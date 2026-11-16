ต้องไม่ตายฟรี! 2 นศ.วิศวะ ถูกรถชนดับ ในถนนมหาวิทยาลัย ญาติร้องหาความยุติธรรม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 13:54 น.
สลด 2 นศ.วิศวะ ถูกรถชนดับ ในถนนมหาวิทยาลัย ญาติร้องหาความยุติธรรม
ภาพจาก: Drama addict Facebook

สำนักงานสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยแพร่รายงานความคืบหน้าเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 กรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 02.45 น. ซึ่งทำให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันเสียชีวิต 2 ราย หลังได้รับข้อมูลจากสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อย

รายงานของสื่อหลายสำนักระบุตรงกันว่า ผู้เสียชีวิตเป็นนักศึกษาชายชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ราย จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณซอยฉลองกรุง 1 ใกล้กับสถาบัน ทั้งสองทำงานโปรเจกต์ของคณะจนดึก ก่อนขี่รถจักรยานยนต์กลับที่พัก รถยนต์ Pajero ได้ชนรถจักรยานยนต์จนล้มลงบนถนน ก่อนที่รถยนต์ Toyota ATIV ที่ขับตามหลังมาจะเกิดการชนซ้ำและทับร่าง บริเวณด้านหลังอาคาร 12 ชั้น ใกล้ตึก TOP คณะ ขณะที่ผู้ขับขี่รถยนต์คู่กรณีเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว อยู่ระหว่างการสอบปากคำ

  1. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตัวอย่างเลือดของผู้ขับขี่ไปตรวจวิเคราะห์หาระดับแอลกอฮอล์ ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์
  2. ผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างกระบวนการชันสูตรพลิกศพ ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
  3. เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบสภาพรถและสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ รวมถึงการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุ เพื่อประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริง
  4. หากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีผลการตรวจสอบหรือข้อสรุปเพิ่มเติม สถาบันจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
  5. สถาบันยืนยันว่าได้ติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการผ่านช่องทาง KMITL Official

สถาบันระบุด้วยว่า ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการติดตามข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการ และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น

โฆษณา

ขณะที่ครอบครัวและเพื่อนผู้เสียชีวิต ได้เปิด 5 ข้อเรียกร้องถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า

1.ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและลำดับการชนอย่างละเอียดและเป็นธรรม

2.ขอให้ตรวจสอบการดื่มแอลกอฮอล์และผลตรวจวัดของคู่กรณีทั้งสองคัน

3.อให้ตรวจสอบความเร็วจากกล้องวงจรปิดและพยานแวดล้อม

4.ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา

5.ขอให้มหาวิทยาลัยเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียลักษณะนี้ขึ้นอีก

โดยเพื่อนๆ ยืนยันว่าผู้ตายไม่ได้ออกไปเที่ยวเตร่ แต่ตั้งใจอยู่ทำแลปของมหาวิทยาลัยจนดึก และกำลังเดินทางกลับที่พักเหมือนนักศึกษาทั่วไป ต่อมาทางสถาบันได้ออกประกาศแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการสูญเสีย พร้อมระบุว่ากำลังรอผลการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และติดตามคดีอย่างใกล้ชิดโดยคำนึงถึงสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียเป็นสำคัญ

ก่อนหน้านี้ สจล. ได้ออกแถลงแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการสูญเสียของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สถาบันยังชี้แจงว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดเหตุ และระมัดระวังการเผยแพร่ข่าวสาร เนื่องจากกังวลเรื่องผลกระทบต่อครอบครัวของผู้สูญเสียเป็นสำคัญ โดยเมื่อมีความชัดเจนต่อข้อมูลที่เผยแพร่ได้ จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง KMITL Official ต่อไป

โฆษณา

ทั้งนี้ สาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และผลตรวจระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยังไม่ออก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก KMITL Official

ภาพจาก: Drama addict Facebook

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 13:54 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็อก นักปั่นทีมชาติ รถบรรทุกชนดับบนเลนจักรยาน ดับฝันแข่งซีเกมส์ เพื่อนช็อก เพิ่งโบกมือลา

ช็อก นักปั่นทีมชาติ รถบรรทุกชนดับบนเลนจักรยาน ดับฝันแข่งซีเกมส์ เพื่อนช็อก เพิ่งโบกมือลา

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
จีซู BLACKPINK เช็กอินแลนด์มาร์กกรุงเทพฯ

จีซู เที่ยวชิลกรุงเทพฯ เช็กอินแลนด์มาร์กดัง ชิมอาหารไทยอร่อยสุดฟิน ทำใจละลาย

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
โครงการบ้านหรู

รีวิว 5 โครงการบ้านหรูจาก Supalai ยกระดับการใช้ชีวิตเหนือระดับ

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ดูหวยออกสดวันนี้

ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ดูหวยออกสดวันนี้ เช็กผลรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
จีซู BLACKPINK เช็กอินแลนด์มาร์กกรุงเทพฯ บันเทิง

จีซู เที่ยวชิลกรุงเทพฯ เช็กอินแลนด์มาร์กดัง ชิมอาหารไทยอร่อยสุดฟิน ทำใจละลาย

32 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;กำนันมะโน&quot; คือใคร แกนนำชุมนุมทวงลดราคาน้ำมัน ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ “กำนันมะโน” คือใคร แกนนำชุมนุมทวงลดราคาน้ำมัน

42 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ดูหวยออกสดวันนี้ ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ดูหวยออกสดวันนี้ เช็กผลรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยทำงานไส้! ตั้งโรงอัดยาบ้าในเกาหลีใต้ รวบยกแก๊ง 16 ราย ข่าวอาชญากรรม

คนไทยทำงานไส้! ตั้งโรงอัดยาบ้าในเกาหลีใต้ รวบยกแก๊ง 16 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 10 จังหวัด &quot;อยู่ดีมีสุข&quot; ที่สุดในไทย ปี 2569 &quot;ตรัง&quot; คว้าแชมป์ เศรษฐกิจ

เปิด 10 จังหวัด “อยู่ดีมีสุข” ที่สุดในไทย ปี 2569 “ตรัง” คว้าแชมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รูปปั้นเจ้าสัวเฮง รับทรัพย์ องค์สีทอง มีไหเฮงและเครื่องสักการะตั้งอยู่ด้านหน้า เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร งวด 16 พ.ย. 69 เปิดเลขลอยในอ่าง โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขฝาโลง ย่านุ๊ก ธนดล เลขเด็ด

เลขฝาโลง ‘ย่าเข่ง’ หลัง นุ๊ก ธนดล ไม่คาดคิด สูญเสียกะทันหัน เลขเด็ดงวด 16 พ.ย. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยเจ๋ง ผลิต CAR-T รักษามะเร็งได้เอง ชาติแรกในเอเชีย ลดค่ารักษาเหลือ 3.5 ล้านบาท สุขภาพและการแพทย์

ไทยเจ๋ง ผลิต CAR-T รักษามะเร็งได้เอง ชาติแรกในเอเชีย ลดค่ารักษาเหลือ 3.5 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาชิกวงร็อก POTATO ถ่ายภาพหมู่ขาวดำ เลขเด็ด

เลขเด็ด POTATO งวด 16 พ.ย. 69 วงร็อกดัง แจกแนวทางโค้งสุดท้าย พ่วงเตือนภัยเพจปลอม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่นมากขั้นเทพ งวด 16 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่นมากขั้นเทพ งวด 16 พ.ย. 69 ชูเลขยืนหนึ่ง จัดชุดสองตัวให้แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูด่วน! เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จฯ อุบลราชธานี ทรงให้เลขเด็ด ทะเบียนรถ เลขเด็ด

ดูด่วน! เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จฯ อุบลราชธานี ทรงให้เลขเด็ด ทะเบียนรถ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด รถโกคาร์ต น้องพายุ ลุยสนามอิตาลี เลขข้างรถคันใหม่ ก่อนหวยออก 16 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด รถโกคาร์ต น้องพายุ ลุยสนามอิตาลี เลขข้างรถคันใหม่ ก่อนหวยออก 16 พ.ย. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แองเจลินา โจลี เยือนกัมพูชาแบบเงียบ ๆ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช บันเทิง

แองเจลินา โจลี เยือนกัมพูชาแบบเงียบ ๆ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบนัส 3 เดือนไม่พอใจ พนักงาน ทอท. ยื่นค้านมติบอร์ด จี้ขอ 5 เดือน เศรษฐกิจ

โบนัส 3 เดือนไม่พอใจ พนักงาน ทอท. ยื่นค้านมติบอร์ด จี้ขอ 5 เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง ส่อหมดอนาคต เมาแล้วขับ ร่ายยาวขอโทษ พักงานวงการบันเทิงทั้งหมด เคลียร์ปมคลิปซุกของ บันเทิง

พระเอกดัง ส่อหมดอนาคต เมาแล้วขับ ร่ายยาวขอโทษ พักงานวงการบันเทิงทั้งหมด เคลียร์ปมคลิปซุกของ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กทุกรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กทุกรางวัล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย 16 พ.ย. 69 ตารางชูเลขเด่น วันนี้หวยออก เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย 16 พ.ย. 69 ตารางชูเลขเด่น วันนี้หวยออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16/11/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16/11/69 ปล่อยใบแท้ ฟันเลขนี้มาแน่ แจกโชคก่อนหมดแผง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลอกดับ 11 ศพ! ไฟไหม้ตึก 6 ชั้นป่าตอง เจ็บกว่า 30 ราย คาดสายไฟลัดวงจร ข่าว

คลอกดับ 11 ศพ! ไฟไหม้ป่าตอง ตึก 4 ชั้น เจ็บ 17 ราย คาดสายไฟลัดวงจร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดุ่ย ภรัญ เซียนเลขเขียนมือ สวมแจ็กเก็ตหนังสีดำ ยืนกอดอก เลขเด็ด

เลขเขียนมือ ดุ่ย ภรัญ หวยงวด 16 พ.ย. 69 ลั่นรอโอกาสนี้มานาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลทหารใหม่ พ่อเสีย-แม่มีครอบครัวใหม่ เจอผู้ใหญ่ใจดีส่งเครื่องใหม่ให้ถึงค่าย ข่าว

พลทหารใหม่ ร่ำไห้ พ่อเสีย-แม่มีรักใหม่ เหลือตัวคนเดียว ผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งนี้ ทำยิ้มออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผงสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา 16 พ.ย. 69 ชูเลขเด่น ก่อนหวยออก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ผู้เปิดเอกสารราชการปมคดีเว็บพนัน Shuffle.com ข่าวการเมือง

ศิริโชค เปิดเอกสาร DSI โยงหัวหน้าสอบคดี Shuffle.com ไปช่วยงานหน้าห้อง รมว.ยุติธรรม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไก่เจ้าพายุ งวด 16 พ.ย. 69 โค้งสุดท้าย หวยออกวันนี้ เลขเด็ด

เลขเด็ด ไก่เจ้าพายุ งวด 16 พ.ย. 69 โค้งสุดท้าย หวยออกวันนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้ำหนึ่ง ไลฟ์สดแจกเลขเด็ด งวด 16 11 69 เลขเด็ด

วันนี้หวยออก แม่น้ำหนึ่ง แจกเลขเด็ดงวด 16/11/69 โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเปิดรายชื่อ 11 ผู้เสียชีวิต 11 ไฟไหม้ร้านรถเช่าป่าตอง ยังมีหญิงไทย 3 รายไม่ทราบชื่อ