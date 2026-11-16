แองเจลินา โจลี เยือนกัมพูชาแบบเงียบ ๆ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 10:26 น.
แองเจลินา โจลี เยือนกัมพูชาแบบเงียบ ๆ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

ทำเอาแฟนๆ และสื่อมวลชนในกัมพูชาฮือฮาไม่น้อย เมื่อซุปตาร์ฮอลลีวูดระดับโลกอย่าง แองเจลินา โจลี (Angelina Jolie) นักแสดงและผู้กำกับมากความสามารถ เดินทางเยือนประเทศกัมพูชาแบบเรียบง่ายและเป็นส่วนตัวสุดๆ โดยตามรายงานของสื่อท้องถิ่น โจลีได้ไปเดินชมพิพิธภัณฑ์เศรษฐกิจและเงินตราพระศรีอีศานวรมัน (SOSORO Museum) รวมถึงเดินทางไปที่วัดมณีสุวรรณ หรือที่ชาวกัมพูชาเรียกกันว่าวัดชมพูแขก เพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี อัม ลิมเฮง สมเด็จพระสังฆราชแห่งคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

แองเจลินา โจลี ยืนถ่ายภาพร่วมกับสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี อัม ลิมเฮง ภายในวัดมณีสุวรรณ
แองเจลินา โจลี เข้าเฝ้าสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี อัม ลิมเฮง สมเด็จพระสังฆราชแห่งคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ที่วัดมณีสุวรรณ

ทริปเยือนกัมพูชาแบบเงียบๆ ในครั้งนี้ เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่โจลีเพิ่งไปร่วมงานประชุมสุดยอดการเติบโตอย่างครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN Inclusive Growth Summit) ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งบนเวทีวันนั้น เธอได้เปิดใจพูดถึงความผูกพันอันยาวนานกว่า 2 ทศวรรษที่มีต่อกัมพูชา พร้อมชื่นชมความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชาวกัมพูชาที่สามารถลุกขึ้นยืนหยัดได้เสมอแม้ต้องผ่านความยากลำบากมามากมาย โดยเธอยังพูดประโยคสุดซึ้งที่มัดใจคนฟังว่า “คุณเดินทางไปสถานที่บางแห่งแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้าน” พร้อมเรียกร้องให้มีการลงทุนสนับสนุนชุมชนกลุ่มเปราะบางในกัมพูชาและประเทศกำลังพัฒนาให้มากขึ้น

แองเจลินา โจลี นั่งพนมมือร่วมพิธีภายในวัดมณีสุวรรณ
แองเจลินา โจลี พนมมือร่วมพิธีภายในวัดมณีสุวรรณ
แองเจลินา โจลี ถวายเครื่องสักการะแด่พระสงฆ์ภายในวัดมณีสุวรรณ
แองเจลินา โจลี ถวายเครื่องสักการะแด่พระสงฆ์

สำหรับสายใยความผูกพันระหว่าง แองเจลินา โจลี กับประเทศกัมพูชานั้น ลึกซึ้งเกินกว่าคำว่านักท่องเที่ยวหรือคนดังที่มาทำงาน เพราะจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เมื่อเธอบินมาถ่ายทำภาพยนตร์แอ็กชันระดับตำนานอย่าง Lara Croft: Tomb Raider ที่ปราสาทตาพรหม จังหวัดเสียมราฐ ความงดงามของอารยธรรมขอมและวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ทำให้เธอตกหลุมรักกัมพูชาอย่างจัง จนตัดสินใจรับอุปการะ “แมดด็อกซ์” เด็กชายชาวกัมพูชาเป็นลูกบุญธรรมคนแรกในปี 2545 ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตที่ทำให้เธอผันตัวมาทุ่มเทให้กับงานด้านมนุษยธรรมอย่างจริงจัง

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ความรักที่โจลีมีต่อแผ่นดินเกิดของลูกชายคนโตยังสะท้อนผ่านการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง เธอได้ก่อตั้งมูลนิธิ Maddox Jolie-Pitt (MJP) เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ชนบทของกัมพูชา รวมถึงเคยลงพื้นที่กำกับภาพยนตร์เรื่อง First They Killed My Father ที่ถ่ายทอดประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดของชาวกัมพูชาด้วยความเคารพ จนได้รับพระราชทานสัญชาติกัมพูชาจากพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี เมื่อปี 2548 ทำให้กัมพูชาเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่เธอพร้อมจะกลับมาเยือนด้วยหัวใจอยู่เสมอ

แองเจลินา โจลี ยืนอยู่หน้าบุษบกปิดทองภายในวัดมณีสุวรรณ
แองเจลินา โจลี ภายในพระอุโบสถวัดมณีสุวรรณ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 10:26 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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