ลุคใหม่ ‘เตย หัตถยา’ นักตบสาวไทย อัปจมูกใหม่ 7 วัน สวยหวานออร่าจับ
ส่องลุคใหม่ เตย หัตถยา นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย ปรับโครงสร้างจมูกเติมความมั่นใจ เปิดภาพล่าสุดหลังทำ 7 วัน สวยละมุน เจ้าตัวปลื้มส่องกระจกไม่พัก
ทำเอาแฟนกีฬาวอลเลย์บอลถึงกับต้องขยี้ตารัว ๆ เมื่อนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยขวัญใจแฟนคลับอย่าง เตย หัตถยา บำรุงสุข ลุกขึ้นมาเติมความสวยและความมั่นใจให้กับตัวเอง ด้วยการศัลยกรรมเสริมจมูกใหม่ เปลี่ยนลุคให้ดูสวยหวานละมุนขึ้นแบบผิดหูผิดตา
ล่าสุด THE KLINIQUE ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งชื่อดัง ได้ออกมาเผยภาพอัปเดตความสวยของสาวเตยเป็นที่แรก พร้อมระบุว่านี่คือการเผยโฉมจมูกใหม่ของลูกสาว “หมอบิ๊ก” เคสนี้ใช้วิธีการแก้ไขโครงสร้างจมูกด้วยเทคนิคโอเพ่นและใช้กระดูกอ่อนซี่โครงของตัวเองเข้าช่วย
แม้จะเพิ่งผ่านการผ่าตัดไปได้เพียง 7 วัน แต่รูปทรงจมูกใหม่ก็เริ่มเข้าที่และรับกับใบหน้า เผยให้เห็นความสวยคมชัดเจนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด งานนี้ผลลัพธ์ออกมาถูกใจสาวเตยแบบสุด ๆ ถึงขั้นโดนแซวว่าเจ้าตัวปลื้มหนักจนหยิบกระจกขึ้นมาส่องไม่ยอมวางเลยทีเดียว
ใครที่เห็นลุคใหม่ของเตย หัตถยา ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยละมุนสะดุดตามาก ถือเป็นการอัปเกรดความมั่นใจที่ปังสุด ๆ เตรียมรอชมออร่าความสวยของเธอกันได้เลย
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