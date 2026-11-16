สั่งล้มดีลเรือฟริเกต 1.7 หมื่นล้าน ชี้ข้อร้องเรียนมีมูล ผบ.ทร. ยันยังไม่เห็นเอกสาร

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 16:17 น.
เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือไทย แล่นในอ่าวไทยระหว่างการฝึกผสมคาราท 2019
เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช (FFG 471) เรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือ แล่นในอ่าวไทยระหว่างการฝึกผสมคาราท 2019 ภาพโดย Mass Communication Specialist 1st Class Toni Burton กองทัพเรือสหรัฐ เผยแพร่เป็นสาธารณสมบัติ (Public Domain) ผ่าน Wikimedia Commons

พล.ร.อ.นเรศ วงศ์ตระกูล ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ถึงกระแสข่าวคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนส่งหนังสือเสนอให้ยกเลิกโครงการจัดหาเรือฟริเกต ระบุว่าทีมงานกำลังตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้

ยืนยันว่ายังไม่เห็นเอกสารฉบับจริง ทราบเพียงข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นการแจ้งให้ทบทวนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงไม่อาจระบุรายละเอียดข้อเสนอแนะที่แน่ชัดได้

รายงานข่าวระบุว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคำร้องของบริษัทเอกชน 5 ราย ประเมินว่าข้อกล่าวอ้างของ 4 บริษัทต่างชาติ ได้แก่ บริษัท Singapore Technologies Engineering Ltd. บริษัท TAIS Gemi Insaat ve Teknoloji Anonim Sirketi จำกัด บริษัท Askeri Fabrika ve Tersane Isletme Anonim Sirketi บริษัท Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. ไม่มีน้ำหนักเพียงพอ ทว่าข้อร้องเรียนจากกิจการร่วมค้า Thai Frigate Building Consortium กลับมีมูลความจริง ส่งผลกระทบต่อโครงการอย่างมีนัยสำคัญ

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คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ออกคำสั่งให้กองทัพเรือยกเลิกกระบวนการจัดหาเรือครั้งนี้ ซึ่งเดิมมีรายงานว่ากองทัพเรือคัดเลือกบริษัทฮันวาจากเกาหลีใต้เอาไว้ พร้อมสั่งการให้เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบ

โครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่นี้มีงบประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท เป้าหมายเพื่อนำเรือรบที่รองรับการรบ 3 มิติ คือ ทางอากาศ ผิวน้ำ ใต้น้ำ มาเติมเต็มความต้องการเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือให้ครบ 8 ลำ โครงการนี้เป็นความต่อเนื่องจากการซื้อเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกองทัพเรือเคยวางแผนให้ต่อเรือลำที่สองในประเทศไทย ก่อนหน้านี้กองทัพเรือออกมายืนยันหลักการจัดหาที่โปร่งใส เป็นธรรม ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งาน กระทั่งเกิดการอุทธรณ์จนนำมาสู่คำสั่งยกเลิกกระบวนการคัดเลือกในที่สุด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 16:17 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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