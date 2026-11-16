ไทยเจ๋ง ผลิต CAR-T รักษามะเร็งได้เอง ชาติแรกในเอเชีย ลดค่ารักษาเหลือ 3.5 ล้านบาท

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 10:59 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 10:59 น.
ไทยเจ๋ง ผลิต CAR-T รักษามะเร็งได้เอง ชาติแรกในเอเชีย ลดค่ารักษาเหลือ 3.5 ล้านบาท

วงการสาธารณสุขไทยสร้างความภาคภูมิใจครั้งใหญ่ระดับเอเชีย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ผนึกกำลังกับบริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด (GNPT) และบริษัท สยามไบโอเซลล์แอนด์ยีน จำกัด ผลักดันนวัตกรรมการรักษามะเร็งขั้นสูงอย่าง CAR-T Cell Therapy ให้สามารถวิจัย ผลิต และรักษาผู้ป่วยได้ครบวงจรในประเทศไทย โดยตามที่บริษัทระบุ ถือเป็นชาติแรกในเอเชีย

ความสำเร็จนี้ถือเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่กลับมาเป็นซ้ำและดื้อต่อการรักษามาตรฐานทั่วไป เพราะเทคโนโลยี CAR-T Cell เป็นการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองมาดัดแปลงพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการให้ฉลาดและแข็งแกร่งขึ้น ก่อนฉีดกลับเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงจุด ซึ่งหากต้องบินไปรักษาวิธีนี้ในต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายสูงถึงเกือบ 20 ล้านบาท แต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ไทยสามารถผลิตได้เองภายใต้มาตรฐานสากล จึงช่วยกดต้นทุนค่ารักษาเบื้องต้นลงมาอยู่ที่ประมาณ 3.5 ล้านบาทเท่านั้น

นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ กรรมการบริหาร และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 6 BDMS เปิดเผยว่า เป้าหมายสำคัญของการร่วมมือกันตั้งโรงงานผลิตในประเทศคือการลดการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการรักษาโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งและโรคธาลัสซีเมียได้ง่ายขึ้น โดยวางแผนขยายกำลังการผลิตนำร่องในปี 2570 ให้รองรับผู้ป่วยได้ 200 เคสต่อปี ขณะที่ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอเซลล์แอนด์ยีน จำกัด ระบุว่าปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานของโรงงานที่ผ่านมาตรฐานสากลระดับยุโรปและออสเตรเลีย มีความพร้อมรองรับการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 500 รายต่อปี

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เบื้องหลังความสำเร็จระดับโลกในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่เกิดจากการซุ่มวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยมานานกว่า 30 ปี ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาเด็ก โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เล่าว่า จุดเริ่มต้นมาจากนักวิจัยไทยที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ กลับมาจับมือกับคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จนสามารถคิดค้นสิทธิบัตรและทดลองรักษาผู้ป่วยเด็กที่หมดหนทางรักษาได้สำเร็จเป็นรายแรกเมื่อ 10 ปีก่อน ก่อนจะต่อยอดจัดตั้งเป็นบริษัทหลังยุคโควิด-19 และเดินหน้าวิจัยขยายผลไปสู่การรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งสมอง รวมถึงโรคทางพันธุกรรมอื่นๆ

ด้าน ศาสตราจารย์ ริชาร์ด ที. มาเซียซ (Professor Richard T. Maziarz) ผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและเซลล์บำบัดระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ยกย่องศักยภาพของทีมแพทย์และศูนย์การผลิตในประเทศไทยว่ามีความพร้อมอย่างมาก และมีโอกาสสูงที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการส่งมอบเทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัดระดับสากลในอีก 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า สอดคล้องกับแผนของ BDMS ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Oregon Health & Science University ในการฝึกอบรมบุคลากรและวางระบบความปลอดภัย เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) อย่างยั่งยืนต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 10:59 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 10:59 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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