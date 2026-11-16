สิ้น ‘แม่เฒ่า’ จากไปวัย 95 ปี ปิดตำนานไวรัล ลูกชายปลอมเป็น อสม. สาว เยียวยาจิตใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 15:43 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 15:49 น.
แม่เฒ่า เสียชีวิตแล้ว จากคลิปไวรัลลูกชายแต่งตัวเป็น อสม. สาว

อาลัย “แม่เฒ่า” หรือ “คุณแม่หั้ว” เสียชีวิตแล้วในวัย 95 ปี ผิดตำนานคลิปไวรัลลูกชายปลอมเป็น อสม. สาวสวยเพื่อเยียวยาจิตใจ

แฟนคลับโลกออนไลน์ร่วมแสดงความเสียใจ หลังผู้ใช้งาน TikTok บัญชี Khwan2905 แจ้งข่าวเศร้าการจากไปของ “แม่เฒ่า” หรือ คุณแม่หั้ว สุขศีล (แซ่ด่าน) คุณยายวัย 95 ปี ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาจากคลิปไวรัลลูกชายแต่งเป็น อสม. สาวสวย เพื่อรักษาอาการทางใจ

ทางครอบครัวเปิดเผยว่า แม่เฒ่าจากไปเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 20.49 น. หลังจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานกว่า 10 วัน โดย “คุณนุ้ย” ญาติของแม่เฒ่า โพสต์ข้อความสะเทือนใจระบุว่า “วันที่กลัวที่สุดได้มาถึงแล้ว เป็นเรื่องยากที่จะทำใจและไม่คิดว่าแม่เฒ่าจะจากไปจริง ๆ พร้อมบอกให้แม่เฒ่าไปสู่ภพภูมิที่ดี ไม่ต้องเป็นห่วงอะไร ขอบคุณที่เลี้ยงดูพวกเรามาเป็นอย่างดี นุ้ยรักแม่เฒ่าที่สุด”

โฆษณา

พร้อมกันนี้ ทางครอบครัวได้กล่าวขอโทษแฟนคลับที่ติดตามคลิปมาตลอดที่ไม่ได้อัปเดตอาการป่วยให้ทราบในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากทุกคนกำลังต่อสู้ดูแลกันอย่างเต็มที่และทำใจได้ยากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ลูกชายปลอมตัวเป็น อสม. สาว
ภาพจาก : khwan2905

สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพของคุณแม่หั้ว ณ วัดบางเข็ม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางครอบครัวได้กำหนดจัดงาน ดังนี้

  • พิธีสวดพระอภิธรรม : วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2569
  • พิธีฌาปนกิจ : วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2569
กำหนดการสวดพระอภิธรรมแม่เฒ่า
ภาพจาก : khwan2905

หากย้อนกลับไป คุณแม่หั้ว เป็นที่รู้จักและโด่งดังจากคลิปวิดีโอที่ลูกชายลงทุนแต่งหญิง ปลอมตัวเป็น อสม. สาวสวยในลุคที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน เพื่อมาดูแลและสร้างรอยยิ้มให้กับแม่เฒ่า ทางครอบครัวเคยเล่าถึงเบื้องหลังความน่ารักนี้ว่า การแต่งกายเป็น อสม. ทำไปเพื่อช่วยเยียวยารักษาอาการทางใจของผู้สูงอายุให้เบิกบาน

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม ครอบครัวยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาทางการแพทย์อย่างจริงจัง ลูก ๆ พยายามเยียวยาหัวใจของแม่เฒ่า โดยให้ลูกชายปลอมเป็น อสม. พยายามเข้ามาสร้างเสียงหัวเราะและให้กำลังใจ แต่เมื่อมีอาการเจ็บป่วยทางกายแสดงออกมา ทางครอบครัวก็มอบหมายให้ “เณรยุทธ์” เป็นคนพาแม่เฒ่าไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลจริง ๆ

เนื้อหาในคลิปมอบแนวคิดเรื่องการดูแลผู้สูงอายุอย่างเข้าใจ ด้วยการผสานความอบอุ่นภายในครอบครัวและการเยียวยาจิตใจ ควบคู่ไปกับการพาสูงอายุไปตรวจรักษาทางการแพทย์อย่างถูกต้องเมื่อร่างกายมีความผิดปกติ เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดต่อตัวผู้ป่วยเอง

ลูกชายแต่งหญิงเป็น อสม.เยียวยาใจแม่เฒ่า
ภาพจาก : khwan2905

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 15:43 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 15:49 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 2569

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
นากาตะ โนอะ นักแสดงอุลตร้าแมน เสียชีวิต

ช็อก! นากาตะ โนอะ ดาราคนดัง อุลตร้าแมนภาคล่าสุด จากไปกะทันหัน เสียดายอายุยังน้อย

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน &quot;มาครง&quot; ต้องเบรก

ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน “มาครง” ต้องเบรก

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
รัสเซลล์ ลี นักไตรกีฬาทีมชาติสิงคโปร์ ภาพซ้ายขณะปั่นจักรยานในการแข่งขัน ภาพขวาสวมชุดแข่งสกรีนชื่อ LEE SGP

ช็อก นักปั่นทีมชาติ รถบรรทุกชนดับบนเลนจักรยาน ดับฝันแข่งซีเกมส์ เพื่อนช็อก เพิ่งโบกมือลา

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
น้องอันดามัน เผยสาเหตุปัดตอบสื่อ หลังเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

เผยคำพูด น้องอันดามัน เยี่ยม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ครั้งที่ 2 สาเหตุปัดตอบสื่อเรื่องแม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน &quot;มาครง&quot; ต้องเบรก ข่าวการเมือง

ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน “มาครง” ต้องเบรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กปน. ยืนยันน้ำประปา กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่ปนเปื้อนสารหนู ข่าว

ยืนยัน! น้ำประปา กทม.-นนท์-สมุทรปราการ ไม่ปนเปื้อนสารหนู อย่าตื่นตระหนก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัสเซลล์ ลี นักไตรกีฬาทีมชาติสิงคโปร์ ภาพซ้ายขณะปั่นจักรยานในการแข่งขัน ภาพขวาสวมชุดแข่งสกรีนชื่อ LEE SGP ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักปั่นทีมชาติ รถบรรทุกชนดับบนเลนจักรยาน ดับฝันแข่งซีเกมส์ เพื่อนช็อก เพิ่งโบกมือลา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด 2 นศ.วิศวะ ถูกรถชนดับ ในถนนมหาวิทยาลัย ญาติร้องหาความยุติธรรม ข่าว

ต้องไม่ตายฟรี! 2 นศ.วิศวะ ถูกรถชนดับ ในถนนมหาวิทยาลัย ญาติร้องหาความยุติธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้รถเช้าภูเก็ต ข่าว

เปิดรายชื่อ 11 ผู้เสียชีวิต 11 ไฟไหม้ร้านรถเช่าป่าตอง ยังมีหญิงไทย 3 รายไม่ทราบชื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จีซู BLACKPINK เช็กอินแลนด์มาร์กกรุงเทพฯ บันเทิง

จีซู เที่ยวชิลกรุงเทพฯ เช็กอินแลนด์มาร์กดัง ชิมอาหารไทยอร่อยสุดฟิน ทำใจละลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;กำนันมะโน&quot; คือใคร แกนนำชุมนุมทวงลดราคาน้ำมัน ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ “กำนันมะโน” คือใคร แกนนำชุมนุมทวงลดราคาน้ำมัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ดูหวยออกสดวันนี้ ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ดูหวยออกสดวันนี้ เช็กผลรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยทำงานไส้! ตั้งโรงอัดยาบ้าในเกาหลีใต้ รวบยกแก๊ง 16 ราย ข่าวอาชญากรรม

คนไทยทำงานไส้! ตั้งโรงอัดยาบ้าในเกาหลีใต้ รวบยกแก๊ง 16 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระอาทิตย์ตกที่หาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ท้องฟ้าสีม่วงส้มเหนือทะเล เศรษฐกิจ

เปิด 10 จังหวัด “อยู่ดีมีสุข” ที่สุดในไทย ปี 2569 “ตรัง” คว้าแชมป์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รูปปั้นเจ้าสัวเฮง รับทรัพย์ องค์สีทอง มีไหเฮงและเครื่องสักการะตั้งอยู่ด้านหน้า เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร งวด 16 พ.ย. 69 เปิดเลขลอยในอ่าง โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขฝาโลง ย่านุ๊ก ธนดล เลขเด็ด

เลขฝาโลง ‘ย่าเข่ง’ หลัง นุ๊ก ธนดล ไม่คาดคิด สูญเสียกะทันหัน เลขเด็ดงวด 16 พ.ย. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยเจ๋ง ผลิต CAR-T รักษามะเร็งได้เอง ชาติแรกในเอเชีย ลดค่ารักษาเหลือ 3.5 ล้านบาท สุขภาพและการแพทย์

ไทยเจ๋ง ผลิต CAR-T รักษามะเร็งได้เอง ชาติแรกในเอเชีย ลดค่ารักษาเหลือ 3.5 ล้านบาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาชิกวงร็อก POTATO ถ่ายภาพหมู่ขาวดำ เลขเด็ด

เลขเด็ด POTATO งวด 16 พ.ย. 69 วงร็อกดัง แจกแนวทางโค้งสุดท้าย พ่วงเตือนภัยเพจปลอม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่นมากขั้นเทพ งวด 16 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่นมากขั้นเทพ งวด 16 พ.ย. 69 ชูเลขยืนหนึ่ง จัดชุดสองตัวให้แล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูด่วน! เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จฯ อุบลราชธานี ทรงให้เลขเด็ด ทะเบียนรถ เลขเด็ด

ดูด่วน! เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จฯ อุบลราชธานี ทรงให้เลขเด็ด ทะเบียนรถ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด รถโกคาร์ต น้องพายุ ลุยสนามอิตาลี เลขข้างรถคันใหม่ ก่อนหวยออก 16 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด รถโกคาร์ต น้องพายุ ลุยสนามอิตาลี เลขข้างรถคันใหม่ ก่อนหวยออก 16 พ.ย. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แองเจลินา โจลี เยือนกัมพูชาแบบเงียบ ๆ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช บันเทิง

แองเจลินา โจลี เยือนกัมพูชาแบบเงียบ ๆ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบนัส 3 เดือนไม่พอใจ พนักงาน ทอท. ยื่นค้านมติบอร์ด จี้ขอ 5 เดือน เศรษฐกิจ

โบนัส 3 เดือนไม่พอใจ พนักงาน ทอท. ยื่นค้านมติบอร์ด จี้ขอ 5 เดือน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง ส่อหมดอนาคต เมาแล้วขับ ร่ายยาวขอโทษ พักงานวงการบันเทิงทั้งหมด เคลียร์ปมคลิปซุกของ บันเทิง

พระเอกดัง ส่อหมดอนาคต เมาแล้วขับ ร่ายยาวขอโทษ พักงานวงการบันเทิงทั้งหมด เคลียร์ปมคลิปซุกของ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กทุกรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กทุกรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย 16 พ.ย. 69 ตารางชูเลขเด่น วันนี้หวยออก เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย 16 พ.ย. 69 ตารางชูเลขเด่น วันนี้หวยออก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16/11/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16/11/69 ปล่อยใบแท้ ฟันเลขนี้มาแน่ แจกโชคก่อนหมดแผง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลอกดับ 11 ศพ! ไฟไหม้ตึก 6 ชั้นป่าตอง เจ็บกว่า 30 ราย คาดสายไฟลัดวงจร ข่าว

คลอกดับ 11 ศพ! ไฟไหม้ป่าตอง ตึก 4 ชั้น เจ็บ 17 ราย คาดสายไฟลัดวงจร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเผยคำพูด น้องอันดามัน เยี่ยม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ครั้งที่ 2 สาเหตุปัดตอบสื่อเรื่องแม่