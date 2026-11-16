ลุคใหม่ ‘เตย หัตถยา’ นักตบสาวไทย อัปจมูกใหม่ 7 วัน สวยหวานออร่าจับ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 20:00 น.
ภาพล่าสุด เตย หัตถยา หลังทำจมูก 7 วัน

ส่องลุคใหม่ เตย หัตถยา นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย ปรับโครงสร้างจมูกเติมความมั่นใจ เปิดภาพล่าสุดหลังทำ 7 วัน สวยละมุน เจ้าตัวปลื้มส่องกระจกไม่พัก

ทำเอาแฟนกีฬาวอลเลย์บอลถึงกับต้องขยี้ตารัว ๆ เมื่อนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยขวัญใจแฟนคลับอย่าง เตย หัตถยา บำรุงสุข ลุกขึ้นมาเติมความสวยและความมั่นใจให้กับตัวเอง ด้วยการศัลยกรรมเสริมจมูกใหม่ เปลี่ยนลุคให้ดูสวยหวานละมุนขึ้นแบบผิดหูผิดตา

ล่าสุด THE KLINIQUE ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งชื่อดัง ได้ออกมาเผยภาพอัปเดตความสวยของสาวเตยเป็นที่แรก พร้อมระบุว่านี่คือการเผยโฉมจมูกใหม่ของลูกสาว “หมอบิ๊ก” เคสนี้ใช้วิธีการแก้ไขโครงสร้างจมูกด้วยเทคนิคโอเพ่นและใช้กระดูกอ่อนซี่โครงของตัวเองเข้าช่วย

โฆษณา

แม้จะเพิ่งผ่านการผ่าตัดไปได้เพียง 7 วัน แต่รูปทรงจมูกใหม่ก็เริ่มเข้าที่และรับกับใบหน้า เผยให้เห็นความสวยคมชัดเจนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด งานนี้ผลลัพธ์ออกมาถูกใจสาวเตยแบบสุด ๆ ถึงขั้นโดนแซวว่าเจ้าตัวปลื้มหนักจนหยิบกระจกขึ้นมาส่องไม่ยอมวางเลยทีเดียว

ใครที่เห็นลุคใหม่ของเตย หัตถยา ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยละมุนสะดุดตามาก ถือเป็นการอัปเกรดความมั่นใจที่ปังสุด ๆ เตรียมรอชมออร่าความสวยของเธอกันได้เลย

เตย หัตถยา ปรับเสริมจมูก
ภาพจาก Facebook : Hattaya Bamrungsuk – หัตถยา บำรุงสุข
เตย หัตถยา นักตบลูกยาง ปรับเสริมจมูก
ภาพจาก Facebook : THE KLINIQUE ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
เตย หัตถยา
ภาพจาก Facebook : Hattaya Bamrungsuk – หัตถยา บำรุงสุข
เตย หัตถยา-2
ภาพจาก Facebook : Hattaya Bamrungsuk – หัตถยา บำรุงสุข

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 20:00 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หลวงปู่นวล อัคคธัมโม เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส หรือวัดหนองจอก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ลูกศิษย์อาลัย หลวงปู่นวล อัคคธัมโม สิ้นพระเกจิดัง เทพเจ้าแห่งท้องทุ่ง วัดหนองจอก

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
สส.ยูเครน เผลอโชว์ของลับระหว่างให้สัมภาษณ์

คลิปช็อก ส.ส.ยูเครน เผลอโชว์ของลับออกอากาศสด ตีเนียนทำหน้านิ่ง สัมภาษณ์ต่อ

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน สวมสูทสีดำ สองภาพประกบกัน

ย้อนคดี ม.112 “ไอซ์ รักชนก” ลุ้นผลศาลอุทธรณ์ หากคุก กระทบเก้าอี้ สส. หรือไม่

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
ตรวจหวยลาว 16 พ.ย. 69

ตรวจหวยลาว 16 พ.ย. 69 เช็กผลเลข 6 ตัวเรียลไทม์ สถิติวันจันทร์ย้อนหลัง

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
หลวงปู่นวล อัคคธัมโม เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส หรือวัดหนองจอก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ข่าว

ลูกศิษย์อาลัย หลวงปู่นวล อัคคธัมโม สิ้นพระเกจิดัง เทพเจ้าแห่งท้องทุ่ง วัดหนองจอก

14 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน สวมสูทสีดำ สองภาพประกบกัน ข่าวการเมือง

ย้อนคดี ม.112 “ไอซ์ รักชนก” ลุ้นผลศาลอุทธรณ์ หากคุก กระทบเก้าอี้ สส. หรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 16 พ.ย. 69 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 16 พ.ย. 69 เช็กผลเลข 6 ตัวเรียลไทม์ สถิติวันจันทร์ย้อนหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่แตก 186 ล้าน สลากดิจิทัล L6 เป๋าตังงวด 16 พ.ย. 69 ดวงเฮงถูกคนเดียว 5 ใบ ตรวจหวย

เศรษฐีใหม่แตก 186 ล้าน สลากดิจิทัล L6 เป๋าตังงวด 16 พ.ย. 69 ดวงเฮงถูกคนเดียว 5 ใบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปานเทพ แจง 6 ข้อ โต้ ทนายตั้ม ปมเงินบริจาคโดรน กล่าวหาเลื่อนลอย ลั่นฟ้องกลับหมิ่นประมาท ข่าวการเมือง

ปานเทพ แจง 6 ข้อ โต้ ทนายตั้ม ปมเงินบริจาคโดรน กล่าวหาเลื่อนลอย ลั่นฟ้องกลับหมิ่นประมาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธีรภัทร โนนทิง นักศึกษาพยาบาลปี 4 สถาบันพระบรมราชชนก เสียชีวิต ข่าว

อาลัย นักศึกษาพยาบาลปี 4 จากไปก่อนเรียนจบ เสียดายอนาคตไกล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัยซอยจุ๊ โคราชป่วยไข้หูดับ พุ่งสูงถึง 76 ราย เสียชีวิตแล้ว 9 ราย ในปี 2569 ข่าว

เตือนภัยซอยจุ๊ โคราชป่วยไข้หูดับ พุ่งสูงถึง 76 ราย เสียชีวิตแล้ว 9 ราย ในปี 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พุทธ อภิวรรณ อดีตผู้ประกาศข่าวช่อง 8 ข่าว

เปิดประวัติ พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวสายดุ จากทุบโต๊ะข่าว สู่วันอำลาช่อง 8

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย พุทธ อภิวรรณ ลาออกช่อง 8 เข้ากราบลาผู้บริหาร บันเทิง

ใจหาย “พุทธ อภิวรรณ” ลาออกช่อง 8 เข้ากราบลาผู้บริหาร ลุ้นโผล่หน้าจอช่องไหน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือไทย แล่นในอ่าวไทยระหว่างการฝึกผสมคาราท 2019 ข่าวการเมือง

สั่งล้มดีลเรือฟริเกต 1.7 หมื่นล้าน ชี้ข้อร้องเรียนมีมูล ผบ.ทร. ยันยังไม่เห็นเอกสาร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 2569 ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เฒ่า เสียชีวิตแล้ว จากคลิปไวรัลลูกชายแต่งตัวเป็น อสม. สาว ข่าว

สิ้น ‘แม่เฒ่า’ จากไปวัย 95 ปี ปิดตำนานไวรัล ลูกชายปลอมเป็น อสม. สาว เยียวยาจิตใจ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นากาตะ โนอะ นักแสดงอุลตร้าแมน เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! นากาตะ โนอะ ดาราคนดัง อุลตร้าแมนภาคล่าสุด จากไปกะทันหัน เสียดายอายุยังน้อย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องอันดามัน เผยสาเหตุปัดตอบสื่อ หลังเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

เผยคำพูด น้องอันดามัน เยี่ยม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ครั้งที่ 2 สาเหตุปัดตอบสื่อเรื่องแม่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน &quot;มาครง&quot; ต้องเบรก ข่าวการเมือง

ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน “มาครง” ต้องเบรก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กปน. ยืนยันน้ำประปา กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่ปนเปื้อนสารหนู ข่าว

ยืนยัน! น้ำประปา กทม.-นนท์-สมุทรปราการ ไม่ปนเปื้อนสารหนู อย่าตื่นตระหนก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัสเซลล์ ลี นักไตรกีฬาทีมชาติสิงคโปร์ ภาพซ้ายขณะปั่นจักรยานในการแข่งขัน ภาพขวาสวมชุดแข่งสกรีนชื่อ LEE SGP ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักปั่นทีมชาติ รถบรรทุกชนดับบนเลนจักรยาน ดับฝันแข่งซีเกมส์ เพื่อนช็อก เพิ่งโบกมือลา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด 2 นศ.วิศวะ ถูกรถชนดับ ในถนนมหาวิทยาลัย ญาติร้องหาความยุติธรรม ข่าว

ต้องไม่ตายฟรี! 2 นศ.วิศวะ ถูกรถชนดับ ในถนนมหาวิทยาลัย ญาติร้องหาความยุติธรรม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้รถเช้าภูเก็ต ข่าว

เปิดรายชื่อ 11 ผู้เสียชีวิต 11 ไฟไหม้ร้านรถเช่าป่าตอง ยังมีหญิงไทย 3 รายไม่ทราบชื่อ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
จีซู BLACKPINK เช็กอินแลนด์มาร์กกรุงเทพฯ บันเทิง

จีซู เที่ยวชิลกรุงเทพฯ เช็กอินแลนด์มาร์กดัง ชิมอาหารไทยอร่อยสุดฟิน ทำใจละลาย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;กำนันมะโน&quot; คือใคร แกนนำชุมนุมทวงลดราคาน้ำมัน ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ “กำนันมะโน” คือใคร แกนนำชุมนุมทวงลดราคาน้ำมัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ดูหวยออกสดวันนี้ ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ดูหวยออกสดวันนี้ เช็กผลรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยทำงานไส้! ตั้งโรงอัดยาบ้าในเกาหลีใต้ รวบยกแก๊ง 16 ราย ข่าวอาชญากรรม

คนไทยทำงานไส้! ตั้งโรงอัดยาบ้าในเกาหลีใต้ รวบยกแก๊ง 16 ราย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระอาทิตย์ตกที่หาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ท้องฟ้าสีม่วงส้มเหนือทะเล เศรษฐกิจ

เปิด 10 จังหวัด “อยู่ดีมีสุข” ที่สุดในไทย ปี 2569 “ตรัง” คว้าแชมป์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
รูปปั้นเจ้าสัวเฮง รับทรัพย์ องค์สีทอง มีไหเฮงและเครื่องสักการะตั้งอยู่ด้านหน้า เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร งวด 16 พ.ย. 69 เปิดเลขลอยในอ่าง โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปแบมบี้ เดอะสตาร์ ยันไม่ใช่ชู้ ก๊อต ทุกอย่างมีหลักฐาน ฝากถึง บุ๋ม ยังรักและหวังดีเสมอ