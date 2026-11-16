คลอกดับ 11 ศพ! ไฟไหม้ป่าตอง ตึก 4 ชั้น เจ็บกว่า 30 ราย คาดสายไฟลัดวงจร

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 09:49 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 10:19 น.
คลอกดับ 11 ศพ! ไฟไหม้ตึก 6 ชั้นป่าตอง เจ็บกว่า 30 ราย คาดสายไฟลัดวงจร

เหตุ ไฟไหม้ตึกป่าตอง เกิดขึ้นเมื่อเวลา 03.15 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุไฟไหม้อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น บริเวณถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ชั้นล่างของอาคารเปิดเป็นร้านให้เช่ารถจักรยานยนต์ ส่วนชั้นบนเปิดเป็นห้องพัก เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณด้านหน้าก่อนลุกลามเข้าไปภายใน ไฟยังลามไปติดอาคารพาณิชย์ข้างเคียงเสียหายรวม 3 คูหา

นายษณกร กี่สิ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เปิดเผยว่าช่วงเกิดเหตุมีฝนตกหนัก คาดว่าสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเสาไฟหน้าอาคาร ประกายไฟตกลงมาโดนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่กว่า 100 คัน น้ำมันเชื้อเพลิง ยางรถยนต์ ตลอดจนชิ้นส่วนพลาสติกกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ไฟจึงลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมเกิดกลุ่มควันหนาทึบ

ผู้อาศัยภายในพยายามอพยพหนีไฟขึ้นไปยังชั้นบนแต่ทนสำลักควันไม่ไหว เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิต 1 รายบริเวณชั้น 3 ส่วนอีก 10 รายพบที่ชั้น 5 ขณะเดียวกันทีมกู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกจากตัวอาคาร เจ้าหน้าที่ทยอยนำผู้บาดเจ็บจากการสำลักควันมากกว่า 30 คนส่งโรงพยาบาล

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เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตองใช้รถดับเพลิง 6 คันเข้าฉีดน้ำสกัดไฟ ท่ามกลางความยากลำบากจากเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เมื่อเวลาประมาณ 05.15 น.

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับ พล.ต.ต.สุรชัย สุกใส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาผู้ติดค้างภายในอาคารอย่างละเอียด ตำรวจภูธรป่าตองเตรียมประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไป เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนผังเมืองสาย ก เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ต่อสายถึงนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อสอบถามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์บริเวณถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ พร้อมแสดงความห่วงใยประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

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นายกรัฐมนตรีกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานทุกหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ หน่วยดับเพลิง สาธารณสุข และกู้ภัย เร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ผู้พักอาศัย และผู้ที่อาจยังติดค้างภายในอาคารอย่างเต็มที่ พร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในบริเวณโดยรอบ

ขณะเดียวกัน ให้เร่งตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว เด็ดขาด และมีประสิทธิภาพ หากพบความบกพร่องหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนและดำเนินการตามกฎหมาย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 09:49 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 10:19 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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