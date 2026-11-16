เตือนภัยซอยจุ๊ โคราชป่วยไข้หูดับ พุ่งสูงถึง 76 ราย เสียชีวิตแล้ว 9 ราย ในปี 2569

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 16:45 น.
เตือนภัยซอยจุ๊ โคราชป่วยไข้หูดับ พุ่งสูงถึง 76 ราย เสียชีวิตแล้ว 9 ราย ในปี 2569

เตือนภัยสายแซ่บสายหมูกระทะ สสจ.นครราชสีมา เปิดตัวเลขผู้ป่วยโรคไข้หูดับปี 2569 พุ่งสูงถึง 76 ราย เสียชีวิตแล้ว 9 ราย เฉพาะเดือนพฤศจิกายนเดือนเดียวเจอผู้ป่วยใหม่เพิ่มอีก 4 ราย ย้ำงดกินหมูดิบ แยกตะเกียบคีบหมูกระทะให้ชัดเจน

สายแซ่บที่ชอบเปิบเมนูหมูดิบ รวมถึงสายปิ้งย่างหมูกระทะต้องระวังตัวให้ดี เมื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ออกมาส่งสัญญาณเตือนภัยสุขภาพครั้งสำคัญ หลังพบตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หูดับพุ่งสูงขึ้นอย่างน่ากังวล

นพ.วิชาญ คิดเห็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หูดับในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 พบผู้ป่วยสะสมมากถึง 76 ราย และมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 9 ราย ตัวเลขดังกล่าวทำให้จังหวัดนครราชสีมามียอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 3 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 อย่างชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมาเพียงไม่กี่วัน ก็พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 4 ราย ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีอย่างชัดเจน

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สำหรับกลุ่มที่พบการติดเชื้อมากที่สุดคือกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะช่วงวัย 70 ปีขึ้นไปที่มีประวัติรับประทานเมนูสุกๆ ดิบๆ อย่างลาบดิบ ลาบเลือด แหนม หรือเนื้อหมูดิบ ขณะที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ส่วนพื้นที่ที่พบผู้ป่วยสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา ตามด้วยอำเภอพิมาย ขามทะเลสอ ขามสะแกแสง และอำเภอด่านขุนทด

สาเหตุของโรคไข้หูดับหรือโรคไข้หมูดิบ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สเตรปโตค็อกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) ที่แฝงอยู่ในทางเดินหายใจและเลือดของหมูที่ป่วย เชื้อชนิดนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้ทั้งจากการกินเนื้อหมูที่ปรุงไม่สุก และการสัมผัสเนื้อหมูดิบผ่านทางบาดแผลตามผิวหนัง

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หากได้รับเชื้อเข้าไปแล้ว ภายใน 3 วันผู้ป่วยจะเริ่มแสดงอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะรุนแรง อาเจียน คอแข็ง และหูอื้อ ซึ่งอาจลุกลามจนกลายเป็นภาวะหูหนวกถาวร พิการ หรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ รวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือดื่มสุราเรื้อรัง

เพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิต สสจ.นครราชสีมา แนะนำให้ประชาชนปรับพฤติกรรมการกินและการทำอาหารอย่างเคร่งครัด เริ่มจากการเลิกกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ แยกเขียง มีด และภาชนะสำหรับของดิบออกจากของสุกอย่างชัดเจน ที่สำคัญเวลาไปนั่งกินหมูกระทะหรือปิ้งย่าง ควรแยกตะเกียบสำหรับคีบหมูดิบออกจากตะเกียบที่ใช้คีบอาหารเข้าปาก ส่วนผู้ที่ทำงานใกล้ชิดหมูอย่างคนเลี้ยงหรือคนชำแหละ ควรสวมถุงมือ ผ้ากันเปื้อน และรองเท้าบูททุกครั้ง หากพบอาการผิดปกติหลังกินหรือสัมผัสหมูดิบ ให้รีบเดินทางไปพบแพทย์ทันที

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 16:45 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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