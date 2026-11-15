ผลบอล 7 สีวันนี้ “อ.สกล” พาพุทธิรังสีพิบูล ยิงอดีตทีมเก่าหมอนทองวิทยา 5-1
เดือดจัด! ผลบอล 7 สีวันนี้ อ.สกล คุมทีม รร.พุทธิรังสีพิบูล ดับฝันรองแชมป์เก่า รร.หมอนทองวิทยา 5-1
ผลบอล 7 สีวันนี้ 15 พฤศจิกายน 2569 หมอนทองวิทยา รองแชมป์เก่า พ่าย พุทธิรังสีพิบูล 1-5 ตกรอบ 128 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2026 ขณะที่ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ อดีตผู้ฝึกสอนหมอนทองวิทยา พาทีมใหม่เอาชนะทีมเก่าได้สำเร็จ
การแข่งขันเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศึกดาร์บี้แมตช์จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างโรงเรียนหมอนทองวิทยา ภายใต้การคุมทีมของ โค้ชจุ่น อนุรักษ์ ศรีเกิด พบกับโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล หรือ แตงโม ยูไนเต็ด ของ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ท่ามกลางแฟนบอลที่เข้ามาชมการแข่งขันแน่นสนาม
เปิดเกมครึ่งแรก พุทธิรังสีพิบูลเป็นฝ่ายบุกกดดันต่อเนื่อง แต่หมอนทองวิทยาอาศัยจังหวะสวนกลับ ก่อนขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่ 10 จากลูกยิงของ มูกิต มะหะหมัดนาซิม
อย่างไรก็ตาม นาทีที่ 13 ธีรวัฒน์ กระแสเทพ ยิงประตูตีเสมอให้พุทธิรังสีพิบูลเป็น 1-1 ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ดังกล่าว
เริ่มครึ่งหลังเกิดจังหวะที่ได้รับความสนใจ เมื่อ เต วรากร ช่างเขียนดี นักเตะหมอนทองวิทยา ยิงบอลจากจุดเขี่ยเริ่มเกมเข้าประตู แต่ผู้ตัดสินไม่ให้เป็นประตู เนื่องจากมีเพื่อนร่วมทีมวิ่งเข้าแดนคู่แข่งก่อนเริ่มเล่น
จากนั้นนาทีที่ 19 พุทธิรังสีพิบูลพลิกแซงนำ 2-1 หลังธีรวัฒน์จ่ายบอลให้ นาว เจษฎา ลังกา ยิงในเขตโทษเข้าไปอย่างเฉียบขาด
นาทีที่ 24 ณัฐนนท์ ถานะ ยิงเพิ่มเป็น 3-1 ก่อนที่หมอนทองวิทยาจะพลาดสกัดบอลเข้าประตูตัวเองในนาทีที่ 26 ทำให้พุทธิรังสีพิบูลหนีห่างเป็น 4-1
ช่วงท้ายเกม นาทีที่ 30 วราเมธ ลี้หยง ยิงปิดท้ายให้แตงโม ยูไนเต็ด เอาชนะหมอนทองวิทยาขาดลอย 5-1
ผลการแข่งขันทำให้ หมอนทองวิทยา รองแชมป์ปี 2568 ยุติเส้นทางฟุตบอล 7 สี ฤดูกาล 2026 ตั้งแต่รอบ 128 ทีม ขณะที่พุทธิรังสีพิบูลผ่านเข้าสู่รอบ 64 ทีมสุดท้าย ซึ่งมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2569
สำหรับเกมนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจาก อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ เคยเป็นผู้ฝึกสอนที่พาหมอนทองวิทยาสร้างผลงานคว้ารองแชมป์เมื่อปีที่ผ่านมา ก่อนย้ายมาคุมพุทธิรังสีพิบูลในฤดูกาลนี้ และกลับมาเผชิญหน้ากับอดีตลูกทีมในเกมสำคัญ
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