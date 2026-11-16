เปิดรายชื่อ 11 ผู้เสียชีวิต 11 ไฟไหม้ร้านรถเช่าป่าตอง ยังมีหญิงไทย 3 รายไม่ทราบชื่อ
เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านรถเช่าย่านป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีหญิงไทย 3 รายที่ยังไม่ทราบชื่อ ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 11 ราย เป็นหญิง 8 ราย และชาย 3 ราย ขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 17 ราย แบ่งเป็นหญิง 13 ราย และชาย 4 ราย
รายชื่อผู้เสียชีวิตไฟไหม้รถเช่าภูเก็ต
จากรายชื่อผู้เสียชีวิตเบื้องต้น พบว่ามีผู้เสียชีวิตที่สามารถระบุชื่อได้ 8 ราย และหญิงไทยอีก 3 ราย ยังไม่ทราบชื่อ โดยรายชื่อผู้เสียชีวิต ประกอบด้วย
- นายปรีชา สุขสะอาด (อาร์ม)
- นายไสว ก้อนส้มฤทธิ์
- นายก้องเกียรติ เอียดทอง
- น.ส.ธณิชชา ไตรวงษ์ (บิว)
- นางรุ่งทิพย์ คงจันทร์
- น.ส.พิกุลแก้ว แก้วหอม (ลิลลี่)
- น.ส.รักษ์สุดา ไชงาม (ตุ๊กตา)
- น.ส.เบียร์ (ภรรยานายปรีชา)
- หญิงไทยไม่ทราบชื่อ
- หญิงไทยไม่ทราบชื่อ
- หญิงไทยไม่ทราบชื่อ
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิง 5 คัน เข้าฉีดน้ำสกัดเพลิง ใช้เวลาประมาณ 40 ถึง 50 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ส่งผลให้อาคารได้รับความเสียหายอย่างหนัก รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ภายในร้านได้รับความเสียหายหลายคัน
ล่าสุด เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบร่องรอยความเสียหายภายในอาคาร
พร้อมตรวจหาสาเหตุและต้นตอของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ โดยจะนำหลักฐานที่ตรวจพบไปประกอบการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ สาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ขณะนี้มีเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 45,000 บาท และจะมีการเยียวยาตามระเบียบราชการเพิ่มเติม โดยจังหวัดภูเก็ตกำลังเร่งดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะ
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