เปิด 10 จังหวัด “อยู่ดีมีสุข” ที่สุดในไทย ปี 2569 “ตรัง” คว้าแชมป์
เปิด 10 อันดับจังหวัดอยู่ดีมีสุขที่สุดในไทย ปี 69 ตรังคว้าที่ 1 กทม. รั้งอันดับ 14
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับศูนย์วิชาการนโยบายระบบสุขภาพท้องถิ่น เปิดเผยรายงานสถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขของประเทศไทย ประจำปี 2569 หรือ Thailand Well-Being Index (TWBI) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชนครบทั้ง 77 จังหวัดเป็นครั้งแรกในรูปแบบฉบับสมบูรณ์
การประเมินใช้ตัวชี้วัดรวม 22 ตัว แบ่งเป็น 5 มิติหลัก ได้แก่ สุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้ข้อมูลสถิติช่วงปี 2564 ถึง 2568
สำหรับ 10 อันดับจังหวัดที่มีคะแนนความอยู่ดีมีสุขสูงที่สุดของประเทศ ได้แก่
- อันดับ 1 ตรัง 80.61 คะแนน
- อันดับ 2 ระยอง 77.96 คะแนน
- อันดับ 3 เพชรบุรี 77.16 คะแนน
- อันดับ 4 กระบี่ 76.85 คะแนน
- อันดับ 5 ขอนแก่น 75.67 คะแนน
- อันดับ 6 สงขลา 74.72 คะแนน
- อันดับ 7 สุราษฎร์ธานี
- อันดับ 8 ชุมพร
- อันดับ 9 ฉะเชิงเทรา
- อันดับ 10 ภูเก็ต
สิ่งที่หลายคนอาจประหลาดใจคือตำแหน่งของเมืองใหญ่ โดยกรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่ 14 ขณะที่เชียงใหม่ตกไปอยู่อันดับที่ 53 ซึ่งมีรายงานว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวฉุดคะแนน ส่วนจังหวัดที่รั้งท้ายอันดับ 77 คือตาก
อย่างไรก็ตาม จุดที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวเลขอันดับ คือรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ ตรังซึ่งครองอันดับ 1 ของประเทศ กลับมีคะแนนในมิติสังคมและเศรษฐกิจเพียง 44.93 คะแนน ต่ำที่สุดในบรรดา 5 มิติของตัวเอง สะท้อนว่าแม้จะเป็นจังหวัดที่ดีที่สุดในภาพรวม แต่ยังมีจุดอ่อนเชิงโครงสร้างที่ชัดเจน ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบคล้ายกันในกลุ่ม 10 อันดับแรกทั้งหมด
ด้านภาพรวมรายภูมิภาค ขอนแก่นถือเป็นจังหวัดที่มีคะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่เชียงรายทำคะแนนได้ 67.95 คะแนน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ทั้งนี้ จุดเด่นที่ทำให้ตรังขึ้นมาเป็นอันดับ 1 มาจากคะแนนด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น ประกอบกับวิถีชีวิตที่ผ่อนคลาย ซึ่งสอดคล้องกับภาพจำของจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารการกินและบรรยากาศสบายๆ
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