ปานเทพ แจง 6 ข้อ โต้ ทนายตั้ม ปมเงินบริจาคโดรน กล่าวหาเลื่อนลอย ลั่นฟ้องกลับหมิ่นประมาท

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 17:45 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 17:48 น.
ปานเทพ แจง 6 ข้อ โต้ ทนายตั้ม ปมเงินบริจาคโดรน กล่าวหาเลื่อนลอย ลั่นฟ้องกลับหมิ่นประมาท

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ชี้แจงกรณีถูกนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษตนเองตลอดจนมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินในข้อหาฉ้อโกงประชาชน โดยประธานมูลนิธิยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริง

นายปานเทพชี้แจงว่า พนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าทนายตั้มไม่ได้แจ้งข้อเท็จจริงถึงพฤติการณ์การกระทำผิด เป็นเพียงการกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอย ทนายตั้มไม่ใช่ผู้เสียหาย ตำรวจจึงยังไม่มีการตั้งสำนวนสอบสวนหรือออกเลขคดีแต่อย่างใด มูลนิธิได้ชี้แจงประเด็นสำคัญ 6 ข้อเพื่อยืนยันความโปร่งใส ดังนี้

  • เปิดเผยโปร่งใส: มูลนิธิชี้แจงยอดรับบริจาคเพื่อจัดซื้อโดรนให้กองทัพภาคที่ 2 ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เมื่อถึงกำหนดส่งมอบก็มีสื่อมวลชนเป็นสักขีพยาน ตลอดจนมีเอกสารเซ็นรับรองจากกองทัพบกครบถ้วน
  • โดรนทิ้งระเบิดราคาต่ำกว่าตลาด: มูลนิธิยืนยันว่าราคาโดรนทิ้งระเบิดที่จัดซื้ออยู่ที่ 353,100 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางของกรมบัญชีกลางในขณะนั้นมาก
  • กองทัพพึงพอใจ: กองทัพบกแสดงความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของโดรน โฆษกกองทัพบกยังได้ออกแถลงการณ์ขอบคุณมูลนิธิอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569
  • อุปกรณ์ตรวจจับพิกัดราคาประหยัด: โดรนโลเคเตอร์ที่มูลนิธิจัดซื้อมีราคา 278,200 บาท ถูกกว่าราคาบนเว็บไซต์ในไทยซึ่งอยู่ที่ 400,000 บาท อีกทั้งยังสามารถส่งมอบได้รวดเร็วกว่า
  • โดรนลาดตระเวนคุณภาพสูง: โดรนลาดตระเวนราคา 695,500 บาท มาพร้อมเทคโนโลยีชั้นสูงและซอฟต์แวร์ AI ที่พัฒนาโดยคนไทย ราคาดังกล่าวถูกกว่าโดรนของสหรัฐอเมริกาและจีนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน
  • เงินบริจาคแยกส่วน: ค่าจ้างบริษัทกฎหมายไม่ได้นำมาจากเงินบริจาคโครงการโดรน แต่มาจากเงินสนับสนุน 10 ล้านบาทของพี่อ้อย หรือนางสาวจตุพร อุบลเลิศ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิ

ท้ายที่สุด นายปานเทพยืนยันจะดำเนินคดีทนายตั้มในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำของทนายตั้มมุ่งเป้าโจมตีตนเองและมูลนิธิ เนื่องจากนายปานเทพเป็นพยานในคดีที่ทนายตั้มฉ้อโกงพี่อ้อย ซึ่งคดีดังกล่าวศาลได้พิพากษาจำคุกทนายตั้มไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2569 มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญากับทนายตั้มต่อไป

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อ้างอิง : เฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 17:45 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 17:48 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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