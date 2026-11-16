ใจหาย “พุทธ อภิวรรณ” ลาออกช่อง 8 เข้ากราบลาผู้บริหาร ลุ้นโผล่หน้าจอช่องไหน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 16:24 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 16:43 น.
ใจหาย พุทธ อภิวรรณ ลาออกช่อง 8 เข้ากราบลาผู้บริหาร
ภาพจาก: Phutta talk Facebook

พุทธ อภิวรรณ ประกาศ ลาออกช่อง 8 อำลาบ้านอาร์เอส เตรียมยุติบทบาทหน้าจอช่อง 8 สิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมเข้ากราบลาผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ Phutta Talk ประกาศยุติการทำงานกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 อย่างเป็นทางการ โดยจะปฏิบัติหน้าที่จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

ข้อความระบุถึงความผูกพันนับตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาทำงานในบ้านอาร์เอสเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะคุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ หรือเฮียฮ้อ ที่มอบโอกาสการทำงานข่าวอีกครั้ง ตลอดจนให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา รวมถึงขอบคุณผู้บริหารอีกท่านที่ชื่อพี่เหน่งสำหรับรอยยิ้มความใจดีที่มีให้กันมาตลอด

โฆษณา

นอกจากนี้ยังได้กล่าวขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกฝ่าย ประกอบด้วยผู้สื่อข่าว ผู้ช่วย ช่างภาพ ตัดต่อ โปรดิวเซอร์ ทีมควบคุมการออกอากาศ ตลอดจนผู้ชมที่ติดตามผลงานมาอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงท้ายโพสต์ ผู้ประกาศข่าวคนดังเปิดเผยว่าได้เข้าพบพร้อมกราบลาคุณสุรชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สัมผัสได้ถึงกำลังใจผ่านอ้อมกอดที่ผู้บริหารมอบให้ ก่อนจะเตรียมตัวออกเดินทางตามเส้นทางใหม่ต่อไป

พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าว โพสต์ข้อความอำลาช่อง 8 ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ Phutta Talk
ภาพจาก: Phutta talk Facebook

สำหรับประวัติการทำงาน พุทธ อภิวรรณ เป็นผู้ประกาศข่าวที่มีสไตล์การเล่าข่าวแบบดุดัน โด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการทำงานที่สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ทำหน้าที่ดำเนินรายการ ทุบโต๊ะข่าว รวมถึงรายการ ต่างคนต่างคิด ก่อนประกาศลาออกจากอมรินทร์ทีวีเมื่อช่วงปลายปี 2565

ต่อมา พุทธตัดสินใจย้ายมาร่วมงานกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในเดือนเมษายน 2566 เขาเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายข่าวพร้อมกับทำหน้าที่ดำเนินรายการ ลุยชนข่าว เขาทำงานที่ช่อง 8 เป็นระยะเวลาปีกว่าก่อนจะประกาศยุติบทบาทในที่สุด ในขณะที่ช่วงหลังก็เริ่มลุยออนไลน์เต็มตัว กับช่องของตัวเอง Phutta talk

โฆษณา

ทั้งนี้ ก่อนหน้า ไอซ์ สารวัตร ลูกหม้อของพุทธ ก็ประกาศลาออกช่อง 8 คนดูจึงลุ้นว่า ทั้งสองจะไปไหนต่อ หลายกระแส ลุ้นและคาดว่าจะไปช่อง 3 หรือไม่

เปิดประวัติ พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวสายดุ จากทุบโต๊ะข่าว สู่วันอำลาช่อง 8

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 16:24 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 16:43 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐีใหม่แตก 186 ล้าน สลากดิจิทัล L6 เป๋าตังงวด 16 พ.ย. 69 ดวงเฮงถูกคนเดียว 5 ใบ

เศรษฐีใหม่แตก 186 ล้าน สลากดิจิทัล L6 เป๋าตังงวด 16 พ.ย. 69 ดวงเฮงถูกคนเดียว 5 ใบ

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
ปานเทพ แจง 6 ข้อ โต้ ทนายตั้ม ปมเงินบริจาคโดรน กล่าวหาเลื่อนลอย ลั่นฟ้องกลับหมิ่นประมาท

ปานเทพ แจง 6 ข้อ โต้ ทนายตั้ม ปมเงินบริจาคโดรน กล่าวหาเลื่อนลอย ลั่นฟ้องกลับหมิ่นประมาท

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
ธีรภัทร โนนทิง นักศึกษาพยาบาลปี 4 สถาบันพระบรมราชชนก เสียชีวิต

อาลัย นักศึกษาพยาบาลปี 4 จากไปก่อนเรียนจบ เสียดายอนาคตไกล

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
เตือนภัยซอยจุ๊ โคราชป่วยไข้หูดับ พุ่งสูงถึง 76 ราย เสียชีวิตแล้ว 9 ราย ในปี 2569

เตือนภัยซอยจุ๊ โคราชป่วยไข้หูดับ พุ่งสูงถึง 76 ราย เสียชีวิตแล้ว 9 ราย ในปี 2569

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
ปานเทพ แจง 6 ข้อ โต้ ทนายตั้ม ปมเงินบริจาคโดรน กล่าวหาเลื่อนลอย ลั่นฟ้องกลับหมิ่นประมาท ข่าวการเมือง

ปานเทพ แจง 6 ข้อ โต้ ทนายตั้ม ปมเงินบริจาคโดรน กล่าวหาเลื่อนลอย ลั่นฟ้องกลับหมิ่นประมาท

15 นาที ที่แล้ว
ธีรภัทร โนนทิง นักศึกษาพยาบาลปี 4 สถาบันพระบรมราชชนก เสียชีวิต ข่าว

อาลัย นักศึกษาพยาบาลปี 4 จากไปก่อนเรียนจบ เสียดายอนาคตไกล

31 นาที ที่แล้ว
เตือนภัยซอยจุ๊ โคราชป่วยไข้หูดับ พุ่งสูงถึง 76 ราย เสียชีวิตแล้ว 9 ราย ในปี 2569 ข่าว

เตือนภัยซอยจุ๊ โคราชป่วยไข้หูดับ พุ่งสูงถึง 76 ราย เสียชีวิตแล้ว 9 ราย ในปี 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่แตก 186 ล้าน สลากดิจิทัล L6 เป๋าตังงวด 16 พ.ย. 69 ดวงเฮงถูกคนเดียว 5 ใบ ตรวจหวย

เศรษฐีใหม่แตก 186 ล้าน สลากดิจิทัล L6 เป๋าตังงวด 16 พ.ย. 69 ดวงเฮงถูกคนเดียว 5 ใบ

10 วินาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 2569 ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เฒ่า เสียชีวิตแล้ว จากคลิปไวรัลลูกชายแต่งตัวเป็น อสม. สาว ข่าว

สิ้น ‘แม่เฒ่า’ จากไปวัย 95 ปี ปิดตำนานไวรัล ลูกชายปลอมเป็น อสม. สาว เยียวยาจิตใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นากาตะ โนอะ นักแสดงอุลตร้าแมน เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! นากาตะ โนอะ ดาราคนดัง อุลตร้าแมนภาคล่าสุด จากไปกะทันหัน เสียดายอายุยังน้อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องอันดามัน เผยสาเหตุปัดตอบสื่อ หลังเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

เผยคำพูด น้องอันดามัน เยี่ยม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ครั้งที่ 2 สาเหตุปัดตอบสื่อเรื่องแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน &quot;มาครง&quot; ต้องเบรก ข่าวการเมือง

ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน “มาครง” ต้องเบรก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กปน. ยืนยันน้ำประปา กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่ปนเปื้อนสารหนู ข่าว

ยืนยัน! น้ำประปา กทม.-นนท์-สมุทรปราการ ไม่ปนเปื้อนสารหนู อย่าตื่นตระหนก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัสเซลล์ ลี นักไตรกีฬาทีมชาติสิงคโปร์ ภาพซ้ายขณะปั่นจักรยานในการแข่งขัน ภาพขวาสวมชุดแข่งสกรีนชื่อ LEE SGP ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักปั่นทีมชาติ รถบรรทุกชนดับบนเลนจักรยาน ดับฝันแข่งซีเกมส์ เพื่อนช็อก เพิ่งโบกมือลา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด 2 นศ.วิศวะ ถูกรถชนดับ ในถนนมหาวิทยาลัย ญาติร้องหาความยุติธรรม ข่าว

ต้องไม่ตายฟรี! 2 นศ.วิศวะ ถูกรถชนดับ ในถนนมหาวิทยาลัย ญาติร้องหาความยุติธรรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้รถเช้าภูเก็ต ข่าว

เปิดรายชื่อ 11 ผู้เสียชีวิต 11 ไฟไหม้ร้านรถเช่าป่าตอง ยังมีหญิงไทย 3 รายไม่ทราบชื่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จีซู BLACKPINK เช็กอินแลนด์มาร์กกรุงเทพฯ บันเทิง

จีซู เที่ยวชิลกรุงเทพฯ เช็กอินแลนด์มาร์กดัง ชิมอาหารไทยอร่อยสุดฟิน ทำใจละลาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;กำนันมะโน&quot; คือใคร แกนนำชุมนุมทวงลดราคาน้ำมัน ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ “กำนันมะโน” คือใคร แกนนำชุมนุมทวงลดราคาน้ำมัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ดูหวยออกสดวันนี้ ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ดูหวยออกสดวันนี้ เช็กผลรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยทำงานไส้! ตั้งโรงอัดยาบ้าในเกาหลีใต้ รวบยกแก๊ง 16 ราย ข่าวอาชญากรรม

คนไทยทำงานไส้! ตั้งโรงอัดยาบ้าในเกาหลีใต้ รวบยกแก๊ง 16 ราย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระอาทิตย์ตกที่หาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ท้องฟ้าสีม่วงส้มเหนือทะเล เศรษฐกิจ

เปิด 10 จังหวัด “อยู่ดีมีสุข” ที่สุดในไทย ปี 2569 “ตรัง” คว้าแชมป์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รูปปั้นเจ้าสัวเฮง รับทรัพย์ องค์สีทอง มีไหเฮงและเครื่องสักการะตั้งอยู่ด้านหน้า เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร งวด 16 พ.ย. 69 เปิดเลขลอยในอ่าง โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขฝาโลง ย่านุ๊ก ธนดล เลขเด็ด

เลขฝาโลง ‘ย่าเข่ง’ หลัง นุ๊ก ธนดล ไม่คาดคิด สูญเสียกะทันหัน เลขเด็ดงวด 16 พ.ย. 69

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยเจ๋ง ผลิต CAR-T รักษามะเร็งได้เอง ชาติแรกในเอเชีย ลดค่ารักษาเหลือ 3.5 ล้านบาท สุขภาพและการแพทย์

ไทยเจ๋ง ผลิต CAR-T รักษามะเร็งได้เอง ชาติแรกในเอเชีย ลดค่ารักษาเหลือ 3.5 ล้านบาท

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาชิกวงร็อก POTATO ถ่ายภาพหมู่ขาวดำ เลขเด็ด

เลขเด็ด POTATO งวด 16 พ.ย. 69 วงร็อกดัง แจกแนวทางโค้งสุดท้าย พ่วงเตือนภัยเพจปลอม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่นมากขั้นเทพ งวด 16 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่นมากขั้นเทพ งวด 16 พ.ย. 69 ชูเลขยืนหนึ่ง จัดชุดสองตัวให้แล้ว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูด่วน! เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จฯ อุบลราชธานี ทรงให้เลขเด็ด ทะเบียนรถ เลขเด็ด

ดูด่วน! เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จฯ อุบลราชธานี ทรงให้เลขเด็ด ทะเบียนรถ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด รถโกคาร์ต น้องพายุ ลุยสนามอิตาลี เลขข้างรถคันใหม่ ก่อนหวยออก 16 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด รถโกคาร์ต น้องพายุ ลุยสนามอิตาลี เลขข้างรถคันใหม่ ก่อนหวยออก 16 พ.ย. 69

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปจีซู เที่ยวชิลกรุงเทพฯ เช็กอินแลนด์มาร์กดัง ชิมอาหารไทยอร่อยสุดฟิน ทำใจละลาย