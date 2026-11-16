ต้องไม่ตายฟรี! 2 นศ.วิศวะ ถูกรถชนดับ ในถนนมหาวิทยาลัย ญาติร้องหาความยุติธรรม
สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยแพร่รายงานความคืบหน้าเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 กรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 02.45 น. ซึ่งทำให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันเสียชีวิต 2 ราย หลังได้รับข้อมูลจากสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อย
รายงานของสื่อหลายสำนักระบุตรงกันว่า ผู้เสียชีวิตเป็นนักศึกษาชายชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ราย จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณซอยฉลองกรุง 1 ใกล้กับสถาบัน ทั้งสองทำงานโปรเจกต์ของคณะจนดึก ก่อนขี่รถจักรยานยนต์กลับที่พัก รถยนต์ Pajero ได้ชนรถจักรยานยนต์จนล้มลงบนถนน ก่อนที่รถยนต์ Toyota ATIV ที่ขับตามหลังมาจะเกิดการชนซ้ำและทับร่าง บริเวณด้านหลังอาคาร 12 ชั้น ใกล้ตึก TOP คณะ ขณะที่ผู้ขับขี่รถยนต์คู่กรณีเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
- เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตัวอย่างเลือดของผู้ขับขี่ไปตรวจวิเคราะห์หาระดับแอลกอฮอล์ ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์
- ผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างกระบวนการชันสูตรพลิกศพ ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
- เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบสภาพรถและสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ รวมถึงการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุ เพื่อประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริง
- หากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีผลการตรวจสอบหรือข้อสรุปเพิ่มเติม สถาบันจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
- สถาบันยืนยันว่าได้ติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการผ่านช่องทาง KMITL Official
สถาบันระบุด้วยว่า ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการติดตามข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการ และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น
ขณะที่ครอบครัวและเพื่อนผู้เสียชีวิต ได้เปิด 5 ข้อเรียกร้องถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า
1.ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและลำดับการชนอย่างละเอียดและเป็นธรรม
2.ขอให้ตรวจสอบการดื่มแอลกอฮอล์และผลตรวจวัดของคู่กรณีทั้งสองคัน
3.อให้ตรวจสอบความเร็วจากกล้องวงจรปิดและพยานแวดล้อม
4.ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
5.ขอให้มหาวิทยาลัยเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียลักษณะนี้ขึ้นอีก
โดยเพื่อนๆ ยืนยันว่าผู้ตายไม่ได้ออกไปเที่ยวเตร่ แต่ตั้งใจอยู่ทำแลปของมหาวิทยาลัยจนดึก และกำลังเดินทางกลับที่พักเหมือนนักศึกษาทั่วไป ต่อมาทางสถาบันได้ออกประกาศแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการสูญเสีย พร้อมระบุว่ากำลังรอผลการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และติดตามคดีอย่างใกล้ชิดโดยคำนึงถึงสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียเป็นสำคัญ
ก่อนหน้านี้ สจล. ได้ออกแถลงแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการสูญเสียของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สถาบันยังชี้แจงว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดเหตุ และระมัดระวังการเผยแพร่ข่าวสาร เนื่องจากกังวลเรื่องผลกระทบต่อครอบครัวของผู้สูญเสียเป็นสำคัญ โดยเมื่อมีความชัดเจนต่อข้อมูลที่เผยแพร่ได้ จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง KMITL Official ต่อไป
ทั้งนี้ สาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และผลตรวจระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยังไม่ออก
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อ้างอิงจาก KMITL Official
ภาพจาก: Drama addict Facebook