ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 15:45 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 15:46 น.
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 2569

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569 โดยผู้ซื้อสลากตรวจผลได้จากใบตรวจรางวัลที่รวบรวมหมายเลขสลากทุกรางวัลไว้ในหน้าเดียว เรียงหมายเลขจากน้อยไปมาก ช่วยให้ตรวจเลขลอตเตอรี่ที่ถืออยู่ได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะรางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5 ซึ่งมีหมายเลขถูกรางวัลรวม 165 หมายเลข

การออกรางวัลเริ่มเวลา 14.30 น. และทยอยประกาศผลแต่ละประเภทจนครบ ผู้ซื้อสลากตรวจสอบผลรางวัลได้ผ่านใบตรวจหวยเรียงเบอร์ด้านล่าง หรือกรอกหมายเลขสลากเพื่อตรวจผลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้โดยตรง

สำหรับงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 รางวัลที่ 1 มีมูลค่า 6 ล้านบาทต่อฉบับ ส่วนรางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5 มีเงินรางวัลตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท รวมถึงรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 และรางวัลเลขหน้าเลขท้ายอีกหลายประเภท

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ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 2569

ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 พฤศจิกายน 2569

  1. รางวัลที่ 1
    645654
    รางวัลละ 6,000,000 บาท
  2. เลขหน้า 3 ตัว
    938 101
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  3. เลขท้าย 3 ตัว
    106 782
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  4. เลขท้าย 2 ตัว
    06
    1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

645653645655

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

552438986238284440867933071470

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

372354955275697152371548503785415890645004364945262661684461

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

751873432473848340149386387777272446300781396670556605567173685483739599753770746056844439772441096327919204144578349011615903252369101913704368943481947877809085192888851104937593036177493355023459490001166056789161084130787535642227102681484295621721465455800153218781294278124997240422725860103287

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

601512553993132897562975890102345721155588481669174841117075409289099272740499070616261869604444648482438529376561083675634680477270424018974643218463842836893352162392019326710483741369093006621988410270552178003745739214426611165312849510782243889107014329361906507683347155057908798635856760883501055596999472640261972813038378549190746573720495729233706195329584277359713288908937392763347826101424816804147659675419856182587626039991147057802925749580731204206325189176139987223383663795426918015477917868981873635611821931899568433191404500216024695815848717653489852122550633483624909304192307
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วิธีตรวจสลากด้วยใบตรวจหวยเรียงเบอร์

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์คือการนำหมายเลขที่ถูกรางวัลทั้งหมดมาเรียงจากน้อยไปมากไว้ในหน้าเดียว ผู้ซื้อสลากจึงไล่สายตาหาเลขของตัวเองได้เร็วกว่าการไล่ดูทีละรางวัล โดยเฉพาะรางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5 ที่มีหมายเลขรวมกันถึง 165 หมายเลข

เมื่อพบหมายเลขที่ตรงกัน ให้ตรวจสอบซ้ำกับประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้งก่อนนำสลากไปขึ้นเงิน และตรวจสอบงวดบนตัวสลากให้ตรงกับงวดที่ออกรางวัลด้วย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 15:45 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 15:46 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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