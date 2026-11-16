คลิปช็อก ส.ส.ยูเครน เผลอโชว์ของลับออกอากาศสด ตีเนียนทำหน้านิ่ง สัมภาษณ์ต่อ
ผู้ชมอึ้ง! สส.ยูเครนเผลอโชว์ของลับกลางรายการสด ขณะปรับมุมกล้อง ระหว่างให้สัมภาษณ์เรื่องวิกฤตพลังงาน ก่อนตีเนียนทำหน้านิ่ง ทำงานต่อ
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์ขณะ โอเล็กซิย์ คูเชเรนโก นักการเมืองอาวุโสของยูเครนรายหนึ่งเผลอแสดงภาพเปลือยท่อนล่างออกอากาศสด ระหว่างให้สัมภาษณ์ผ่านระบบทางไกลกับสถานีโทรทัศน์ Kyiv TV ในประเด็นวิกฤตพลังงานของประเทศ
สำหรับ โอเล็กซิย์ คูเชเรนโก (Oleksiy Kucherenko) วัย 65 ปี คุณพ่อลูกสี่ ซึ่งดำรงตำแหน่ง สส. 4 สมัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะและบริการชุมชน ปัจจุบันเป็นรองประธานคนแรกของคณะกรรมาธิการพลังงานอันทรงอิทธิพลในรัฐสภายูเครน สังกัดพรรคฝ่ายค้าน บัตคิฟชินา (Batkivshchyna) หรือพรรคปิตุภูมิ ที่นำโดยอดีตนายกรัฐมนตรี ยูเลีย ทิโมเชนโก รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการแคว้นซาปอริซเซียมาแล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่คูเชเรนโกกำลังพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาพลังงานของยูเครน แต่ในระหว่างนั้นเขาได้ขยับปรับมุมกล้องวิดีโอคอล ทำให้เผยให้เห็นท่อนล่างที่เปลือยเปล่ากลางรายการสด ทางด้าน ยูเลีย โกลซา (Yulia Gloza) พิธีกรผู้ดำเนินรายการยังคงรักษาสติและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างมืออาชีพ แม้จะสังเกตเห็นอาการเลิกคิ้วด้วยความตกใจอย่างเห็นได้ชัดก็ตาม
หลังเกิดเรื่อง คูเชเรนโกได้นำคลิปวิดีโอออกอากาศสุดช็อกดังกล่าวไปโพสต์ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวด้วยตนเอง ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการลงโทษทางวินัยในรัฐสภาหรือไม่ คลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว โดยมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลาย บางส่วนล้อเลียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่บางส่วนชื่นชมความนิ่งของพิธีกร
หนึ่งในชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมตั้งคำถามว่า “โอเล็กซิย์ ทำไมคุณถึงออกอากาศโดยไม่สวมกางเกงในล่ะ?! คุณต้องการจะสื่ออะไรกันแน่?”
ก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คูเชเรนโกกำลังให้ข้อมูลว่า โครงสร้างป้องกันสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานในแคว้นเคียฟทั้ง 26 แห่ง ยังไม่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จสักแห่งเดียว ก่อนที่ฤดูหนาวอันหน็บหนาวจะมาเยือน
ตามกำหนดการเดิม ผู้รับเหมาจะต้องสร้างแนวป้องกันรอบโรงไฟฟ้าสำคัญของเมืองหลวงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 แต่กลับไม่มีการก่อสร้างใด ๆ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังกล่าว
ตลอดช่วง 4 ปีครึ่งที่ผ่านมา รัสเซียระดมโจมตีเครือข่ายพลังงานของยูเครนอย่างหนักหน่วง ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง กองกำลังของปูตินมุ่งเน้นการทำลายขวัญกำลังใจของประชาชนด้วยการโจมตีโรงไฟฟ้าในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับฤดูหนาวจัด และเมื่อโดรนของรัสเซียมีความซับซ้อนและพัฒนามากขึ้น ระดับภัยคุกคามจึงทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี
นับตั้งแต่ฤดูหนาวที่ผ่านมา ยูเครนได้ดำเนินมาตรการสำคัญเพื่อความปลอดภัยของระบบพลังงาน แต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศกลับต้องเผชิญกับปัญหาขีปนาวุธสกัดกั้นที่ได้รับสนับสนุนจากชาติตะวันตกซึ่งกำลังลดจำนวนลง
🇺🇦🤣 Ukrainian MP Kucherenko accidentally showed his penis and testicles during a live broadcast.
Why he was sitting with his genitals exposed is unknown. https://t.co/ycnLIRa8lq
— Vitaliy V (@VitaliyV13) November 13, 2026
ข้อมูลจาก : thesun
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