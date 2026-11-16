ชัชชาติ เคาะโบนัส 1.7 พันล้าน แจกบุคลากร กทม. 8.9 หมื่นคน ลูกจ้างมีสิทธิ์รับเต็มเดือน
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ถึงความคืบหน้าการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2569 กรุงเทพมหานครเตรียมนำเงินกันเหลื่อมซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณประจำปี 2569 จำนวน 1,733,440,621 บาท มาจัดสรรเป็นโบนัสให้แก่ข้าราชการตลอดจนบุคลากรที่มีอยู่ประมาณ 89,566 คน เป้าหมายเพื่อเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่พร้อมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลจะประเมินจากผลการทำงานของแต่ละหน่วยงานรวมถึงผลงานระดับบุคคล คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีจะเป็นผู้พิจารณาอัตราการจ่ายเงิน ข้อมูลเบื้องต้นคาดการณ์ว่ากลุ่มลูกจ้างกรุงเทพมหานครทุกประเภทในกลุ่มที่ 4 จะได้รับเงินรางวัลในอัตรา 1 เท่าของค่าจ้างที่ได้รับอย่างแน่นอน กรุงเทพมหานครเตรียมวงเงินสำหรับจ่ายให้กลุ่มนี้ประมาณ 800 ถึง 1,000 ล้านบาท
ยอดเงินส่วนที่เหลืออีกกว่า 733 ล้านบาท จะนำไปเฉลี่ยจ่ายให้กับบุคลากรกลุ่มอื่นตามเกณฑ์ที่กำหนด คาดว่ากลุ่มที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลในสัดส่วน 0.10 ถึง 0.30 เท่าของอัตราเงินเดือน กลุ่มที่ 2 คาดว่าจะได้รับในอัตรา 0.35 ถึง 0.75 เท่าของเงินเดือน ส่วนกลุ่มที่ 3 จะได้รับการจัดสรรจากงบประมาณที่เหลือเช่นเดียวกัน
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