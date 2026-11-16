คนไทยทำงานไส้! ตั้งโรงอัดยาบ้าในเกาหลีใต้ รวบยกแก๊ง 16 ราย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 14:35 น.
คนไทยทำงานไส้! ตั้งโรงอัดยาบ้าในเกาหลีใต้ รวบยกแก๊ง 16 ราย

คดีสร้างความงามหน้าในวงการปราบปรามยาเสพติดเกาหลีใต้ กองบัญชาการตำรวจทางทะเลภูมิภาคทงแฮ แถลงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ว่าสามารถจับกุมเครือข่ายผลิตและจำหน่ายยาเสพติดที่มีชาวไทยเป็นแกนนำได้ 16 ราย โดยในจำนวนนี้ถูกควบคุมตัว 8 ราย ส่วนอีก 8 รายส่งฟ้องอัยการโดยไม่ควบคุมตัว

สิ่งที่ทำให้คดีนี้ถูกจับตาเป็นพิเศษ คือเป็นครั้งแรกในเกาหลีใต้ที่มีการจับกุมผู้ผลิตยาบ้าภายในประเทศ จากเดิมที่รูปแบบอาชญากรรมลักษณะนี้มักเป็นการลักลอบนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศเท่านั้น

ตามการแถลงของตำรวจ ชุดสืบสวนยาเสพติดเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 จนถึงเดือนตุลาคม 2569 รวมระยะเวลาราว 1 ปี 2 เดือน หลังได้รับเบาะแสว่ามีการจำหน่ายยาเสพติดในกลุ่มแรงงานต่างชาติ จึงใช้วิธีติดตามและสะกดรอยเป็นเวลานาน จนรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วน

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สำหรับของกลางที่ตรวจยึดได้ ประกอบด้วยยาบ้าราว 26,000 เม็ด ยาไอซ์ราว 300 กรัม และวัตถุดิบสำหรับผลิตยาบ้าอีกราว 680 กรัม คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,400 ล้านวอน หรือราว 31 ล้านบาท นอกจากนี้ยังยึดเครื่องอัดเม็ดยา วัตถุดิบ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก

ด้านวิธีการผลิต สถานีโทรทัศน์ SBS รายงานว่า หัวหน้าสายการผลิตเป็นชายชาวไทยวัย 20 ปีเศษ ซึ่งเริ่มผลิตยาเสพติดในเกาหลีใต้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยนำยาไอซ์ คาเฟอีน และเครื่องเทศมาผสมกัน แล้วใช้เครื่องอัดเม็ดผลิตออกมาเป็นเม็ด ก่อนจำหน่ายในราคาประมาณ 10 ล้านวอนต่อ 200 เม็ด ขณะที่ภาพจากการเข้าตรวจค้นที่พักพบยาบ้าจำนวนมาก

ส่วนโครงสร้างเครือข่าย ตำรวจระบุว่าดำเนินการในลักษณะองค์กรแบ่งเป็นเซลล์ย่อย ไล่ตั้งแต่ผู้ค้ายาเสพติดในประเทศไทย มาถึงหัวหน้าฝ่ายจำหน่ายในเกาหลี ผู้ขนส่งทั่วประเทศ ผู้ค้าระดับกลาง ไปจนถึงผู้ค้าปลีกในแต่ละพื้นที่และผู้เสพ

จุดที่คนไทยในเกาหลีควรรู้คือกลุ่มเป้าหมายการจำหน่าย ซึ่งตำรวจระบุว่าไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่กระจายไปยังแรงงานต่างชาติที่ทำงานในภาคการประมงและอุตสาหกรรมทางทะเลแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก รวมถึงแรงงานชาวไทยในทุกภูมิภาคของเกาหลีใต้

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สำหรับวิธีการซื้อขาย ใช้รูปแบบผสมระหว่างการติดต่อออนไลน์กับการส่งมอบแบบไม่เจอหน้า โดยผู้ขายและผู้ซื้อจะนัดแนะเงื่อนไขและจุดนัดหมายผ่านแอปพลิเคชันแชต จากนั้นผู้ขายจะนำยาเสพติดไปซุกซ่อนไว้ตามจุดที่ตกลงกัน แล้วให้ผู้ซื้อไปหยิบเอง ซึ่งเป็นวิธีที่เกาหลีเรียกว่า “ทงกีกี” หรือการโยนทิ้ง

อี จงอุก รักษาการผู้บัญชาการตำรวจทางทะเลทงแฮ ระบุว่า การจับกุมผู้ผลิตยาบ้าครั้งแรกในประเทศนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการไล่ตามความเชื่อมโยงของการผลิตและจำหน่ายยาเสพติดในประเทศอย่างถึงที่สุด พร้อมยืนยันว่าจะกวาดล้างห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การลักลอบนำเข้าทางทะเลไปจนถึงการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลในโทรศัพท์ของผู้ต้องหา เพื่อติดตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ผู้จำหน่ายรายอื่น รวมถึงผู้ซื้อและผู้เสพเพิ่มเติม โดยเฉพาะประเด็นว่าวัตถุดิบถูกลักลอบนำเข้ามาทางทะเลหรือไม่

ทั้งนี้ คดีนี้ถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับแรงงานไทยในต่างประเทศ เพราะกฎหมายยาเสพติดของเกาหลีใต้มีโทษรุนแรง และผู้ที่มีส่วนร่วมแม้เป็นเพียงผู้ขนส่งหรือผู้รับฝากของ ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

SBS News และ Newstown

 

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 14:35 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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