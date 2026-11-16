เปิด 10 จังหวัด “อยู่ดีมีสุข” ที่สุดในไทย ปี 2569 “ตรัง” คว้าแชมป์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 15:33 น.
พระอาทิตย์ตกที่หาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ท้องฟ้าสีม่วงส้มเหนือทะเล
หาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ภาพโดย Swhemma เผยแพร่บน Wikimedia Commons ภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY-SA 3.0

เปิด 10 อันดับจังหวัดอยู่ดีมีสุขที่สุดในไทย ปี 69 ตรังคว้าที่ 1 กทม. รั้งอันดับ 14

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับศูนย์วิชาการนโยบายระบบสุขภาพท้องถิ่น เปิดเผยรายงานสถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขของประเทศไทย ประจำปี 2569 หรือ Thailand Well-Being Index (TWBI) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชนครบทั้ง 77 จังหวัดเป็นครั้งแรกในรูปแบบฉบับสมบูรณ์

การประเมินใช้ตัวชี้วัดรวม 22 ตัว แบ่งเป็น 5 มิติหลัก ได้แก่ สุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้ข้อมูลสถิติช่วงปี 2564 ถึง 2568

โฆษณา

สำหรับ 10 อันดับจังหวัดที่มีคะแนนความอยู่ดีมีสุขสูงที่สุดของประเทศ ได้แก่

  • อันดับ 1 ตรัง 80.61 คะแนน
  • อันดับ 2 ระยอง 77.96 คะแนน
  • อันดับ 3 เพชรบุรี 77.16 คะแนน
  • อันดับ 4 กระบี่ 76.85 คะแนน
  • อันดับ 5 ขอนแก่น 75.67 คะแนน
  • อันดับ 6 สงขลา 74.72 คะแนน
  • อันดับ 7 สุราษฎร์ธานี
  • อันดับ 8 ชุมพร
  • อันดับ 9 ฉะเชิงเทรา
  • อันดับ 10 ภูเก็ต

สิ่งที่หลายคนอาจประหลาดใจคือตำแหน่งของเมืองใหญ่ โดยกรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่ 14 ขณะที่เชียงใหม่ตกไปอยู่อันดับที่ 53 ซึ่งมีรายงานว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวฉุดคะแนน ส่วนจังหวัดที่รั้งท้ายอันดับ 77 คือตาก

อย่างไรก็ตาม จุดที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวเลขอันดับ คือรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ ตรังซึ่งครองอันดับ 1 ของประเทศ กลับมีคะแนนในมิติสังคมและเศรษฐกิจเพียง 44.93 คะแนน ต่ำที่สุดในบรรดา 5 มิติของตัวเอง สะท้อนว่าแม้จะเป็นจังหวัดที่ดีที่สุดในภาพรวม แต่ยังมีจุดอ่อนเชิงโครงสร้างที่ชัดเจน ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบคล้ายกันในกลุ่ม 10 อันดับแรกทั้งหมด

ด้านภาพรวมรายภูมิภาค ขอนแก่นถือเป็นจังหวัดที่มีคะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่เชียงรายทำคะแนนได้ 67.95 คะแนน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

ทั้งนี้ จุดเด่นที่ทำให้ตรังขึ้นมาเป็นอันดับ 1 มาจากคะแนนด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น ประกอบกับวิถีชีวิตที่ผ่อนคลาย ซึ่งสอดคล้องกับภาพจำของจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารการกินและบรรยากาศสบายๆ

โฆษณา

เปิด 10 จังหวัด &quot;อยู่ดีมีสุข&quot; ที่สุดในไทย ปี 2569 &quot;ตรัง&quot; คว้าแชมป์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 15:33 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นากาตะ โนอะ นักแสดงอุลตร้าแมน เสียชีวิต

ช็อก! นากาตะ โนอะ ดาราคนดัง อุลตร้าแมนภาคล่าสุด จากไปกะทันหัน เสียดายอายุยังน้อย

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
น้องอันดามัน เผยสาเหตุปัดตอบสื่อ หลังเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา

เผยคำพูด น้องอันดามัน เยี่ยม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ครั้งที่ 2 สาเหตุปัดตอบสื่อเรื่องแม่

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน &quot;มาครง&quot; ต้องเบรก

ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน “มาครง” ต้องเบรก

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
กปน. ยืนยันน้ำประปา กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่ปนเปื้อนสารหนู

ยืนยัน! น้ำประปา กทม.-นนท์-สมุทรปราการ ไม่ปนเปื้อนสารหนู อย่าตื่นตระหนก

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
นากาตะ โนอะ นักแสดงอุลตร้าแมน เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! นากาตะ โนอะ ดาราคนดัง อุลตร้าแมนภาคล่าสุด จากไปกะทันหัน เสียดายอายุยังน้อย

51 นาที ที่แล้ว
น้องอันดามัน เผยสาเหตุปัดตอบสื่อ หลังเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

เผยคำพูด น้องอันดามัน เยี่ยม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ครั้งที่ 2 สาเหตุปัดตอบสื่อเรื่องแม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน &quot;มาครง&quot; ต้องเบรก ข่าวการเมือง

ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน “มาครง” ต้องเบรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กปน. ยืนยันน้ำประปา กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่ปนเปื้อนสารหนู ข่าว

ยืนยัน! น้ำประปา กทม.-นนท์-สมุทรปราการ ไม่ปนเปื้อนสารหนู อย่าตื่นตระหนก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัสเซลล์ ลี นักไตรกีฬาทีมชาติสิงคโปร์ ภาพซ้ายขณะปั่นจักรยานในการแข่งขัน ภาพขวาสวมชุดแข่งสกรีนชื่อ LEE SGP ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักปั่นทีมชาติ รถบรรทุกชนดับบนเลนจักรยาน ดับฝันแข่งซีเกมส์ เพื่อนช็อก เพิ่งโบกมือลา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด 2 นศ.วิศวะ ถูกรถชนดับ ในถนนมหาวิทยาลัย ญาติร้องหาความยุติธรรม ข่าว

ต้องไม่ตายฟรี! 2 นศ.วิศวะ ถูกรถชนดับ ในถนนมหาวิทยาลัย ญาติร้องหาความยุติธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้รถเช้าภูเก็ต ข่าว

เปิดรายชื่อ 11 ผู้เสียชีวิต 11 ไฟไหม้ร้านรถเช่าป่าตอง ยังมีหญิงไทย 3 รายไม่ทราบชื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จีซู BLACKPINK เช็กอินแลนด์มาร์กกรุงเทพฯ บันเทิง

จีซู เที่ยวชิลกรุงเทพฯ เช็กอินแลนด์มาร์กดัง ชิมอาหารไทยอร่อยสุดฟิน ทำใจละลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;กำนันมะโน&quot; คือใคร แกนนำชุมนุมทวงลดราคาน้ำมัน ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ “กำนันมะโน” คือใคร แกนนำชุมนุมทวงลดราคาน้ำมัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ดูหวยออกสดวันนี้ ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ดูหวยออกสดวันนี้ เช็กผลรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขฝาโลง ย่านุ๊ก ธนดล เลขเด็ด

เลขฝาโลง ‘ย่าเข่ง’ หลัง นุ๊ก ธนดล ไม่คาดคิด สูญเสียกะทันหัน เลขเด็ดงวด 16 พ.ย. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยเจ๋ง ผลิต CAR-T รักษามะเร็งได้เอง ชาติแรกในเอเชีย ลดค่ารักษาเหลือ 3.5 ล้านบาท สุขภาพและการแพทย์

ไทยเจ๋ง ผลิต CAR-T รักษามะเร็งได้เอง ชาติแรกในเอเชีย ลดค่ารักษาเหลือ 3.5 ล้านบาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาชิกวงร็อก POTATO ถ่ายภาพหมู่ขาวดำ เลขเด็ด

เลขเด็ด POTATO งวด 16 พ.ย. 69 วงร็อกดัง แจกแนวทางโค้งสุดท้าย พ่วงเตือนภัยเพจปลอม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่นมากขั้นเทพ งวด 16 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่นมากขั้นเทพ งวด 16 พ.ย. 69 ชูเลขยืนหนึ่ง จัดชุดสองตัวให้แล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูด่วน! เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จฯ อุบลราชธานี ทรงให้เลขเด็ด ทะเบียนรถ เลขเด็ด

ดูด่วน! เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จฯ อุบลราชธานี ทรงให้เลขเด็ด ทะเบียนรถ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด รถโกคาร์ต น้องพายุ ลุยสนามอิตาลี เลขข้างรถคันใหม่ ก่อนหวยออก 16 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด รถโกคาร์ต น้องพายุ ลุยสนามอิตาลี เลขข้างรถคันใหม่ ก่อนหวยออก 16 พ.ย. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แองเจลินา โจลี เยือนกัมพูชาแบบเงียบ ๆ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช บันเทิง

แองเจลินา โจลี เยือนกัมพูชาแบบเงียบ ๆ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบนัส 3 เดือนไม่พอใจ พนักงาน ทอท. ยื่นค้านมติบอร์ด จี้ขอ 5 เดือน เศรษฐกิจ

โบนัส 3 เดือนไม่พอใจ พนักงาน ทอท. ยื่นค้านมติบอร์ด จี้ขอ 5 เดือน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง ส่อหมดอนาคต เมาแล้วขับ ร่ายยาวขอโทษ พักงานวงการบันเทิงทั้งหมด เคลียร์ปมคลิปซุกของ บันเทิง

พระเอกดัง ส่อหมดอนาคต เมาแล้วขับ ร่ายยาวขอโทษ พักงานวงการบันเทิงทั้งหมด เคลียร์ปมคลิปซุกของ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กทุกรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กทุกรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย 16 พ.ย. 69 ตารางชูเลขเด่น วันนี้หวยออก เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย 16 พ.ย. 69 ตารางชูเลขเด่น วันนี้หวยออก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16/11/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16/11/69 ปล่อยใบแท้ ฟันเลขนี้มาแน่ แจกโชคก่อนหมดแผง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลอกดับ 11 ศพ! ไฟไหม้ตึก 6 ชั้นป่าตอง เจ็บกว่า 30 ราย คาดสายไฟลัดวงจร ข่าว

คลอกดับ 11 ศพ! ไฟไหม้ป่าตอง ตึก 4 ชั้น เจ็บ 17 ราย คาดสายไฟลัดวงจร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดุ่ย ภรัญ เซียนเลขเขียนมือ สวมแจ็กเก็ตหนังสีดำ ยืนกอดอก เลขเด็ด

เลขเขียนมือ ดุ่ย ภรัญ หวยงวด 16 พ.ย. 69 ลั่นรอโอกาสนี้มานาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลทหารใหม่ พ่อเสีย-แม่มีครอบครัวใหม่ เจอผู้ใหญ่ใจดีส่งเครื่องใหม่ให้ถึงค่าย ข่าว

พลทหารใหม่ ร่ำไห้ พ่อเสีย-แม่มีรักใหม่ เหลือตัวคนเดียว ผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งนี้ ทำยิ้มออก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปโบนัส 3 เดือนไม่พอใจ พนักงาน ทอท. ยื่นค้านมติบอร์ด จี้ขอ 5 เดือน