อาลัย นักศึกษาพยาบาลปี 4 จากไปก่อนเรียนจบ เสียดายอนาคตไกล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โพสต์เศร้าสูญเสีย ‘ธีรภัทร โนนทิง’ นักศึกษาพยาบาลปี 4 เสียชีวิตก่อนเรียนจบ โซเชียลเสียดายว่าที่บุคลากรคนสำคัญ
แวดวงการศึกษาและสาธารณสุขสูญเสียบุคลากรคุณภาพ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการสูญเสียนายธีรภัทร โนนทิง นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 บุคลากรทางการแพทย์ในอนาคตของสถาบัน
ทางวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปครั้งนี้
หลังทางเพจแจ้งข่าวเศร้าดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้คนบนโลกออนไลน์และชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง หลายคนเสียดายและสงสารที่นักศึกษาชั้นปี 4 กำลังจะเรียนจบและก้าวเข้ามาทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในอีกไม่ช้า อาทิ
“ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวด้วยนะคะ”
“เสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยค่ะ กำลังจะจบมาเป็นบุคลากรทางการแพทย์ สงสารน้องค่ะ”
“ขอให้น้องเดินทางสู่ในภพที่ดีนะครับ เสียใจต่อครอบครัวของน้องด้วยค่ะ”
“ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ขอให้น้องสู่ภพภูมิที่ดีครับ”
“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ขอให้เดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ”
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