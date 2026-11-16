ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569 โดยผู้ซื้อสลากตรวจผลได้จากใบตรวจรางวัลที่รวบรวมหมายเลขสลากทุกรางวัลไว้ในหน้าเดียว เรียงหมายเลขจากน้อยไปมาก ช่วยให้ตรวจเลขลอตเตอรี่ที่ถืออยู่ได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะรางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5 ซึ่งมีหมายเลขถูกรางวัลรวม 165 หมายเลข
การออกรางวัลเริ่มเวลา 14.30 น. และทยอยประกาศผลแต่ละประเภทจนครบ ผู้ซื้อสลากตรวจสอบผลรางวัลได้ผ่านใบตรวจหวยเรียงเบอร์ด้านล่าง หรือกรอกหมายเลขสลากเพื่อตรวจผลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้โดยตรง
สำหรับงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 รางวัลที่ 1 มีมูลค่า 6 ล้านบาทต่อฉบับ ส่วนรางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5 มีเงินรางวัลตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท รวมถึงรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 และรางวัลเลขหน้าเลขท้ายอีกหลายประเภท
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 2569
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 พฤศจิกายน 2569
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รางวัลที่ 1645654
รางวัลละ 6,000,000 บาท
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เลขหน้า 3 ตัว938 101
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
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เลขท้าย 3 ตัว106 782
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว06
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท645653645655
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท552438986238284440867933071470
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท372354955275697152371548503785415890645004364945262661684461
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท751873432473848340149386387777272446300781396670556605567173685483739599753770746056844439772441096327919204144578349011615903252369101913704368943481947877809085192888851104937593036177493355023459490001166056789161084130787535642227102681484295621721465455800153218781294278124997240422725860103287
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท601512553993132897562975890102345721155588481669174841117075409289099272740499070616261869604444648482438529376561083675634680477270424018974643218463842836893352162392019326710483741369093006621988410270552178003745739214426611165312849510782243889107014329361906507683347155057908798635856760883501055596999472640261972813038378549190746573720495729233706195329584277359713288908937392763347826101424816804147659675419856182587626039991147057802925749580731204206325189176139987223383663795426918015477917868981873635611821931899568433191404500216024695815848717653489852122550633483624909304192307
วิธีตรวจสลากด้วยใบตรวจหวยเรียงเบอร์
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์คือการนำหมายเลขที่ถูกรางวัลทั้งหมดมาเรียงจากน้อยไปมากไว้ในหน้าเดียว ผู้ซื้อสลากจึงไล่สายตาหาเลขของตัวเองได้เร็วกว่าการไล่ดูทีละรางวัล โดยเฉพาะรางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5 ที่มีหมายเลขรวมกันถึง 165 หมายเลข
เมื่อพบหมายเลขที่ตรงกัน ให้ตรวจสอบซ้ำกับประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้งก่อนนำสลากไปขึ้นเงิน และตรวจสอบงวดบนตัวสลากให้ตรงกับงวดที่ออกรางวัลด้วย
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