เผยคำพูด น้องอันดามัน เยี่ยม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ครั้งที่ 2 สาเหตุปัดตอบสื่อเรื่องแม่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 14:26 น.
น้องอันดามัน เผยสาเหตุปัดตอบสื่อ หลังเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา

น้องอันดามัน เผยสาเหตุปัดตอบสื่อ หลังเยี่ยม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ครั้งที่ 2 ชี้ไม่อยากโดนทนายดุ

ช่วงเช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 น.ส.อันดามัน วงศ์ผู้ดี หรือ “น้องอันดามัน” ลูกสาวคนโตของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำความดี ได้เดินทางมาติดต่อขอเข้าเยี่ยมคุณแม่ครั้งที่ 2 ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หลังจากเคยเดินทางมาเยี่ยมครั้งแรกพร้อมกับ ทนายเพชร นายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

น้องอันดามันเดินลงจากรถด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยและสำรวม ก่อนจะเดินมุ่งตรงไปยังจุดลงทะเบียนเพื่อรอเข้าเยี่ยมตามรอบเวลาของทัณฑสถานฯ ทันที โดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามใด ๆ การเข้าเยี่ยมในวันนี้ น้องอันดามันได้คิวเข้าเยี่ยมในรอบที่ 4 เวลา 11.45 น.

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ตลอดการเข้าเยี่ยมทั้งสองครั้งยังคงไม่เห็น นางประนอม วงศ์ผู้ดี แม่ของบุ๋ม เดินทางมาเยี่ยม ขณะที่ทนายเพชรก็ไม่ได้เดินทางมาด้วยในวันนี้ เนื่องจากติดภารกิจว่าความอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ในเวลาต่อมา น้องอันดามันและทนายความเดินกลับมาที่รถด้วยสีหน้าปกติ ฝั่งผู้สื่อข่าวสอบถามว่าได้พูดคุยเรื่องอะไร หรือ บุ๋มฝากข้อความอะไรออกมาหรือไม่ เธออมยิ้มเล็กน้อย แต่ไม่ตอบคำถามใด ก่อนที่ทนายความจะแจ้งต่อสื่อมวลชนว่า วันนี้ขออนุญาตไม่ให้ข้อมูลใด ๆ ขณะที่น้องอันดามันได้กล่าวขึ้นมาสั้น ๆ ว่า “หนูไม่อยากโดนทนายดุ” ก่อนจะขอตัวขึ้นรถยนต์เดินทางกลับ

บุ๋ม ปนัดดา และ น้องอันดามัน
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ส่วนสภาพความเป็นอยู่ล่าสุดของ น.ส.ปนัดดา ภายในทัณฑสถานหญิงกลาง มีรายงานว่า ปัจจุบันถูกพิจารณาให้อยู่ในแดนระหว่างพิจารณาคดี (ฝากขังระหว่างการสอบสวน) โดยนอนพักที่เรือนนอนเพชรมาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน เธอสามารถปรับตัวได้ดี และใช้ชีวิตปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันของทางเรือนจำได้ตามปกติ

สำหรับสภาพจิตใจ บุ๋ม ปนัดดา ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ไม่มีอาการเครียดหรือวิตกกังวลมากเกินไป ปัจจุบันยังไม่ได้มีการร้องขอสิ่งของหรือความช่วยเหลือใด ๆ

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 14:25 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 14:26 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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