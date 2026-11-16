ช็อก นักปั่นทีมชาติ รถบรรทุกชนดับบนเลนจักรยาน ดับฝันแข่งซีเกมส์ เพื่อนช็อก เพิ่งโบกมือลา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 14:04 น.
รัสเซลล์ ลี นักไตรกีฬาทีมชาติสิงคโปร์ ภาพซ้ายขณะปั่นจักรยานในการแข่งขัน ภาพขวาสวมชุดแข่งสกรีนชื่อ LEE SGP

วงการกีฬาสิงคโปร์สุดอาลัย รัสเซลล์ ลี นักไตรกีฬาทีมชาติวัย 24 ปี เสียชีวิตสลดจากอุบัติเหตุรถบรรทุกเฉี่ยวชนบนเลนจักรยานย่านชางงี ดับฝันคว้าโควตาลุยศึกซีเกมส์ 2027 เพื่อนร่วมทีมชาติเศร้าหนัก เผยเพิ่งโบกมือทักทายกันก่อนเกิดเหตุเพียง 15 นาที

วงการกีฬาสิงคโปร์ต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ เมื่อมีการยืนยันว่านักปั่นจักรยานหนุ่มวัย 24 ปี ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถบรรทุกดัมพ์เฉี่ยวชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2569 คือ รัสเซลล์ ลี (Russell Lee) นักไตรกีฬาทีมชาติสิงคโปร์อนาคตไกล สร้างความโศกเศร้าให้แก่ครอบครัวและเพื่อนร่วมทีมชาติเป็นอย่างมาก

กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ (SPF) เปิดเผยว่า เหตุสลดดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนทานาห์ เมราห์ โคสต์ (Tanah Merah Coast Road) ย่านชางงี รัสเซลล์ ลี ประสบอุบัติเหตุชนเข้ากับรถบรรทุกดัมพ์จนเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ ภาพถ่ายจากจุดเกิดเหตุเผยให้เห็นร่างของเขานอนอยู่บนพื้นถนนด้านหลังรถบรรทุก ภายในช่องทางเฉพาะสำหรับรถจักรยานฝั่งซ้ายสุด

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ที่เกิดเหตุบนถนนทานาห์ เมราห์ โคสต์ ย่านชางงี รถบรรทุกดัมพ์สีน้ำเงินจอดอยู่บนถนน และมีจักรยานล้มอยู่ในช่องทางจักรยาน
ภาพจาก: Tiagong SG on Facebook

สมาคมไตรกีฬาแห่งสิงคโปร์ (TAS) ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปอย่างกะทันหันของนักกีฬาหนุ่ม มิเชลล์ เอเวลีน ชาว ประธานสมาคมฯ ระบุว่า ลีเป็นนักศึกษาและนักกีฬาที่ทุ่มเทอย่างมาก นอกจากความมุ่งมั่นในฐานะตัวแทนทีมชาติแล้ว เขายังเป็นที่รักของเพื่อนพ้องในวงการกีฬาจากความอบอุ่น น้ำใจ และความเข้มแข็งที่มอบให้คนรอบข้างเสมอ

สำหรับเส้นทางชีวิตของ รัสเซลล์ ลี ปัจจุบันเขากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU) เขาเริ่มต้นเส้นทางกีฬาจากการเป็นนักว่ายน้ำ ก่อนจะค้นพบความชอบในการวิ่งครอสคันทรีสมัยเรียนมัธยม หลังปลดประจำการจากการเกณฑ์ทหาร เขาได้หวนคืนสู่สนามไตรกีฬาจนสั่งสมประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ก้าวขึ้นสู่ทำเนียบนักกีฬาทีมชาติสิงคโปร์ในปี 2567 และกำลังฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในปี 2570

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รัสเซลล์ ลี นักไตรกีฬาทีมชาติสิงคโปร์ สวมเสื้อกล้ามสีเทา สะพายถุงผ้าสีน้ำเงิน ยืนอยู่ริมชายหาด

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การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของลีทำให้เพื่อนร่วมทีมชาติต่างออกมาโพสต์ข้อความไว้อาลัยด้วยความสะเทือนใจ โดยเฉพาะ เฮอร์ลีน นาตาชา ยู นักไตรกีฬาหญิงทีมชาติ ที่เล่าทั้งน้ำตาว่าลีเปรียบเสมือนน้องชายแท้ๆ เธอเพิ่งพบกับเขาเพียง 15 ถึง 20 นาทีก่อนเกิดอุบัติเหตุ ทั้งคู่ยังโบกมือและยิ้มให้กันจากฝั่งตรงข้ามของถนน ไม่คาดคิดเลยว่านั่นจะเป็นการโบกมือลาครั้งสุดท้าย และเธออาจเป็นคนคุ้นเคยคนสุดท้ายที่เขาได้เห็น

ขณะที่ เตย์ ยี่ จุน เพื่อนสนิทในทีมชาติที่เกิดใกล้เคียงกัน ระบุว่าความรู้สึกเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตได้ตายจากไป พร้อมเล่าถึงความผูกพันที่ทั้งคู่เคยพูดคุยเรื่องเทคนิคการว่ายน้ำ ชีวิตนักศึกษา และคอยให้กำลังใจกันในยามบาดเจ็บหรือท้อแท้ เช่นเดียวกับ นิโคลัส รัชมารี นักไตรกีฬาทีมชาติอีกราย ที่ยกย่องว่าลีเป็นคนสู้ชีวิต ขยัน อารมณ์ดี และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมาย

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ภาพนักปั่นจักรยานสองคนบนถนน พร้อมข้อความไว้อาลัย Love you bro และ Rest well จากเพื่อนร่วมทีมชาติ

ทั้งนี้ ประธานสมาคมไตรกีฬาแห่งสิงคโปร์ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนและสาธารณชนให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวและเพื่อนร่วมทีมในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ โดยทางสมาคมฯ กำลังเร่งดูแลสภาพจิตใจของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนอย่างใกล้ชิด ส่วนรายละเอียดพิธีศพจะแจ้งให้ทราบตามความประสงค์ของครอบครัวต่อไป

รัสเซลล์ ลี ในชุดแข่งไตรกีฬาสีแดงดำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ขณะวิ่งในการแข่งขัน รัสเซลล์ ลี สวมหมวกกันน็อกสีขาวและชุดแข่งสีแดงดำ ขณะปั่นจักรยานในการแข่งขันไตรกีฬา

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 14:04 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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