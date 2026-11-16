เปิดประวัติ “กำนันมะโน” คือใคร แกนนำชุมนุมทวงลดราคาน้ำมัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 13:20 น.
เปิดประวัติ "กำนันมะโน" คือใคร แกนนำชุมนุมทวงลดราคาน้ำมัน

ก่อนชื่อ “กำนันมะโน” จะเป็นข่าวจากการชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล มะโน เครือแก้ว เคยขายผลไม้ เปิดร้านขายแผ่นซีดี และรับหน้าที่พิธีกรตามงานวัดในบ้านเกิด เขาใช้เวลาราวสองทศวรรษทำงานฝ่ายปกครองในจังหวัดกระบี่ ทั้งในฐานะผู้ใหญ่บ้านและกำนัน ก่อนจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อพาผู้ชุมนุมจากภาคใต้เข้ากรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลดราคาน้ำมันในเดือนพฤศจิกายน 2569

จากครอบครัวเกษตรกร สู่ชีวิตบวชเรียน 11 ปี

มะโน เครือแก้ว อายุ 52 ปีในปี 2569 เติบโตในครอบครัวเกษตรกรที่ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นลูกคนที่สองจากพี่น้องสี่คน พ่อแม่ทำไร่และสวนยางพารา หลังเรียนจบจากโรงเรียนบ้านหว่างคลอง ครูพาเขาไปบวชเรียนที่วัดแก้วโกรวารามในจังหวัดกระบี่เมื่อปี 2530

จากวัดในบ้านเกิด เขาเดินทางมาศึกษาต่อที่วัดชนะสงคราม และต่อมาที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในกรุงเทพฯ ใช้ชีวิตบวชเรียนรวมประมาณ 11 ปี สอบได้นักธรรมเอกและเปรียญธรรม 6 ประโยค นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารการศึกษา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

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หลังลาสิกขา มะโนเลือกทำอาชีพค้าขาย เริ่มจากขายผลไม้ ก่อนเปิดร้านขายแผ่นซีดี อีกงานหนึ่งที่ทำให้คนในชุมชนรู้จักเขามากขึ้นคือการไปช่วยเป็นพิธีกรตามงานวัดโดยไม่รับค่าตอบแทน มะโนเล่าว่าประสบการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านได้เห็นว่าเขาพูดต่อหน้าคนได้ และเป็นจุดเริ่มต้นก่อนลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านในช่วงที่ยังทำร้านซีดีอยู่

เป็นผู้ใหญ่บ้าน 10 ปี ก่อนขึ้นเป็นกำนันกระบี่น้อย

มะโนทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านประมาณ 10 ปี ก่อนขึ้นเป็น กำนันตำบลกระบี่น้อย ซึ่งเป็นตำแหน่งฝ่ายปกครองที่ดูแลในระดับตำบล เมื่อรวมทั้งสองตำแหน่ง เขามีประสบการณ์ทำงานด้านการปกครองท้องที่ราว 21 ปี และมีรายงานว่าได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมประจำปี 2564

ก่อนการชุมนุมเรื่องราคาน้ำมัน มะโนเคยร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์และร่างกฎหมายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ โครงการแลนด์บริดจ์เป็นแผนเชื่อมการขนส่งสินค้าระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามัน โดยผู้คัดค้านกังวลถึงผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าร่วมชุมนุมครั้งหนึ่งในปี 2569 ทำให้เขาถูกเชิญไปให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของอำเภอเมืองกระบี่

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ทำไมชื่อ “กำนันมะโน” ถึงเป็นข่าวระดับประเทศ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 มะโนนำผู้ชุมนุมในนาม กลุ่มแนวร่วมปฏิวัติประชาชนปกป้องแผ่นดิน (นปผ.) เดินทางจากภาคใต้เข้ากรุงเทพฯ และปักหลักใกล้ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล แก้ปัญหาค่าครองชีพ โดยมีราคาน้ำมันเป็นประเด็นหลัก เพราะเป็นต้นทุนที่กระทบทั้งการเดินทาง การขนส่ง และการทำเกษตร

ช่วงแรกกลุ่มเรียกร้องให้ลดราคาน้ำมันทุกชนิด ลิตรละ 10 บาท ต่อมามะโนระบุชัดขึ้นว่า ดีเซลต้องลดลง 10 บาทต่อลิตร ส่วนเบนซินอาจลดลงในอัตราที่ต่างกัน นอกจากนี้ กลุ่มยังเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรและยาเสพติดด้วย

จากการปักหลักหน้าทำเนียบฯ กลุ่ม นปผ. นัดเคลื่อนขบวนไปยังกระทรวงพลังงานในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เพื่อทวงถามคำตอบเรื่องราคาดีเซล การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้กำนันจากกระบี่น้อยกลายเป็นคนที่สังคมจับตา เพราะก่อนหน้านั้นเขาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำท้องที่และผู้ร่วมคัดค้านโครงการในภาคใต้ ส่วนครั้งนี้เขาเป็นผู้นำการชุมนุมที่ยื่นข้อเรียกร้องเรื่องปากท้องต่อรัฐบาลโดยตรง

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อ้างอิงจาก Thai PBS

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 13:20 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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