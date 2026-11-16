พระเอกดัง ส่อหมดอนาคต เมาแล้วขับ ร่ายยาวขอโทษ พักงานวงการบันเทิงทั้งหมด เคลียร์ปมคลิปซุกของ
ความคืบหน้ากรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงเกาหลีใต้ โกคยองพโย ก่อเหตุขับรถขณะมึนเมาพุ่งชนรถเก็บขยะกลางดึก ล่าสุดพระเอกหนุ่มไม่อยู่เฉย ปล่อยให้ต้นสังกัดออกหน้ารับแทนเพียงฝ่ายเดียว เจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @kopular โพสต์ภาพจดหมายชี้แจงความรู้สึกเพื่อขอโทษสังคมด้วยตัวเองแบบหมดเปลือก
ในจดหมาย โกคยองพโยยอมรับว่าเขาดื่มแอลกอฮอล์ขับรถจนเกิดอุบัติเหตุเมื่อรุ่งเช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน ระดับแอลกอฮอล์เกินเกณฑ์มาตรฐานจนตำรวจต้องเพิกถอนใบขับขี่ เขาขอโทษพนักงานทำความสะอาดที่ต้องตกอยู่ในอันตรายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ รู้สึกละอายใจอย่างหนักที่เคยเตือนคนรอบข้างไม่ให้เมาแล้วขับ แต่กลับกลายเป็นคนทำผิดเสียเอง
พระเอกหนุ่มเล่าเหตุการณ์หลังพุ่งชนว่า เขามองหาที่จอดรถไม่เห็นจึงขับเลยไปอีกระยะหนึ่งเพื่อจอดรถ ทันทีที่ลงมาตรวจสอบความเสียหาย เขาพบพนักงานทำความสะอาดสองท่านจึงรีบกล่าวคำขอโทษ พนักงานแจ้งด้วยท่าทีระมัดระวังว่าโทรศัพท์แจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้ว วินาทีนั้นเขาเล่าว่ารู้สึกละอายใจจนอยากแทรกแผ่นดินหนี เพราะพนักงานมีสิทธิ์โกรธเต็มที่แต่กลับพูดคุยด้วยดี เขาจึงยืนยันว่าจะรับผิดชอบทุกอย่าง ระหว่างยืนรอตำรวจในที่เกิดเหตุ โกคยองพโยยังถือโอกาสเคลียร์ข้อสงสัยจากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ตามสื่อว่า สิ่งที่เขาหยิบใส่กระเป๋าเสื้อโค้ทคือกุญแจรถ ไม่ใช่สิ่งอื่นตามที่สังคมสงสัย
อุบัติเหตุครั้งนี้กระทบเพื่อนร่วมงานโดยตรง โกคยองพโยส่งคำขอโทษถึงทีมงานรายการโทรทัศน์ ทั้งรายการที่กำลังออกอากาศ รายการที่รอคิวออนแอร์ ทุกคนต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อรื้อตัดต่อใหม่ เขารู้สึกผิดที่ทำให้ทีมงานต้องมานั่งตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างยากลำบากกะทันหัน ทั้งที่ทุ่มเทเตรียมงานกันมานาน
ตอนท้ายของจดหมาย โกคยองพโยขอโทษแฟนคลับที่คอยสนับสนุนมาตลอด เขาจะให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่ พร้อมชดเชยความเสียหายทุกรูปแบบ บทสรุปของเหตุการณ์นี้คือเขาประกาศระงับการทำงานในวงการบันเทิงทั้งหมด เพื่อกลับไปทบทวนตัวเองจดจำความผิดพลาดครั้งนี้ไว้เป็นบทเรียนตลอดชีวิต
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