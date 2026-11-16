จีซู เที่ยวชิลกรุงเทพฯ เช็กอินแลนด์มาร์กดัง ชิมอาหารไทยอร่อยสุดฟิน ทำใจละลาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 13:30 น.
จีซู BLACKPINK เช็กอินแลนด์มาร์กกรุงเทพฯ

ความน่ารัก! จีซู BLACKPINK มาไทย ใช้เวลาพักผ่อนเที่ยวกรุงเทพฯ เช็กอินเอเชียทีค-ไอคอนสยาม ชมวิวพระอาทิตย์ตกแม่น้ำเข้าพระยา ลิ้มรสอาหารไทยสุดฟิน

คิม จีซู (Kim Jisoo) ศิลปินระดับโลกชาวเกาหลีใต้ หนึ่งในสมาชิกวง BLACKPINK บินลัดฟ้า เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมงาน “VITADAY – A DAY WITH JISOO” ในฐานะ Global Brand Ambassador เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ท่ามกลางแฟนคลับที่มารอต้อนรับและส่งเสียงกรี๊ดดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณ

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในงานอีเวนต์ นักร้องสาวได้ถือโอกาสท่องเที่ยวพักผ่อนและเช็กอินแลนด์มาร์กสำคัญทั่วกรุงเทพมหานคร เธอถ่ายภาพสวมเสื้อที่มีข้อความ “I love Bangkok Thailand” และแชร์ภาพบรรยากาศขณะไปเยือนเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ ถ่ายเซลฟี่กับชิงช้าสวรรค์ ASIATIQUE SKY เพื่อดื่มด่ำบรรยากาศแสงสียามค่ำคืนริมแม่น้ำเจ้าพระยา

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นอกจากนี้ จีซูยังแวะไปชมน้ำตกที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม พร้อมรับชมการแสดงแสงสีและมัลติมีเดียสุดตระการตา และรอชมวิวพระอาทิตย์ตกริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเพลิดเพลิน

จีซูมาไทย
ภาพจาก Instagram : sooyaaa__

ส่วนเรื่องอาหารการกินในทริปนี้ก็จัดเต็มไม่แพ้กัน เธอได้ลิ้มลองอาหารไทยหลากหลายเมนู ทั้งต้มยำกุ้ง ส้มตำ กุ้งย่าง ผัดไทย และตบท้ายด้วยเมนูของหวานชื่อดังที่พลาดไม่ได้อย่างข้าวเหนียวมะม่วง

การเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นอกจากแฟนคลับจะได้ส่งกำลังใจและเสียงเชียร์อย่างใกล้ชิดแล้ว ยังถือเป็นทริปที่ศิลปินสาวได้สัมผัสความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวและเสน่ห์ของอาหารไทยอย่างเต็มอิ่มอีกด้วย

จีซูถ่ายรูปกับเสื้อ
ภาพจาก Instagram : sooyaaa__
จีซูถ่ายรูปกับชิงช้าสวรรค์ที่เอเชียทีค
ภาพจาก Instagram : sooyaaa__
จีซู BLACKPINK ชมพระอาทิตย์ตกที่ไอคอนสยาม
ภาพจาก Instagram : sooyaaa__
จีซูกินขนมหวาน
ภาพจาก Instagram : sooyaaa__
จีซูถ่ายรูปที่เอเชียทีค
ภาพจาก Instagram : sooyaaa__
จีซูกินข้าวเหนียมมะม่วง
ภาพจาก Instagram : sooyaaa__
จีซูกินผัดไทย
ภาพจาก Instagram : sooyaaa__
จีซู BLACKPINK เที่ยวไอคอนสยาม
ภาพจาก Instagram : sooyaaa__
จีซู BLACKPINK มาไทยร่วมงานอีเวนต์
ภาพจาก Instagram : sooyaaa__

 

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 13:30 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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