อาลัย นักศึกษาพยาบาลปี 4 จากไปก่อนเรียนจบ เสียดายอนาคตไกล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 17:29 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 17:34 น.
ธีรภัทร โนนทิง นักศึกษาพยาบาลปี 4 สถาบันพระบรมราชชนก เสียชีวิต

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โพสต์เศร้าสูญเสีย ‘ธีรภัทร โนนทิง’ นักศึกษาพยาบาลปี 4 เสียชีวิตก่อนเรียนจบ โซเชียลเสียดายว่าที่บุคลากรคนสำคัญ

แวดวงการศึกษาและสาธารณสุขสูญเสียบุคลากรคุณภาพ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการสูญเสียนายธีรภัทร โนนทิง นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 บุคลากรทางการแพทย์ในอนาคตของสถาบัน

ทางวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปครั้งนี้

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หลังทางเพจแจ้งข่าวเศร้าดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีผู้คนบนโลกออนไลน์และชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง หลายคนเสียดายและสงสารที่นักศึกษาชั้นปี 4 กำลังจะเรียนจบและก้าวเข้ามาทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในอีกไม่ช้า อาทิ

“ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวด้วยนะคะ”

“เสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยค่ะ กำลังจะจบมาเป็นบุคลากรทางการแพทย์ สงสารน้องค่ะ”

“ขอให้น้องเดินทางสู่ในภพที่ดีนะครับ เสียใจต่อครอบครัวของน้องด้วยค่ะ”

“ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ขอให้น้องสู่ภพภูมิที่ดีครับ”

“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ขอให้เดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ”

นายธีรภัทร โนนทิง นักศึกษาพยาบาลชั้นปี 4 เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : Boromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira
ชาวเน็ตอาลัย นายธีรภัทร โนนทิง นักศึกษาพยาบาลปี 4
ภาพจาก Facebook : Boromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 17:29 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 17:34 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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