ใจหาย “พุทธ อภิวรรณ” ลาออกช่อง 8 เข้ากราบลาผู้บริหาร ลุ้นโผล่หน้าจอช่องไหน
พุทธ อภิวรรณ ประกาศ ลาออกช่อง 8 อำลาบ้านอาร์เอส เตรียมยุติบทบาทหน้าจอช่อง 8 สิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมเข้ากราบลาผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ Phutta Talk ประกาศยุติการทำงานกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 อย่างเป็นทางการ โดยจะปฏิบัติหน้าที่จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้
ข้อความระบุถึงความผูกพันนับตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาทำงานในบ้านอาร์เอสเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะคุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หรือเฮียฮ้อ ที่มอบโอกาสการทำงานข่าวอีกครั้ง ตลอดจนให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา รวมถึงขอบคุณผู้บริหารอีกท่านที่ชื่อพี่เหน่งสำหรับรอยยิ้มความใจดีที่มีให้กันมาตลอด
นอกจากนี้ยังได้กล่าวขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกฝ่าย ประกอบด้วยผู้สื่อข่าว ผู้ช่วย ช่างภาพ ตัดต่อ โปรดิวเซอร์ ทีมควบคุมการออกอากาศ ตลอดจนผู้ชมที่ติดตามผลงานมาอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงท้ายโพสต์ ผู้ประกาศข่าวคนดังเปิดเผยว่าได้เข้าพบพร้อมกราบลาคุณสุรชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สัมผัสได้ถึงกำลังใจผ่านอ้อมกอดที่ผู้บริหารมอบให้ ก่อนจะเตรียมตัวออกเดินทางตามเส้นทางใหม่ต่อไป
สำหรับประวัติการทำงาน พุทธ อภิวรรณ เป็นผู้ประกาศข่าวที่มีสไตล์การเล่าข่าวแบบดุดัน โด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการทำงานที่สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ทำหน้าที่ดำเนินรายการ ทุบโต๊ะข่าว รวมถึงรายการ ต่างคนต่างคิด ก่อนประกาศลาออกจากอมรินทร์ทีวีเมื่อช่วงปลายปี 2565
ต่อมา พุทธตัดสินใจย้ายมาร่วมงานกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในเดือนเมษายน 2566 เขาเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายข่าวพร้อมกับทำหน้าที่ดำเนินรายการ ลุยชนข่าว เขาทำงานที่ช่อง 8 เป็นระยะเวลาปีกว่าก่อนจะประกาศยุติบทบาทในที่สุด ในขณะที่ช่วงหลังก็เริ่มลุยออนไลน์เต็มตัว กับช่องของตัวเอง Phutta talk
ทั้งนี้ ก่อนหน้า ไอซ์ สารวัตร ลูกหม้อของพุทธ ก็ประกาศลาออกช่อง 8 คนดูจึงลุ้นว่า ทั้งสองจะไปไหนต่อ หลายกระแส ลุ้นและคาดว่าจะไปช่อง 3 หรือไม่
เปิดประวัติ พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวสายดุ จากทุบโต๊ะข่าว สู่วันอำลาช่อง 8
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