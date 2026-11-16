เผยคำพูด น้องอันดามัน เยี่ยม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ครั้งที่ 2 สาเหตุปัดตอบสื่อเรื่องแม่
น้องอันดามัน เผยสาเหตุปัดตอบสื่อ หลังเยี่ยม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ครั้งที่ 2 ชี้ไม่อยากโดนทนายดุ
ช่วงเช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 น.ส.อันดามัน วงศ์ผู้ดี หรือ “น้องอันดามัน” ลูกสาวคนโตของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำความดี ได้เดินทางมาติดต่อขอเข้าเยี่ยมคุณแม่ครั้งที่ 2 ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หลังจากเคยเดินทางมาเยี่ยมครั้งแรกพร้อมกับ ทนายเพชร นายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
น้องอันดามันเดินลงจากรถด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยและสำรวม ก่อนจะเดินมุ่งตรงไปยังจุดลงทะเบียนเพื่อรอเข้าเยี่ยมตามรอบเวลาของทัณฑสถานฯ ทันที โดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามใด ๆ การเข้าเยี่ยมในวันนี้ น้องอันดามันได้คิวเข้าเยี่ยมในรอบที่ 4 เวลา 11.45 น.
ตลอดการเข้าเยี่ยมทั้งสองครั้งยังคงไม่เห็น นางประนอม วงศ์ผู้ดี แม่ของบุ๋ม เดินทางมาเยี่ยม ขณะที่ทนายเพชรก็ไม่ได้เดินทางมาด้วยในวันนี้ เนื่องจากติดภารกิจว่าความอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ในเวลาต่อมา น้องอันดามันและทนายความเดินกลับมาที่รถด้วยสีหน้าปกติ ฝั่งผู้สื่อข่าวสอบถามว่าได้พูดคุยเรื่องอะไร หรือ บุ๋มฝากข้อความอะไรออกมาหรือไม่ เธออมยิ้มเล็กน้อย แต่ไม่ตอบคำถามใด ก่อนที่ทนายความจะแจ้งต่อสื่อมวลชนว่า วันนี้ขออนุญาตไม่ให้ข้อมูลใด ๆ ขณะที่น้องอันดามันได้กล่าวขึ้นมาสั้น ๆ ว่า “หนูไม่อยากโดนทนายดุ” ก่อนจะขอตัวขึ้นรถยนต์เดินทางกลับ
ส่วนสภาพความเป็นอยู่ล่าสุดของ น.ส.ปนัดดา ภายในทัณฑสถานหญิงกลาง มีรายงานว่า ปัจจุบันถูกพิจารณาให้อยู่ในแดนระหว่างพิจารณาคดี (ฝากขังระหว่างการสอบสวน) โดยนอนพักที่เรือนนอนเพชรมาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน เธอสามารถปรับตัวได้ดี และใช้ชีวิตปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันของทางเรือนจำได้ตามปกติ
สำหรับสภาพจิตใจ บุ๋ม ปนัดดา ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ไม่มีอาการเครียดหรือวิตกกังวลมากเกินไป ปัจจุบันยังไม่ได้มีการร้องขอสิ่งของหรือความช่วยเหลือใด ๆ
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