ยืนยัน! น้ำประปา กทม.-นนท์-สมุทรปราการ ไม่ปนเปื้อนสารหนู อย่าตื่นตระหนก
กปน. แจงชัด น้ำประปา กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ ไร้สารหนู เผยแหล่งผลิตคนละลุ่มน้ำกับแม่น้ำสาย-กก-โขงและบางปะกง วอนอย่าตื่นตระหนก
จากกระแสข่าวการพบสารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสาย แม่น้ำกก และแม่น้ำโขง รวมถึงปัญหามลพิษในแม่น้ำบางปะกง ทำให้ประชาชนหลายพื้นที่เริ่มกังวลเรื่องความปลอดภัยของแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำประปาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
การประปานครหลวง (กปน.) ออกมาชี้แจงเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ คลายความกังวล ยืนยันว่าสถานการณ์มลพิษเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำประปาอย่างแน่นอน
สาเหตุสำคัญคือแหล่งน้ำดิบที่ กปน. นำมาใช้ผลิตน้ำประปานั้น ไม่ได้มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกับกลุ่มแม่น้ำที่พบการปนเปื้อน มลพิษจึงไม่สามารถไหลข้ามลุ่มน้ำมาถึงกันได้ ปัจจุบัน กปน. ดึงน้ำดิบจาก 2 แหล่งหลักมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่
แม่น้ำเจ้าพระยา : รับน้ำผ่านสถานีสูบน้ำดิบสำแล จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเข้าไปผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน
เขื่อนแม่กลอง : เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับคลองประปาฝั่งตะวันตก ส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์
แหล่งน้ำหลักทั้งสองแห่งนี้อยู่คนละลุ่มน้ำกับแม่น้ำสาย แม่น้ำกก และแม่น้ำโขง ซึ่งจัดอยู่ในลุ่มน้ำโขง รวมถึงไม่ได้ดึงน้ำจากลุ่มน้ำบางปะกงมาใช้งาน จึงการันตีได้ว่ามลพิษไม่สามารถเข้ามาปะปนในระบบผลิตน้ำประปาของ กปน. ได้
กปน. ยังมีระบบเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ออนไลน์อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ระบบนี้ครอบคลุมตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงระบบจ่ายน้ำ เพื่อควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมติดตามปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า ทุกขั้นตอนการผลิตน้ำประปาอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อส่งมอบน้ำที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพถึงมือผู้ใช้น้ำทุกคน พร้อมเดินหน้าติดตามสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลความมั่นคงด้านน้ำประปาให้ประชาชนต่อไป
ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority)
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