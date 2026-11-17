งานเข้า “บุ๋ม ปนัดดา” หลุดแชตเบิก 5 แสน พิรุธทอนคืนบัญชีส่วนตัว 2 แสน
เปิดแชตฝ่ายบัญชีขอเบิก 5 แสนจาก ‘บุ๋ม ปนัดดา’ แบ่งเงิน 3 แสนสำรองจ่ายค่าภาษีและบัญชี กรรมการมูลนิธิองค์กรทำดีส่งหลักฐานให้ ปอศ. ตรวจสอบเส้นเงิน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 มีการเผยแพร่ภาพบทสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีกับบุ๋ม ปนัดดา ซึ่งมีข้อความขอเบิกเงินจำนวน 500,000 บาท พร้อมแจกแจงวัตถุประสงค์การใช้เงินออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรกจำนวน 300,000 บาท เจ้าหน้าที่บัญชีระบุว่าจะนำไปสำรองจ่ายค่าภาษี ค่าจัดทำบัญชี และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานสะดวกขึ้น โดยไม่ต้องขอเบิกเงินหลายครั้ง
ส่วนที่เหลือ 200,000 บาท มีข้อความระบุให้โอนกลับเข้าบัญชีของบุ๋ม ปนัดดา แต่ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าเป็นการคืนเงินสำรองจ่าย หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมประเภทใด
ภายในแชตยังปรากฏไฟล์เอกสารชื่อ “รายการยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค่ารถบรรทุก.pdf” พร้อมข้อความอธิบายว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายมูลนิธิองค์กรทำดี
หลังได้รับข้อความ บุ๋มตอบกลับเพื่อสอบถามเลขบัญชีปลายทาง ก่อนเจ้าหน้าที่บัญชีส่งรายละเอียดบัญชีธนาคารมาให้ โดยภาพสนทนาที่เผยแพร่ยังมีสลิปแสดงรายการโอนเงินสำเร็จแนบอยู่ด้วย
รายงานข่าวระบุว่า บุ๋มเป็นผู้บันทึกภาพหน้าจอบทสนทนาและส่งให้คณะกรรมการมูลนิธิรับทราบ ก่อนที่คณะกรรมการจะนำหลักฐานส่งมอบให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน
ประเด็นที่ตำรวจต้องตรวจสอบคือ เงินจำนวน 500,000 บาท เบิกจ่ายจากบัญชีใด มีเอกสารรองรับค่าใช้จ่ายหรือไม่ และเงิน 200,000 บาทที่ระบุให้โอนกลับเข้าบัญชีบุ๋ม มีที่มาและวัตถุประสงค์อย่างไร
ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการ ปอศ. ได้ประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี โดยมีรายงานว่าตำรวจเตรียมเรียกผู้ทำบัญชีมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแชตเบิกเงิน 500,000 บาท
การปรากฏข้อความขอเบิกเงินและหลักฐานการโอนยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าเป็นการนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ต้องรอผลตรวจสอบเอกสารบัญชีและธุรกรรมทางการเงินจากพนักงานสอบสวนต่อไป
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