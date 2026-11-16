พลทหารใหม่ ร่ำไห้ พ่อเสีย-แม่มีรักใหม่ เหลือตัวคนเดียว ผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งนี้ ทำยิ้มออก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 09:37 น.
พลทหารใหม่ พ่อเสีย-แม่มีครอบครัวใหม่ เจอผู้ใหญ่ใจดีส่งเครื่องใหม่ให้ถึงค่าย

ส่งกำลังใจ ‘น้องพีท’ พลทหารใหม่ ใช้ชีวิตลำพัง พ่อเสีย-แม่มีครอบครัวใหม่ไร้ทางติดต่อ ก่อนผู้ใหญ่ใจดีส่งไอโฟนให้ถึงค่าย ทำเอาเจ้าตัวยิ้มออก

โซเชียลแห่แชร์และส่งกำลังใจให้พรั่งพรู หลังผู้ใช้บัญชี TikTok J I R A P O R N เผยแพร่คลิปวิดีโอของ “น้องพีท” หรือ พลฯ ศิรชัช โพธิ์แก้ว พลทหารใหม่นายหนึ่ง กำลังนั่งร้องไห้อยู่ภายในหน่วยฝึก โดยมีเพื่อนทหารคอยช่วยปลอบใจอยู่ใกล้ ๆ

เจ้าของโพสต์ระบุข้อความเล่าเรื่องราวความน่าเห็นใจว่า “พ่อเสียไปแล้ว แม่ทิ้งน้องไป น้องตั้งใจสมัครทหารมา น้องไม่มีโทรศัพท์” จากการพูดคุยสอบถามเบื้องต้นทำให้ทราบความจริงว่า พ่อของพลทหารนายนี้เสียชีวิตไปแล้ว ส่วนแม่ทิ้งไปนานหลายปีและไม่มีช่องทางหรือเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อใครได้เลย

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ต่อมา เจ้าของโพสต์ได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวชวนอบอุ่นหัวใจอีกครั้ง หลังจากมีผู้ใหญ่ใจดีรายหนึ่งรับชมคลิปวิดีโอดังกล่าว จึงตัดสินใจส่งโทรศัพท์มือถือ iPhone 11 ส่งให้ถึงค่ายทหาร เพื่อให้น้องได้มีช่องทางติดต่อสื่อสาร

ทันทีที่ได้รับโทรศัพท์ พลทหารใหม่ได้ต่อสายพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และผู้ใหญ่ใจดีทันทีเพื่อกล่าวขอบคุณสำหรับน้ำใจและความกรุณาด้วยสีหน้าตื้นตันใจ ปลายสายยังได้บอกให้น้องไปหาซื้อซิมการ์ดใช้งานได้เลย พร้อมให้ส่งเลขบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายมาได้ สร้างความดีใจและรอยยิ้มให้แก่พลทหารใหม่รายนี้เป็นอย่างมาก

พลทหารใหม่สมัครทหารไม่มีโทรศัพท์
ภาพจาก : J I R A P O R N
พลทหารใหม่ได้โทรศัพท์
ภาพจาก : J I R A P O R N

ภาพจาก TikTok : J I R A P O R N

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 09:37 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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