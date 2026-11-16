เปิดรายชื่อ 11 ผู้เสียชีวิต 11 ไฟไหม้ร้านรถเช่าป่าตอง ยังมีหญิงไทย 3 รายไม่ทราบชื่อ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 13:37 น.
ไฟไหม้รถเช้าภูเก็ต
ภาพจาก: Facebook พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์﻿

เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านรถเช่าย่านป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีหญิงไทย 3 รายที่ยังไม่ทราบชื่อ ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้

ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 11 ราย เป็นหญิง 8 ราย และชาย 3 ราย ขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 17 ราย แบ่งเป็นหญิง 13 ราย และชาย 4 ราย

รายชื่อผู้เสียชีวิตไฟไหม้รถเช่าภูเก็ต

จากรายชื่อผู้เสียชีวิตเบื้องต้น พบว่ามีผู้เสียชีวิตที่สามารถระบุชื่อได้ 8 ราย และหญิงไทยอีก 3 ราย ยังไม่ทราบชื่อ โดยรายชื่อผู้เสียชีวิต ประกอบด้วย

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  • นายปรีชา สุขสะอาด (อาร์ม)
  • นายไสว ก้อนส้มฤทธิ์
  • นายก้องเกียรติ เอียดทอง
  • น.ส.ธณิชชา ไตรวงษ์ (บิว)
  • นางรุ่งทิพย์ คงจันทร์
  • น.ส.พิกุลแก้ว แก้วหอม (ลิลลี่)
  • น.ส.รักษ์สุดา ไชงาม (ตุ๊กตา)
  • น.ส.เบียร์ (ภรรยานายปรีชา)
  • หญิงไทยไม่ทราบชื่อ
  • หญิงไทยไม่ทราบชื่อ
  • หญิงไทยไม่ทราบชื่อ

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิง 5 คัน เข้าฉีดน้ำสกัดเพลิง ใช้เวลาประมาณ 40 ถึง 50 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ส่งผลให้อาคารได้รับความเสียหายอย่างหนัก รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ภายในร้านได้รับความเสียหายหลายคัน

ล่าสุด เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบร่องรอยความเสียหายภายในอาคาร

พร้อมตรวจหาสาเหตุและต้นตอของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ โดยจะนำหลักฐานที่ตรวจพบไปประกอบการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ สาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ขณะนี้มีเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 45,000 บาท และจะมีการเยียวยาตามระเบียบราชการเพิ่มเติม โดยจังหวัดภูเก็ตกำลังเร่งดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ

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ภาพจาก: Facebook พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์
ภาพจาก: Facebook พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์
ภาพจาก: Facebook พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 13:37 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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