แบมบี้ เดอะสตาร์ ยันไม่ใช่ชู้ ก๊อต ทุกอย่างมีหลักฐาน ฝากถึง บุ๋ม ยังรักและหวังดีเสมอ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 19:37 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 19:52 น.
แบมบี้ เดอะสตาร์ ยันไม่ใช่ชู้ ก๊อต ทุกอย่างมีหลักฐาน ฝากถึง บุ๋ม ยังรักและหวังดีเสมอ

แบมบี้ เดอะสตาร์ ยันไม่ใช่ชู้ ก๊อต อธิป ทุกอย่างมีหลักฐาน ย้ำไม่เกี่ยวเส้นเงินมูลนิธิ ทำด้วยใจตลอด 10 ปี ฝากถึง บุ๋ม ปนัดดา ยังเคารพรักและหวังดีเสมอ

เมื่อช่วงหัวค่ำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 แบมบี้ สิรินโสพิศ หรือ แบมบี้ เดอะสตาร์ ได้ออกมาเปิดหน้าไลฟ์สด ร่วมกับ บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล เพื่อชี้แจงข้อครหาทั้งหมดหลังถูกโยงว่าเป็นมือที่สามและความสัมพันธ์ฉาวกับ ก๊อต อธิป รวมถึงกระแสข่าวลือเรื่องการขู่ปล่อยคลิปเสียง บุ๋ม ปนัดดา

แบมบี้ เปิดใจเล่าว่า เธอไม่เคยเข้าบ้านไปบ้านบุ๋มโดยพลการ มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบ้านบุ๋ม ซึ่งมีจำนวนมาก ยกเว้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2569 วันนั้นมีงาน ตอนเช้าขับรถไปจอดที่บ้านบุ๋ม นั่งรถตู้ไปทำงานโดยมีแค่แบมบี้กับบุ๋ม ไปถึงเพิ่งทราบว่ามีไปงานศพต่อ แต่แบมบี้ขอไม่ไป พอเสร็จงานมีคนมาส่งที่บ้านบุ๋ม เพื่อกลับมาเอารถ ในบ้านมีพี่ผู้ชาย ลูก ๆ และแม่บ้าน ก็เล่นกับน้อง ๆ ปกติ จนลูกคนเล็กอยากทานไอติม ก็พาออกมาแปปเดียว แล้วปลีกตัวออกมา

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ส่วนชนวนเหตุความขัดแย้งที่แท้จริงเกิดขึ้นในวันเดียวกัน เนื่องจากบุ๋มส่งข้อความมาต่อว่าแบมบี้ที่เข้าไปบ้านโดยไม่บอกก่อน ทั้งยังกล่าวหาว่าแบมบี้บอกเรื่องไปญี่ปุ่นให้ครอบครัวของบุ๋มรู้ ทำให้บุ๋มโกรธหนัก เพราะไม่ต้องการให้ครอบครัวรู้เรื่องทริปญี่ปุ่นครั้งนี้ จึงเกิดการโต้เถียงกันทางแชต ซึ่งแบมบี้ก็ได้มีการอธิบายความจริงทั้งหมดผ่านแชต จากนั้นก็ไม่ได้มีการติดต่อกันอีกเลย และถูกเตะออกจากกลุ่มมูลนิธิในเวลาต่อมา

ย้อนภาพหวาน แบมบี้ เดอะสตาร์ - บุ๋ม ปนัดดา แม้ไม่ใช่ลูกในไส้ แต่รักสุดหัวใจ-3
ภาพจาก : IG boompanadda

สำหรับกรณีที่ถูกกล่าวหาว่า อัดคลิปเสียงตอนที่ บุ๋ม และ ก๊อต ทะเลาะกันรุนแรงเอาไว้ และขู่ว่าจะปล่อยคลิปแฉหากมีการเอ่ยชื่อถึง แบมบี้ นั้น แบมบี้ เดอะสตาร์ ยืนยันว่า ตนเองไม่เคยอัดคลิปเสียงหรือโทรไปขู่แบล็กเมล์ใครทั้งสิ้น แม้จะเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ทะเลาะกันข้ามประเทศ โดยมีการเปิดสปีกเกอร์โฟนก็ตาม

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สาเหตุที่เพิ่งออกมาพูด หลังจากเรื่องราวและข้อครหาเกิดขึ้นมาเกือบ 1 เดือนนั้น แบมบี้ เดอะสตาร์ เผยว่า “เธอเองก็แตกสลายไม่แพ้พี่ ๆ ที่โดนเลยพยายามรวบรวมสติและจิตใจ เพราะก็รักครอบครัวนี้มาก พอรู้ความจริงก็สลาย ไม่เหลืออะไรเหมือนกัน เจ็บมากเหมือนกัน แต่ก็ต้องอดทนรวบรวมสติและจิตใจ เพื่อให้เวลาออกมาพูดแล้วมีน้ำหนักพอ ถ้าออกมาเร็วไปจะไม่มีคนเชื่อในสิ่งที่ต้องการชี้แจงแน่นอน”

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นอกจากนี้ แบมบี้ ยังยืนยันหนักแน่นว่า ไม่เคยได้รับเงินจากมูลนิธิและบุ๋มเลย แบมบี้ช่วยด้วยใจไม่เคยรับเงินมาตลอด 10 ปี และเรื่องที่ตนออกมาพูดในวันนี้มีหลักฐานโต้แย้งทั้งหมด ส่วนเรื่องการฟ้องหมิ่นประมาท บุ๋ม นั้น ต้องขอปรึกษาทนายความก่อน

ก่อนจบไลฟ์ แบมบี้ เดอะสตาร์ ฝากข้อความถึง บุ๋ม ปนัดดา ว่า ยังรัก เคารพ และหวังดีกับเขาเสมอ ถูกว่าไปตามถูก ผิดว่าไปตามผิด อยากเป็นกำลังใจให้ เพราะอยู่ในนั้นเขาก็ได้รับผลที่เขาทำแล้ว วันนี้แค่ต้องการออกมาพูดเพื่อชี้แจงความจริงในส่วนของตัวเองเท่านั้น

แบมบี้ เดอะสตาร์ ยันไม่ใช่ชู้ ก๊อต ทุกอย่างมีหลักฐาน ฝากถึง บุ๋ม ยังรักและหวังดีเสมอ-1

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อ้างอิงจาก : TikTok @nawatofficial

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 19:37 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 19:52 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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