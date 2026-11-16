ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน “มาครง” ต้องเบรก
ฮุน มาเนต นายกฯ กัมพูชา ใช้เวทีประชุมนานาชาติ 90 ประเทศ กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธปมชายแดน เรียกร้องปักปันเขตแดนตามแผนที่เดิม ด้าน มาครง หนุนเจรจาสันติภาพ
ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาถูกหยิบยกขึ้นบนเวทีระดับนานาชาติอีกครั้ง วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2569) ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้ใช้โอกาสที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Francophonie) ครั้งที่ 20 ณ กรุงพนมเปญ กล่าวปราศรัยต่อหน้าตัวแทนจาก 90 ประเทศทั่วโลก เพื่อขอเสียงสนับสนุนในกรณีข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา
ฮุน มาเนต กล่าวหาว่า ประเทศไทยเป็นฝ่ายเริ่มต้นใช้อาวุธก่อความขัดแย้งขึ้นก่อนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 จนสร้างความสูญเสียเป็นจำนวนมาก แม้ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันไปเมื่อเดือนธันวาคม 2568 แต่สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเปราะบาง ส่งผลให้ประชาชนชาวกัมพูชามากถึง 20,000 คน ยังไม่สามารถเดินทางกลับเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านเรือนของตนเองได้ เนื่องจากกองทัพไทยยังคงยึดครองพื้นที่อธิปไตยของกัมพูชาอยู่หลายจุด
นายกรัฐมนตรีกัมพูชาระบุเพิ่มเติมว่า แม้รัฐบาลกัมพูชาจะยึดมั่นในแนวทางการเจรจาทางการทูต แต่จะไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนด้วยการใช้กำลังอย่างเด็ดขาด จึงเสนอให้มีการจัดตั้งเครือข่ายป้องกันและไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศ พร้อมเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับมาดำเนินการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบกร่วมกันโดยยึดตามแผนที่ที่นานาชาติให้การยอมรับมานานกว่าร้อยปี แทนการทึกทักเอาเองฝ่ายเดียว
ขณะเดียวกัน เอ็มมานูแอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ซึ่งเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการในฐานะผู้นำฝรั่งเศสคนแรกในรอบ 33 ปี เพื่อร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกัมพูชา ได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงจุดยืนในฐานะอดีตประเทศเจ้าอาณานิคมและมิตรประเทศของกัมพูชา
ประธานาธิบดีมาครงระบุว่า ฝรั่งเศสสนับสนุนให้กัมพูชาและไทยกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาทั้งในระดับทวิภาคีและเวทีพหุภาคี เพื่อร่วมกันคลี่คลายข้อพิพาทชายแดนอย่างสันติภายใต้กรอบกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศของทั้งสองฝ่าย พร้อมให้คำมั่นว่าไม่ว่ากัมพูชาจะอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นไร ฝรั่งเศสจะยืนเคียงข้างกัมพูชาตลอดไปทั้งในยามสุขและยามวิกฤตเช่นเดียวกับในอดีตที่ผ่านมา
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