ศิริโชค เปิดเอกสาร DSI โยงหัวหน้าสอบคดี Shuffle.com ไปช่วยงานหน้าห้อง รมว.ยุติธรรม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 09:33 น.
ศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ผู้เปิดเอกสารราชการปมคดีเว็บพนัน Shuffle.com

ยังคงเกาะติดประเด็นการตรวจสอบคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์ Shuffle.com อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 นายศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยเอกสารราชการ 3 ฉบับ เพื่อตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสในการทำสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

นายศิริโชคระบุว่า เอกสารฉบับแรกเป็นหนังสือจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 29 กันยายน 2568 ขอให้ DSI ยืมตัวข้าราชการไปช่วยงานรัฐมนตรี โดยมีชื่อของ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี เป็นลำดับแรก และเอกสารฉบับที่สองเป็นคำสั่งของ DSI มอบหมายให้ ร.ต.อ.เขมชาติ ไปช่วยราชการที่สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม โดยปฏิบัติเป็นอีกหน้าที่หนึ่ง ซึ่งในทางปฏิบัติคือการไปทำงานอยู่หน้าห้องของ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นอกจากนี้ เอกสารฉบับที่สามยังเป็นคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งรายชื่อกรรมการส่วนใหญ่เป็นระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และอธิบดี แต่กลับปรากฏชื่อของ ร.ต.อ.เขมชาติ ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยระบุชื่อเป็นการเฉพาะ โดยที่ไม่มีชื่อของอธิบดี DSI ร่วมอยู่ด้วย

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นายศิริโชคตั้งข้อสังเกตว่า ร.ต.อ.เขมชาติ คือหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีเว็บพนัน Shuffle.com โดยตรง ซึ่งคดีนี้มีชื่อของ นายไท่หยาง ซาง สามีของ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.พรรคภูมิใจไทย เข้ามาเกี่ยวข้อง ขณะที่ พล.ต.ท.รุทธพล รัฐมนตรีผู้กำกับดูแล DSI ก็มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองในจังหวัดบุรีรัมย์ และเคยแสดงความเห็นในทำนองว่าเว็บพนันที่จดทะเบียนในกือราเซา (Curaçao) เป็นเว็บที่ถูกกฎหมาย จึงทำให้เกิดความกังวลว่าการสอบสวนจะดำเนินไปอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่

ในส่วนของเส้นทางการเงิน นายศิริโชคอ้างว่าตนเองได้ตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมบนบล็อกเชนจนพบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งหาก DSI ใช้เครื่องมือและอำนาจตามกฎหมายขยายผลผ่านกระเป๋าเงินตัวกลาง (Intermediary Wallets) ก็อาจพบยอดเงินหมุนเวียนเกินเกณฑ์ 300 ล้านบาท จึงตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงมีกระแสข่าวว่า DSI เตรียมนำเกณฑ์ 300 ล้านบาทมาอ้างเพื่อไม่รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ

พร้อมกันนี้ นายศิริโชคยังเรียกร้องให้สังคมจับตาการพิจารณาแต่งตั้งรองอธิบดี DSI ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งมีชื่อของ ร.ต.อ.เขมชาติ อยู่ในกระแสด้วย โดยระบุว่าหากสุดท้ายคดีเว็บพนัน Shuffle.com ไม่ได้รับการรับเป็นคดีพิเศษ แต่หัวหน้าพนักงานสอบสวนกลับได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ประชาชนย่อมสมควรได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจน พร้อมประกาศว่าภายในสัปดาห์นี้จะนำพยานหลักฐานที่ยังไม่ได้มอบให้ DSI ไปดำเนินการตามกฎหมายผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 09:33 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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