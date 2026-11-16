ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน “มาครง” ต้องเบรก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 14:16 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 14:35 น.
ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน "มาครง" ต้องเบรก
French President Emmanuel Macron, left, holds hands with Cambodian Prime Minister Hun Manet, right, and Francophonie Secretary General Louise Mushikiwabo during the handover of the summit’s chairmanship from France to Cambodia at the opening ceremony of the Francophonie Summit in Phnom Penh, Cambodia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Heng Sinith)

ฮุน มาเนต นายกฯ กัมพูชา ใช้เวทีประชุมนานาชาติ 90 ประเทศ กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธปมชายแดน เรียกร้องปักปันเขตแดนตามแผนที่เดิม ด้าน มาครง หนุนเจรจาสันติภาพ

ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาถูกหยิบยกขึ้นบนเวทีระดับนานาชาติอีกครั้ง วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2569) ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้ใช้โอกาสที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Francophonie) ครั้งที่ 20 ณ กรุงพนมเปญ กล่าวปราศรัยต่อหน้าตัวแทนจาก 90 ประเทศทั่วโลก เพื่อขอเสียงสนับสนุนในกรณีข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา

ฮุน มาเนต กล่าวหาว่า ประเทศไทยเป็นฝ่ายเริ่มต้นใช้อาวุธก่อความขัดแย้งขึ้นก่อนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 จนสร้างความสูญเสียเป็นจำนวนมาก แม้ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันไปเมื่อเดือนธันวาคม 2568 แต่สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเปราะบาง ส่งผลให้ประชาชนชาวกัมพูชามากถึง 20,000 คน ยังไม่สามารถเดินทางกลับเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านเรือนของตนเองได้ เนื่องจากกองทัพไทยยังคงยึดครองพื้นที่อธิปไตยของกัมพูชาอยู่หลายจุด

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French President Emmanuel Macron, center left, sits together with Cambodian Prime Minister Hun Manet, center right, as they preside over the opening ceremony of the Francotech Summit in Phnom Penh, Cambodia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Heng Sinith)

นายกรัฐมนตรีกัมพูชาระบุเพิ่มเติมว่า แม้รัฐบาลกัมพูชาจะยึดมั่นในแนวทางการเจรจาทางการทูต แต่จะไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนด้วยการใช้กำลังอย่างเด็ดขาด จึงเสนอให้มีการจัดตั้งเครือข่ายป้องกันและไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศ พร้อมเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับมาดำเนินการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบกร่วมกันโดยยึดตามแผนที่ที่นานาชาติให้การยอมรับมานานกว่าร้อยปี แทนการทึกทักเอาเองฝ่ายเดียว

ขณะเดียวกัน เอ็มมานูแอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ซึ่งเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการในฐานะผู้นำฝรั่งเศสคนแรกในรอบ 33 ปี เพื่อร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกัมพูชา ได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงจุดยืนในฐานะอดีตประเทศเจ้าอาณานิคมและมิตรประเทศของกัมพูชา

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ประธานาธิบดีมาครงระบุว่า ฝรั่งเศสสนับสนุนให้กัมพูชาและไทยกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาทั้งในระดับทวิภาคีและเวทีพหุภาคี เพื่อร่วมกันคลี่คลายข้อพิพาทชายแดนอย่างสันติภายใต้กรอบกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศของทั้งสองฝ่าย พร้อมให้คำมั่นว่าไม่ว่ากัมพูชาจะอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นไร ฝรั่งเศสจะยืนเคียงข้างกัมพูชาตลอดไปทั้งในยามสุขและยามวิกฤตเช่นเดียวกับในอดีตที่ผ่านมา

French President Emmanuel Macron, second from left, speaks with a delegation member as Cambodia’s King Norodom Sihamoni, center, looks forward during the opening ceremony of the Francophonie Summit in Phnom Penh Cambodia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Heng Sinith)
French President Emmanuel Macron delivers a speech during an opening ceremony of the Francophonie Summit in Phnom Penh Cambodia, Sunday, Nov. 15, 2026. (AP Photo/Heng Sinith)

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 14:16 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 14:35 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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