ย้อนคดี ม.112 “ไอซ์ รักชนก” ลุ้นผลศาลอุทธรณ์ หากคุก กระทบเก้าอี้ สส. หรือไม่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 19:35 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 19:36 น.
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน สวมสูทสีดำ สองภาพประกบกัน
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน (ภาพขวา: อินสตาแกรม รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork)

ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เปิดเผยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ว่า ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีมาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00 น. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พร้อมเผยแพร่ภาพหมายนัดผ่านเฟซบุ๊กและยืนยันว่า “ไปตามนัด ไม่เลื่อนค่ะ”

นัดครั้งนี้เป็นการฟังผลอุทธรณ์ในคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกเธอ 2 กระทง รวม 6 ปี ไม่รอลงอาญา เมื่อปี 2566 ก่อนอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

จุดเริ่มต้นของคดีย้อนไปถึงข้อความสองรายการบนทวิตเตอร์เมื่อปี 2564 ก่อนรักชนกได้รับเลือกเป็น ส.ส.

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จุดเริ่มต้นคดี: ทวีตเรื่องวัคซีน รีทวีตข้อความจากบัญชีอื่น

คดีนี้มีที่มาจากข้อความสองรายการบนทวิตเตอร์ หรือ X ในปัจจุบัน รายการแรกเป็นการรีทวีตข้อความจากบัญชีอื่นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ซึ่งฝ่ายกล่าวหาอ้างว่ามีเนื้อหาพาดพิงถึงพระมหากษัตริย์ ส่วนอีกข้อความลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นโพสต์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในขณะนั้น ใช้คำว่า “ผูกขาดวัคซีน” และมีภาพประกอบที่ฝ่ายกล่าวหาอ้างว่าพาดพิงถึงพระมหากษัตริย์

หลังมีผู้เข้าแจ้งความ รักชนกเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ รักชนกให้การปฏิเสธทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาล โดยศาลสืบพยานโจทก์ในเดือนมีนาคม 2566 และสืบพยานจำเลยในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องตัวบท ก่อนศาลอาญาตัดสินจำคุก

ระหว่างพิจารณาคดี รักชนกยื่นคำโต้แย้งว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 34 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ศาลอาญาจึงส่งประเด็นนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

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วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 20/2566 ว่าบทบัญญัติที่พิจารณาไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยครั้งนั้นตอบคำถามเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของตัวบท ส่วนการตัดสินว่ารักชนกกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่เป็นหน้าที่ของศาลอาญา

ต่อมาวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ศาลอาญาพิพากษาว่ารักชนกมีความผิดตามมาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 โดยลงโทษตามมาตรา 112 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักกว่า จำคุกกระทงละ 3 ปี รวม 2 กระทงเป็น 6 ปี ไม่รอลงอาญา

ในวันเดียวกัน ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ วงเงินประกัน 500,000 บาท โดยใช้ตำแหน่ง ส.ส. ของชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกลในขณะนั้น ตีราคาประกัน 200,000 บาท และวางเงินสดอีก 300,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามกระทำการหรือร่วมกิจกรรมในลักษณะเดียวกับที่ถูกกล่าวหา

หากศาลอุทธรณ์ยังให้จำคุก จะกระทบสถานะ ส.ส. อย่างไร

ผลต่อสถานะ ส.ส. ต้องดูทั้ง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์และการถูกคุมขังตามหมายศาล หากศาลอุทธรณ์ยังลงโทษจำคุก และรักชนกไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวจนถูกคุมขังตามหมายศาล กรณีดังกล่าวอาจเข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (6) ประกอบมาตรา 101 (6) ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดลงได้แม้คดียังไม่ถึงที่สุด

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หากศาลยังลงโทษจำคุกแต่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว การอ่านคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์เพียงอย่างเดียวยังไม่ทำให้เข้าเงื่อนไขเรื่องการถูกคุมขัง ส่วนกรณีมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเป็นอีกเหตุหนึ่งที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แยกต่างหาก ตามมาตรา 101 (13) ขณะนี้จึงยังต้องรอฟังผลในวันที่ 23 พฤศจิกายน

 

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 19:35 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 19:36 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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