เปิดวาร์ป สาวอัจฉริยะ ดีกรีเด็กนอก สาเหตุอึ้งทิ้งโปรไฟล์หรู จากหัวกะทิสู่ดาว AV

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 22:01 น.
มิซึตานิ อารุกะ สาวไอคิว 140 เผยสาเหตุผันตัวเป็นนักแสดง AV

พารู้จัก ‘มิซึตานิ อารุกะ’ สาวอัจฉริยะไอคิว 140 ดีกรีนักเรียนนอก เผยสาเหตุผันตัวเป็นนางเอก AV หลังผ่านมรสุมชีวิต

หากมองผ่าน ๆ จากประวัติส่วนตัวที่อัดแน่นไปด้วยโปรไฟล์สุดหรู หลายคนคงคิดว่านี่คือประวัติย่อของหญิงสาวผู้เพียบพร้อมระดับอีลิท อย่าง มิซึตานิ อารุกะ เธอมีไอคิวสูงถึง 140 กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Keio แผนกพาณิชย์และเศรษฐศาสตร์ มีทักษะภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว มีอาชีพเป็นนักแปลอิสระที่ปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูกอ่อน แต่ทว่าเธอยังมีอีกหนึ่งบทบาทที่หลายคนคาดไม่ถึง คือ การเป็นนักแสดงภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ หรือ ดารา AV นั่นเอง

ย้อนกลับไปในวัยเด็ก เธอเกิดที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ต้องย้ายถิ่นฐานไปตามหน้าที่การงานของผู้เป็นพ่อ ซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทการค้าชื่อดัง ก่อนกลับมาญี่ปุ่นช่วงอายุ 1-2 ขวบ และในช่วงฤดูร้อนขณะกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ต้องย้ายไปเติบโตต่อที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

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ช่วงแรกที่ไปถึงลอนดอน เธอยังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แม้แต่คำเดียว โดยเปรียบเทียบความรู้สึกในตอนนั้นว่าเหมือนเด็กทารกที่พูดอะไรไม่ได้เลย เวลาโดนเพื่อนร่วมชั้นพูดจาไม่เข้าหูก็ทำได้เพียงแค่ฟังออกไม่กี่คำ แต่ไม่สามารถตอบกลับได้ จากความอึดอัดนั้นผลักดันให้เธอต้องเร่งเรียนรู้อย่างหนัก เพียงเวลาครึ่งปีก็เริ่มฟังเข้าใจ หนึ่งปีผ่านไปสามารถสื่อสารได้

เมื่อครบสองปีทักษะภาษาอังกฤษของเธอก็เทียบเท่ากับเด็กท้องถิ่น จนกระทั่งในช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 1 เธอเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นและสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสถาบันที่มีอัตราการแข่งขันสูงผ่านโควตาเด็กนักเรียนกลับจากต่างประเทศ ตอนนั้น มิซึตานิ อารุกะ ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ที่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

มิซึตานิ อารุกะ สาวไอคิว 140 ผันตัวเป็นนักแสดง AV
ภาพจาก Instagram : mizutani_riasu

ทว่าจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตก็เกิดขึ้น หลังเธอเจออุปสรรคในช่วงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างเตรียมตัวสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา จู่ ๆ เธอเขียนบทความและเรียงความไม่ออกเลยแม้แต่ตัวเดียว ได้แต่นั่งจ้องหน้ากระดาษอย่างไรก็ไม่สามารถรวบรวมสมาธิได้ส่งผลให้ในท้ายที่สุดเธอไม่สามารถส่งใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทันตามกำหนด เจ้าตัวย้อนความทรงจำว่าในช่วงเวลานั้นมักจะเดินเตร็ดเตร่ไปตามท้องถนนโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่

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หลังพลาดโอกาสการเข้าศึกษาที่ฮาร์วาร์ด ในปีนั้นเองผลการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาประกาศออกมา ปรากฏว่าเธอได้รับทุนการศึกษาจากวิทยาลัยกรินเนลล์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยศิลปศาสตร์ขนาดเล็กที่มีความเข้มข้นทางวิชาการสูงในแถบมิดเวสต์ของสหรัฐฯ ตนจึงตัดสินใจเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ก่อนหน้าที่จะเดินทางไปอเมริกา เธอเคยเปิดเผยมุมมองเรื่องเพศไว้อย่างตรงไปตรงมาว่า ทางครอบครัวไม่เคยให้การศึกษาหรือพูดคุยเรื่องเพศกับเธอมาก่อน ความรู้ความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ชายหญิงส่วนใหญ่จึงมาจากหนังสือการ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่ที่เธอแอบอ่าน โดยคิดไปเองว่าเรื่องราวในหนังสือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเมื่อเติบโตขึ้น

ดังนั้นเมื่อตัดสินใจไปเรียนต่ออเมริกา เพื่อนรุ่นพี่ที่เคยศึกษาในต่างประเทศจึงเตือนเธอว่า หากไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้เลยอาจเผชิญกับวัฒนธรรมความสัมพันธ์ที่อันตรายได้ จึงควรทำความเข้าใจเรื่องเพศเสียก่อนเดินทาง เธอจึงตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทชายคนหนึ่งเพื่อเปิดประสบการณ์เป็นครั้งแรก

เมื่อเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกา เธอได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่เรียกว่า “hookup culture” ซึ่งหมายถึงวัฒนธรรมในรั้วมหาวิทยาลัยที่ยินยอมพร้อมใจมีเพศสัมพันธ์กันได้โดยไม่ต้องผูกมัดหรือตั้งต้นด้วยสถานะแฟน เธอลองเข้าไปสำรวจและพบว่าความสัมพันธ์ของผู้คนในวงการนี้มีความซับซ้อนและมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางอารมณ์ตามมาไม่ขาดสาย เธอจึงค่อย ๆ ถอนตัวออกมา

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ถึงกระนั้น ทัศนคติของเธอกลับเปิดกว้างมากขึ้น ตนได้อ่านอัตชีวประวัติและนวนิยายจากนักเขียนกลุ่มหลากหลายทางเพศ รวมถึงเรียนรู้ประวัติศาสตร์สตรีและสิทธิสตรี และเริ่มปรับความคิด จากเดิมที่เคยรู้สึกว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งในแง่ลบและถูกผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์หรือบริโภค กลายเป็นความเข้าใจใหม่ว่าเรื่องเพศสามารถเป็นสิ่งที่ผู้หญิงสามารถแสวงหาความสุขและเป็นผู้คุมเกมได้ด้วยตนเอง

ช่วงชีวิตการเรียนในอเมริกา เธอบีบคั้นตัวเองอย่างหนักด้วยการทำสามสิ่งพร้อมกันในเวลาเดียว ได้แก่ การเรียน การทำกิจกรรมอาสาสมัคร และการฝึกงาน โดยมีเวลานอนเพียงวันละ 4 ชั่วโมงท่านั้น ส่งผลให้สภาพร่างกายกับจิตใจพัง หลังจากใช้ชีวิตแบบนั้นติดต่อกันนานปีครึ่ง แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า เธอจึงต้องทำเรื่องขอพักการเรียนและบินกลับญี่ปุ่นโดยมีครอบครัวคอยดูแล

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ช่วงเวลาสองปีของการพักการเรียนเป็นช่วงที่ไร้การวางแผนชีวิตมากที่สุด เธอหันมาทำงานแปล เที่ยวกลางคืน เล่นแอปพลิเคชันหาคู่ และเคยไปทำงานพาร์ทไทม์ในร้านบริการทางเพศ ช่วงเวลานั้นเองที่ช่วยปลดแอกกรอบความคิดว่า “ต้องเดินตามเส้นทางชนชั้นนำ” หลุดออกไปทีละน้อย ก่อนที่เธอจะสอบเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเคโออีกครั้งในคณะพาณิชยศาสตร์

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ใครที่อยากติดตามไลฟ์สไตล์ของ มิซึตานิ อารุกะ สามารถติดตามได้ที่อินสตาแกรม mizutani_riasu และ X @mizutani_riasu

มิซึตานิ อารุกะ ดีกรีเด็กนอก ปล่อยผลงาน AV-3
ภาพจาก Instagram : mizutani_riasu

ส่วนการตัดสินใจก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ เธอมีเหตุผลที่ฟังดูแปลกหูแต่มุ่งมั่นอย่างจริงจัง นั่นคือการต้องการศึกษา “กฎหมายใหม่เกี่ยวกับภาพยนตร์ผู้ใหญ่”

กฎหมายดังกล่าวมีชื่อเต็มว่า กฎหมายป้องกันและเยียวยาผู้เสียหายจากการแสดงภาพยนตร์ผู้ใหญ่ ซึ่งผ่านการตราขึ้นเมื่อปี 2022 มีเจตนารมณ์เพื่อปกป้องผู้หญิงที่ถูกบังคับหรือหลอกลวงให้มาแสดงภาพยนตร์ประเภทนี้ แต่ทว่าเธอมีความเคลือบแคลงใจและไม่เห็นด้วยกับตรรกะของกฎหมายฉบับนี้ โดยมองว่ากฎหมายได้ตีตราเหมาเข่งให้นักแสดงหญิงกลายเป็น “เหยื่อที่ถูกล้างสมองและต้องได้รับการช่วยเหลือ” ซึ่งมุมมองแบบมองลงมาจากเบื้องบนเช่นนี้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างหนึ่ง

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เธอต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าในความเป็นจริงกฎหมายฉบับนี้ส่งผลเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง วิธีการพิสูจน์ของเธอคือการเข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ด้วยคำกล่าวที่ว่า “สัญญาหน้าตาเป็นอย่างไร หน้างานเกิดอะไรขึ้นจริง ๆ กฎหมายปกป้องใครและทำร้ายใคร หากยืนมองอยู่ภายนอกย่อมไม่มีวันเข้าใจ”

อย่างไรก็ตาม เธอก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าอีกส่วนหนึ่งมาจากความต้องการทางธรรมชาติของตนเองที่อยากลองร่วมงานกับผู้ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ ในเดือนสิงหาคมปี 2022 เธอเข้ารับการคัดเลือกกับบริษัทโมเดลลิ่งหลังจากถูกแมวมองทาบทาม และในเดือนเมษายนปี 2023 ผลงานเปิดตัวของเธอก็ออกวางจำหน่าย โดยทางค่ายได้โปรโมทผ่านป้ายกำกับว่า “สาวไอคิว 140 ฉลาดเฉียบคมและดูดี สาวนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังหุ่นเพรียว”

มิซึตานิ อารุกะ ดีกรีเด็กนอก ปล่อยผลงาน AV
ภาพจาก Instagram : mizutani_riasu
มิซึตานิ อารุกะ ดีกรีเด็กนอก ปล่อยผลงาน AV-2
ภาพจาก Instagram : mizutani_riasu

ข้อมูลจาก : hk01

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 22:01 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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