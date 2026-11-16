ย้อนคดี ม.112 “ไอซ์ รักชนก” ลุ้นผลศาลอุทธรณ์ หากคุก กระทบเก้าอี้ สส. หรือไม่
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เปิดเผยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ว่า ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีมาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00 น. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พร้อมเผยแพร่ภาพหมายนัดผ่านเฟซบุ๊กและยืนยันว่า “ไปตามนัด ไม่เลื่อนค่ะ”
นัดครั้งนี้เป็นการฟังผลอุทธรณ์ในคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกเธอ 2 กระทง รวม 6 ปี ไม่รอลงอาญา เมื่อปี 2566 ก่อนอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์
จุดเริ่มต้นของคดีย้อนไปถึงข้อความสองรายการบนทวิตเตอร์เมื่อปี 2564 ก่อนรักชนกได้รับเลือกเป็น ส.ส.
จุดเริ่มต้นคดี: ทวีตเรื่องวัคซีน รีทวีตข้อความจากบัญชีอื่น
คดีนี้มีที่มาจากข้อความสองรายการบนทวิตเตอร์ หรือ X ในปัจจุบัน รายการแรกเป็นการรีทวีตข้อความจากบัญชีอื่นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ซึ่งฝ่ายกล่าวหาอ้างว่ามีเนื้อหาพาดพิงถึงพระมหากษัตริย์ ส่วนอีกข้อความลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นโพสต์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในขณะนั้น ใช้คำว่า “ผูกขาดวัคซีน” และมีภาพประกอบที่ฝ่ายกล่าวหาอ้างว่าพาดพิงถึงพระมหากษัตริย์
หลังมีผู้เข้าแจ้งความ รักชนกเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ รักชนกให้การปฏิเสธทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาล โดยศาลสืบพยานโจทก์ในเดือนมีนาคม 2566 และสืบพยานจำเลยในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องตัวบท ก่อนศาลอาญาตัดสินจำคุก
ระหว่างพิจารณาคดี รักชนกยื่นคำโต้แย้งว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 34 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ศาลอาญาจึงส่งประเด็นนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 20/2566 ว่าบทบัญญัติที่พิจารณาไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยครั้งนั้นตอบคำถามเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของตัวบท ส่วนการตัดสินว่ารักชนกกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่เป็นหน้าที่ของศาลอาญา
ต่อมาวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ศาลอาญาพิพากษาว่ารักชนกมีความผิดตามมาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 โดยลงโทษตามมาตรา 112 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักกว่า จำคุกกระทงละ 3 ปี รวม 2 กระทงเป็น 6 ปี ไม่รอลงอาญา
ในวันเดียวกัน ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ วงเงินประกัน 500,000 บาท โดยใช้ตำแหน่ง ส.ส. ของชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกลในขณะนั้น ตีราคาประกัน 200,000 บาท และวางเงินสดอีก 300,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามกระทำการหรือร่วมกิจกรรมในลักษณะเดียวกับที่ถูกกล่าวหา
หากศาลอุทธรณ์ยังให้จำคุก จะกระทบสถานะ ส.ส. อย่างไร
ผลต่อสถานะ ส.ส. ต้องดูทั้ง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์และการถูกคุมขังตามหมายศาล หากศาลอุทธรณ์ยังลงโทษจำคุก และรักชนกไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวจนถูกคุมขังตามหมายศาล กรณีดังกล่าวอาจเข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (6) ประกอบมาตรา 101 (6) ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดลงได้แม้คดียังไม่ถึงที่สุด
หากศาลยังลงโทษจำคุกแต่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว การอ่านคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์เพียงอย่างเดียวยังไม่ทำให้เข้าเงื่อนไขเรื่องการถูกคุมขัง ส่วนกรณีมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเป็นอีกเหตุหนึ่งที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แยกต่างหาก ตามมาตรา 101 (13) ขณะนี้จึงยังต้องรอฟังผลในวันที่ 23 พฤศจิกายน
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