ลูกศิษย์อาลัย หลวงปู่นวล อัคคธัมโม สิ้นพระเกจิดัง เทพเจ้าแห่งท้องทุ่ง วัดหนองจอก
วงการพระพุทธศาสนาเมืองพิจิตรต้องสูญเสียพระเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตา หลวงปู่นวล อัคคธัมโม หรือพระครูพิเศษสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ละสังขารอย่างสงบด้วยโรคประจำตัว ณ โรงพยาบาลทับคล้อ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 สิริอายุรวม 99 ปี พรรษา 50
บรรดาศิษยานุศิษย์ต่างขนานนามท่านว่า เทพเจ้าแห่งท้องทุ่ง จากวัตรปฏิบัติอันงดงาม ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพิจิตรตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดใกล้เคียง
พื้นเพเดิมท่านเกิดที่บ้านลาด จังหวัดลพบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2470 ท่านเป็นพระพี่ชายแท้ๆ ของหลวงปู่สวน ปญฺญาปสุโต เจ้าอาวาสวัดวังทรายพูน เส้นทางในร่มกาสาวพัสตร์เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2492 ก่อนจะตัดสินใจลาสิกขาออกมาดูแลบิดามารดาในยามชราเพื่อทดแทนพระคุณ เมื่อหมดภาระทางโลกจึงกลับมาอุปสมบทอีกครั้งในปี พ.ศ. 2519 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างเต็มตัว
ระหว่างครองสมณเพศ ท่านฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิชาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูป ได้แก่ หลวงพ่อเอ้บ วัดบ้านลาด หลวงพ่อบุญมา ผู้สืบสายวิชาหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร หลวงพ่อทบ วัดพระพุทธบาทชนแดน ตลอดจนหลวงปู่ดู่ วัดสะแก ครูบาอาจารย์เหล่านี้ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้จนท่านกลายเป็นพระเถระผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านธรรมะและการปฏิบัติ
การจากไปของท่านนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของชุมชน ทางวัดมีกำหนดถวายน้ำหลวงสรงศพพระราชทานในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16.00 น. ณ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
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