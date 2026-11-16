ช็อก! นากาตะ โนอะ ดาราคนดัง อุลตร้าแมนภาคล่าสุด จากไปกะทันหัน เสียดายอายุยังน้อย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 14:48 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 14:55 น.
นากาตะ โนอะ นักแสดงอุลตร้าแมน เสียชีวิต

แฟนคลับเศร้า นากาตะ โนอะ นักแสดงสาวดาวรุ่งจาก Ultraman Teo เสียชีวิตกะทันหันวัย 23 ปี ครอบครัวจัดพิธีศพเป็นการภายใน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 วงการบันเทิงญี่ปุ่นต้องพบกับการสูญเสียครั้งสำคัญ ต้นสังกัด Toho Entertainment แถลงการณ์ยืนยันการจากไปของ นากาตะ โนอะ (Noa Nakata) นักแสดงสาวดาวรุ่งวัย 23 ปี ซึ่งกำลังมีผลงานในซีรีส์ดัง Ultraman Teo ที่ออกอากาศทางช่อง TV Tokyo

Toho Entertainment แจ้งข่าวเศร้า ระบุว่า ทางครอบครัวจัดพิธีไว้อาลัยและพิธีศพเป็นการภายในเรียบร้อยแล้ว มีเพียงสมาชิกครอบครัวและคนใกล้ชิดเข้าร่วมตามความประสงค์ของญาติ พร้อมกันนี้ ต้นสังกัดยังได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับและทุกฝ่ายที่คอยสนับสนุนผลงานของเธอตลอดเส้นทางอาชีพนักแสดง

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สำหรับประวัติของ นากาตะ โนอะ เธอเกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2546 ที่จังหวัดอิชิคาวะ ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายในเวทีประกวด Toho Cinderella เมื่อปี 2559 ก่อนจะเริ่มมีผลงานการแสดงทั้งในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง

ผลงานเด่นที่ผ่านมาของนักแสดงสาว ได้แก่ ภาพยนตร์ My Daddy (ปี 2564) และ ภาพยนตร์ Nibiiro Chocolat Ville Biennale (ปี 2567) รวมทั้งซีรีส์ Ultraman Teo ซึ่งเริ่มออกอากาศเดือนกรกฎาคม 2569 โปรเจกต์ฟอร์มยักษ์ฉลองครบรอบ 60 ปีของแฟรนไชส์อุลตร้าแมน โดยเธอรับบทเป็น คันนะ อิซึมิ (Kanna Izumi)

แฟน ๆ ยังสามารถติดตามผลงานทิ้งท้ายของเธอได้ในภาพยนตร์เรื่อง Kanojo ni Attara, Yoroshiku to ซึ่งมีกำหนดเข้าฉายในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ โดยบัญชีโซเชียลมีเดียทางการของภาพยนตร์ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไป พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าเข้าฉายตามกำหนดการเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

โนอา นากาตะ ดาราสาวจากอุลตร้าแมน
ภาพจาก Instagram : noanakada0621
โนอา นากาตะ ดาราสาวจากอุลตร้าแมน
ภาพจาก Instagram : noanakada0621
โนอา นากาตะ นักแสดงสาวญี่ปุ่น
ภาพจาก Instagram : noanakada0621
โนอา นากาตะ นักแสดงสาวญี่ปุ่น-2
ภาพจาก Instagram : noanakada0621

ที่มาจาก :

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 14:48 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 14:55 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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