที่เอ่ยปากขอยืม เขาบอกคนที่บ้านเพียงว่าเพื่อนกำลังเดือดร้อน โดยคนที่ให้มากที่สุดคือน้องสาวของเขาเอง รวมแล้วกว่า 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
เจิ้งยืนยันกับ Shin Min Daily News ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นพี่น้องล้วน ๆ ไม่มีอะไรเกินเลย ไม่มีวิดีโอคอลวาบหวิวแบบที่หลายคนคิด เขาบอกว่าไม่ได้ช่วยเพราะเธอสวย หรือเพราะเธอเรียกเขาว่าพี่ชาย แต่ช่วยเพราะเห็นคนกำลังลำบากเท่านั้น
จุดพลิกมาถึงตอนที่เอลลาส่งรูปบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางมายืนยันตัวตน ภรรยาของเจิ้งเห็นแล้วสะดุดตา เพราะรูปดูแปลกไปจากที่ควรจะเป็น จึงบอกให้สามีไปแจ้งความ ทั้งคู่เดินเข้าสถานีตำรวจด้วยกันเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ส่วนภรรยารู้สึกอย่างไรกับเรื่องทั้งหมด เจิ้งบอกว่าเธอเงียบ ไม่ได้แสดงอาการอะไรมากนัก
แต่เรื่องยังไม่จบตรงนั้น เพราะผ่านไปอีกหนึ่งเดือน เจิ้งยังคุยกับเธออยู่ เขาถึงขั้นบอกตรง ๆ ว่าไปแจ้งความมาแล้ว ปลายทางกลับไม่สะทกสะท้าน ยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ แถมส่งข้อมูลบัญชีบนแพลตฟอร์มการเงินออนไลน์มาให้ตำรวจกับเจิ้งไปตรวจสอบเอง อ้างว่าในบัญชีมีเงินอยู่มาก เพียงแต่ถูกอายัดไว้ พอปลดล็อกเมื่อไหร่ก็จะคืนให้ทันที
ระหว่างนั้นเธอยังขอเงินอีกเรื่อย ๆ ครั้งละไม่กี่ร้อยดอลลาร์ เรียกว่าค่าข้าว หวังให้พี่ชายคนเดิมช่วยต่อไป กระทั่งเจิ้งไม่เหลืออะไรจะให้ น้ำเสียงปลายทางก็เปลี่ยนไปทันที เธอต่อว่าเขาว่า ไม่ให้เงินกินข้าว ไม่ช่วยซื้อตั๋วเครื่องบิน แล้วตกลงพี่ทำอะไรให้บ้าง
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อ้างอิง : Mothership รายงานอ้างอิง Shin Min Daily News