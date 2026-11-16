โบนัส 3 เดือนไม่พอใจ พนักงาน ทอท. ยื่นค้านมติบอร์ด จี้ขอ 5 เดือน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 10:11 น.
โบนัส 3 เดือนไม่พอใจ พนักงาน ทอท. ยื่นค้านมติบอร์ด จี้ขอ 5 เดือน

เกิดแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ภายใน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) กลุ่มพนักงานในนาม พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดค้านมติที่ประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ที่อนุมัติจ่ายโบนัสประจำปีงบประมาณ 2569 ในอัตรา 3 เท่าของเงินเดือน และแยกจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษจากผลกระทบทางเศรษฐกิจอีก 1.8 เท่า โดยให้ฝ่ายบริหารไปกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายในภายหลัง

กลุ่มพนักงานผู้ปฏิบัติงานระบุว่า มติดังกล่าวไม่เป็นธรรม บิดเบือนไปจากผลประกอบการที่แท้จริง พร้อมยื่นข้อเรียกร้องให้บอร์ดทบทวนมติด้วยการนำเงินทั้งหมดกลับมารวมเป็นโบนัสประจำปีในอัตราไม่ต่ำกว่า 5 เท่าของเงินเดือน และจ่ายให้พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีเงื่อนไขแอบแฝง

สำหรับเหตุผลสำคัญที่กลุ่มพนักงานไม่เห็นด้วยกับมติบอร์ด ประกอบไปด้วย 3 ประเด็นหลัก

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ประเด็นแรกคือ หลักการจ่ายโบนัสที่บิดเบือนจากผลกำไร เพราะโบนัสคือผลตอบแทนจากความทุ่มเทของพนักงานที่สร้างรายได้ให้องค์กร เมื่อพิจารณาจากศักยภาพและผลกำไรในปีงบประมาณ 2569 อัตราโบนัสที่เหมาะสมควรอยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่า 5 เท่า การหั่นฐานโบนัสหลักลงเหลือ 3 เท่า ถือเป็นการลดทอนคุณค่าการทำงานอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็นที่สองคือ การเปลี่ยนนิยามจากโบนัสเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ พนักงาน ทอท. ทำงานด้วยความภาคภูมิใจและไม่ได้ร้องขอเงินสงเคราะห์ การนำส่วนต่าง 1.8 เท่าไปจัดหมวดหมู่เป็นเงินช่วยเหลือจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ถือเป็นการตั้งสมมติฐานที่คลาดเคลื่อน เพราะสิ่งที่พนักงานควรได้รับคือส่วนแบ่งจากความสำเร็จทางธุรกิจ ไม่ใช่การรับสภาพในฐานะผู้ประสบภัยทางเศรษฐกิจ

ประเด็นสุดท้ายคือ ความเสี่ยงจากการเปิดช่องให้เลือกปฏิบัติ การแยกเงิน 1.8 เท่าออกมาให้ฝ่ายบริหารไปตั้งเกณฑ์การจ่ายทีหลัง สร้างความกังวลว่าอาจมีการตั้งเงื่อนไขที่ซับซ้อน ตัดสิทธิ์ หรือจ่ายไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะพนักงานปฏิบัติการระดับล่างที่มีฐานเงินเดือนไม่สูงนัก

ทั้งนี้ การที่บอร์ดและผู้บริหารยังไม่มีคำชี้แจงที่ชัดเจน ทำให้เกิดกระแสตั้งข้อสังเกตภายในองค์กรว่า การหั่นตัวเลขโบนัสหลักให้ดูต่ำกว่าปกติแล้วซอยงบไปไว้ในชื่ออื่น อาจเป็นความพยายามลดแรงเสียดทานและกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม หลังจาก ทอท. เพิ่งปรับขึ้นอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (PSC) ทั้ง 6 สนามบิน จาก 730 บาท เป็น 1,120 บาท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2569 และคาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มราว 1,000-2,000 ล้านบาท รวมถึงกระแสวิจารณ์เรื่องการแก้ไขสัญญาร้านค้าดิวตี้ฟรีในสนามบิน 5 แห่ง

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หากย้อนดูตัวเลขผลประกอบการของ ทอท. พบว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 (ตุลาคม 2568 ถึง มิถุนายน 2569) บริษัทมีรายได้รวม 50,205 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสูงถึง 14,812.33 ล้านบาท ขณะที่ในปีงบประมาณ 2568 มีกำไรสุทธิ 18,125.20 ล้านบาท มีการจ่ายโบนัสพนักงานในอัตรา 6 เท่า ส่วนปีงบประมาณ 2567 จ่ายโบนัสสูงถึง 8 เท่า เนื่องจากรายได้ฟื้นตัวใกล้เคียงช่วงก่อนเกิดโควิด-19

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 10:11 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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