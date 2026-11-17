ยิ่งกว่าละคร! สาวขอให้ “พ่อผัว” ช่วยเป็นกาวใจ สุดท้ายเผยธาตุแท้ ‘อาหวัง’ อ้างลองใจ
ยิ่งกว่าละคร! สาวปรึกษาปัญหาความรักกับ “พ่อผัว” หวังช่วยเป็นกาวใจเคลียร์แฟนหนุ่ม สุดท้ายโดนหยอดขอคบ อ้างลองใจ
กลายเป็นเรื่องราวดราม่าชวนอึ้งที่กำลังเป็นที่วิจารณ์ของชาวเน็ตในขณะนี้ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของสาวรายหนึ่ง มีปัญหากับแฟนหนุ่ม และเลือกที่จะไปปรึกษาพ่อของแฟน ทว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาไม่ใช่การพยายามช่วยให้คืนดีกัน แต่กลับเป็นการเผยความในใจของพ่อสามี ที่อยากเป็นสมภารกินไก่วัด ขอคบลูกสะใภ้ของตัวเอง
“สาวคนนึงเล่าว่า เธอมีปัญหาทะเลาะกับแฟนอย่างหนักจนถึงขั้นเลิกรา เลยพยายามหาคนกลางช่วยเคลียร์ใจให้ จึงไประบายและขอคำปรึกษากับทางพ่อของฝ่ายชาย เพื่อหวังให้ช่วยเป็นคนกลางเจรจาคุยกับลูกชายให้กลับมาคุยกันดีๆ
ตอนแรกทางพ่อของแฟนก็ให้กำลังใจเหมือนผู้ใหญ่ที่หวังดีคนหนึ่ง แต่พอคุยกันไปเรื่อย ๆ ทางพ่อของแฟนบอกขึ้นมาว่า “ถ้าลูกชายไม่กลับมา จะลองมาคบกับพ่อดูไหมลูก” แล้วบอกต่อว่า ถ้ากลับไปดีกับลูกชายหรือติดต่อลูกชายได้แล้ว พ่อยังก็มีสิทธิ์คุยกับหนูได้อยู่หรือเปล่า
ซึ่งทางฝ่ายหญิงยืนยันว่าเธอรักและเคารพพ่อของแฟนในฐานะพ่อ ไม่เคยคิดเกินเลย ถึงต่อไม่ได้กลับไปคืนดีกับแฟนก็ไม่เคยคิดจะคบพ่อ เธอปฏิเสธซ้ำ ๆ จนอีกฝ่ายบอกว่าแค่ลองใจเล่น ๆ อยากรู้ว่าถ้าวันนึงมีผู้ชายเข้ามาจีบและพูดแบบนี้ เธอจะตอบยังไง
คำว่า “ลองใจ” อาจพูดง่ายสำหรับคนถาม แต่คนฟังที่กำลังเปราะบางและไว้ใจว่าอีกฝ่ายจะช่วยเป็นกาวใจ คงไม่ได้รู้สึกเป็นเรื่องล้อเล่นด้วย เพราะสิ่งที่ทำก็แค่ไปขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ที่คิดว่าจะช่วยประสานให้ครอบครัวกลับมาคุยกันดี ๆ เท่านั้นเอง”
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อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ