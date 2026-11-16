ลูกศิษย์อาลัย หลวงปู่นวล อัคคธัมโม สิ้นพระเกจิดัง เทพเจ้าแห่งท้องทุ่ง วัดหนองจอก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 21:00 น.
หลวงปู่นวล อัคคธัมโม เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส หรือวัดหนองจอก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
หลวงปู่นวล อัคคธัมโม หรือพระครูพิเศษสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส (วัดหนองจอก) อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภาพจากเพจวัดศรีสุทธาวาส (วัดหนองจอก)

วงการพระพุทธศาสนาเมืองพิจิตรต้องสูญเสียพระเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตา หลวงปู่นวล อัคคธัมโม หรือพระครูพิเศษสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ละสังขารอย่างสงบด้วยโรคประจำตัว ณ โรงพยาบาลทับคล้อ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 สิริอายุรวม 99 ปี พรรษา 50

บรรดาศิษยานุศิษย์ต่างขนานนามท่านว่า เทพเจ้าแห่งท้องทุ่ง จากวัตรปฏิบัติอันงดงาม ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพิจิตรตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดใกล้เคียง

หลวงปู่นวล อัคคธัมโม นั่งขัดสมาธิเบื้องหน้าพระประธาน ภาพถ่ายเก่า

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พื้นเพเดิมท่านเกิดที่บ้านลาด จังหวัดลพบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2470 ท่านเป็นพระพี่ชายแท้ๆ ของหลวงปู่สวน ปญฺญาปสุโต เจ้าอาวาสวัดวังทรายพูน เส้นทางในร่มกาสาวพัสตร์เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2492 ก่อนจะตัดสินใจลาสิกขาออกมาดูแลบิดามารดาในยามชราเพื่อทดแทนพระคุณ เมื่อหมดภาระทางโลกจึงกลับมาอุปสมบทอีกครั้งในปี พ.ศ. 2519 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างเต็มตัว

ระหว่างครองสมณเพศ ท่านฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิชาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูป ได้แก่ หลวงพ่อเอ้บ วัดบ้านลาด หลวงพ่อบุญมา ผู้สืบสายวิชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน ตลอดจนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก ครูบาอาจารย์เหล่านี้ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้จนท่านกลายเป็นพระเถระผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านธรรมะและการปฏิบัติ

การจากไปของท่านนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของชุมชน ทางวัดมีกำหนดถวายน้ำหลวงสรงศพพระราชทานในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16.00 น. ณ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 21:00 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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