สิ้น ‘แม่เฒ่า’ จากไปวัย 95 ปี ปิดตำนานไวรัล ลูกชายปลอมเป็น อสม. สาว เยียวยาจิตใจ
อาลัย “แม่เฒ่า” หรือ “คุณแม่หั้ว” เสียชีวิตแล้วในวัย 95 ปี ผิดตำนานคลิปไวรัลลูกชายปลอมเป็น อสม. สาวสวยเพื่อเยียวยาจิตใจ
แฟนคลับโลกออนไลน์ร่วมแสดงความเสียใจ หลังผู้ใช้งาน TikTok บัญชี Khwan2905 แจ้งข่าวเศร้าการจากไปของ “แม่เฒ่า” หรือ คุณแม่หั้ว สุขศีล (แซ่ด่าน) คุณยายวัย 95 ปี ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาจากคลิปไวรัลลูกชายแต่งเป็น อสม. สาวสวย เพื่อรักษาอาการทางใจ
ทางครอบครัวเปิดเผยว่า แม่เฒ่าจากไปเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 20.49 น. หลังจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานกว่า 10 วัน โดย “คุณนุ้ย” ญาติของแม่เฒ่า โพสต์ข้อความสะเทือนใจระบุว่า “วันที่กลัวที่สุดได้มาถึงแล้ว เป็นเรื่องยากที่จะทำใจและไม่คิดว่าแม่เฒ่าจะจากไปจริง ๆ พร้อมบอกให้แม่เฒ่าไปสู่ภพภูมิที่ดี ไม่ต้องเป็นห่วงอะไร ขอบคุณที่เลี้ยงดูพวกเรามาเป็นอย่างดี นุ้ยรักแม่เฒ่าที่สุด”
พร้อมกันนี้ ทางครอบครัวได้กล่าวขอโทษแฟนคลับที่ติดตามคลิปมาตลอดที่ไม่ได้อัปเดตอาการป่วยให้ทราบในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากทุกคนกำลังต่อสู้ดูแลกันอย่างเต็มที่และทำใจได้ยากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพของคุณแม่หั้ว ณ วัดบางเข็ม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางครอบครัวได้กำหนดจัดงาน ดังนี้
- พิธีสวดพระอภิธรรม : วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2569
- พิธีฌาปนกิจ : วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2569
หากย้อนกลับไป คุณแม่หั้ว เป็นที่รู้จักและโด่งดังจากคลิปวิดีโอที่ลูกชายลงทุนแต่งหญิง ปลอมตัวเป็น อสม. สาวสวยในลุคที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน เพื่อมาดูแลและสร้างรอยยิ้มให้กับแม่เฒ่า ทางครอบครัวเคยเล่าถึงเบื้องหลังความน่ารักนี้ว่า การแต่งกายเป็น อสม. ทำไปเพื่อช่วยเยียวยารักษาอาการทางใจของผู้สูงอายุให้เบิกบาน
อย่างไรก็ตาม ครอบครัวยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาทางการแพทย์อย่างจริงจัง ลูก ๆ พยายามเยียวยาหัวใจของแม่เฒ่า โดยให้ลูกชายปลอมเป็น อสม. พยายามเข้ามาสร้างเสียงหัวเราะและให้กำลังใจ แต่เมื่อมีอาการเจ็บป่วยทางกายแสดงออกมา ทางครอบครัวก็มอบหมายให้ “เณรยุทธ์” เป็นคนพาแม่เฒ่าไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลจริง ๆ
เนื้อหาในคลิปมอบแนวคิดเรื่องการดูแลผู้สูงอายุอย่างเข้าใจ ด้วยการผสานความอบอุ่นภายในครอบครัวและการเยียวยาจิตใจ ควบคู่ไปกับการพาสูงอายุไปตรวจรักษาทางการแพทย์อย่างถูกต้องเมื่อร่างกายมีความผิดปกติ เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดต่อตัวผู้ป่วยเอง
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