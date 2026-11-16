จีซู เที่ยวชิลกรุงเทพฯ เช็กอินแลนด์มาร์กดัง ชิมอาหารไทยอร่อยสุดฟิน ทำใจละลาย
ความน่ารัก! จีซู BLACKPINK มาไทย ใช้เวลาพักผ่อนเที่ยวกรุงเทพฯ เช็กอินเอเชียทีค-ไอคอนสยาม ชมวิวพระอาทิตย์ตกแม่น้ำเข้าพระยา ลิ้มรสอาหารไทยสุดฟิน
คิม จีซู (Kim Jisoo) ศิลปินระดับโลกชาวเกาหลีใต้ หนึ่งในสมาชิกวง BLACKPINK บินลัดฟ้า เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมงาน “VITADAY – A DAY WITH JISOO” ในฐานะ Global Brand Ambassador เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ท่ามกลางแฟนคลับที่มารอต้อนรับและส่งเสียงกรี๊ดดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณ
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในงานอีเวนต์ นักร้องสาวได้ถือโอกาสท่องเที่ยวพักผ่อนและเช็กอินแลนด์มาร์กสำคัญทั่วกรุงเทพมหานคร เธอถ่ายภาพสวมเสื้อที่มีข้อความ “I love Bangkok Thailand” และแชร์ภาพบรรยากาศขณะไปเยือนเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ ถ่ายเซลฟี่กับชิงช้าสวรรค์ ASIATIQUE SKY เพื่อดื่มด่ำบรรยากาศแสงสียามค่ำคืนริมแม่น้ำเจ้าพระยา
นอกจากนี้ จีซูยังแวะไปชมน้ำตกที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม พร้อมรับชมการแสดงแสงสีและมัลติมีเดียสุดตระการตา และรอชมวิวพระอาทิตย์ตกริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเพลิดเพลิน
ส่วนเรื่องอาหารการกินในทริปนี้ก็จัดเต็มไม่แพ้กัน เธอได้ลิ้มลองอาหารไทยหลากหลายเมนู ทั้งต้มยำกุ้ง ส้มตำ กุ้งย่าง ผัดไทย และตบท้ายด้วยเมนูของหวานชื่อดังที่พลาดไม่ได้อย่างข้าวเหนียวมะม่วง
การเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นอกจากแฟนคลับจะได้ส่งกำลังใจและเสียงเชียร์อย่างใกล้ชิดแล้ว ยังถือเป็นทริปที่ศิลปินสาวได้สัมผัสความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวและเสน่ห์ของอาหารไทยอย่างเต็มอิ่มอีกด้วย
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