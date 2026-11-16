สั่งล้มดีลเรือฟริเกต 1.7 หมื่นล้าน ชี้ข้อร้องเรียนมีมูล ผบ.ทร. ยันยังไม่เห็นเอกสาร
พล.ร.อ.นเรศ วงศ์ตระกูล ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ถึงกระแสข่าวคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนส่งหนังสือเสนอให้ยกเลิกโครงการจัดหาเรือฟริเกต ระบุว่าทีมงานกำลังตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้
ยืนยันว่ายังไม่เห็นเอกสารฉบับจริง ทราบเพียงข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นการแจ้งให้ทบทวนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงไม่อาจระบุรายละเอียดข้อเสนอแนะที่แน่ชัดได้
รายงานข่าวระบุว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคำร้องของบริษัทเอกชน 5 ราย ประเมินว่าข้อกล่าวอ้างของ 4 บริษัทต่างชาติ ได้แก่ บริษัท Singapore Technologies Engineering Ltd. บริษัท TAIS Gemi Insaat ve Teknoloji Anonim Sirketi จำกัด บริษัท Askeri Fabrika ve Tersane Isletme Anonim Sirketi บริษัท Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. ไม่มีน้ำหนักเพียงพอ ทว่าข้อร้องเรียนจากกิจการร่วมค้า Thai Frigate Building Consortium กลับมีมูลความจริง ส่งผลกระทบต่อโครงการอย่างมีนัยสำคัญ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ออกคำสั่งให้กองทัพเรือยกเลิกกระบวนการจัดหาเรือครั้งนี้ ซึ่งเดิมมีรายงานว่ากองทัพเรือคัดเลือกบริษัทฮันวาจากเกาหลีใต้เอาไว้ พร้อมสั่งการให้เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบ
โครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่นี้มีงบประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท เป้าหมายเพื่อนำเรือรบที่รองรับการรบ 3 มิติ คือ ทางอากาศ ผิวน้ำ ใต้น้ำ มาเติมเต็มความต้องการเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือให้ครบ 8 ลำ โครงการนี้เป็นความต่อเนื่องจากการซื้อเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกองทัพเรือเคยวางแผนให้ต่อเรือลำที่สองในประเทศไทย ก่อนหน้านี้กองทัพเรือออกมายืนยันหลักการจัดหาที่โปร่งใส เป็นธรรม ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งาน กระทั่งเกิดการอุทธรณ์จนนำมาสู่คำสั่งยกเลิกกระบวนการคัดเลือกในที่สุด
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