ผลบอล 7 สีวันนี้ “อ.สกล” พาพุทธิรังสีพิบูล ยิงอดีตทีมเก่าหมอนทองวิทยา 5-1

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ย. 2569 16:13 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2569 16:15 น.
ผลบอล 7 สีวันนี้ “อ.สกล” พาพุทธิรังสีพิบูล ยิงอดีตทีมเก่าหมอนทองวิทยา 5-1

เดือดจัด! ผลบอล 7 สีวันนี้ อ.สกล คุมทีม รร.พุทธิรังสีพิบูล ดับฝันรองแชมป์เก่า รร.หมอนทองวิทยา 5-1

ผลบอล 7 สีวันนี้ 15 พฤศจิกายน 2569 หมอนทองวิทยา รองแชมป์เก่า พ่าย พุทธิรังสีพิบูล 1-5 ตกรอบ 128 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2026 ขณะที่ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ อดีตผู้ฝึกสอนหมอนทองวิทยา พาทีมใหม่เอาชนะทีมเก่าได้สำเร็จ

การแข่งขันเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศึกดาร์บี้แมตช์จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างโรงเรียนหมอนทองวิทยา ภายใต้การคุมทีมของ โค้ชจุ่น อนุรักษ์ ศรีเกิด พบกับโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล หรือ แตงโม ยูไนเต็ด ของ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ท่ามกลางแฟนบอลที่เข้ามาชมการแข่งขันแน่นสนาม

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เปิดเกมครึ่งแรก พุทธิรังสีพิบูลเป็นฝ่ายบุกกดดันต่อเนื่อง แต่หมอนทองวิทยาอาศัยจังหวะสวนกลับ ก่อนขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่ 10 จากลูกยิงของ มูกิต มะหะหมัดนาซิม

อย่างไรก็ตาม นาทีที่ 13 ธีรวัฒน์ กระแสเทพ ยิงประตูตีเสมอให้พุทธิรังสีพิบูลเป็น 1-1 ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ดังกล่าว

เริ่มครึ่งหลังเกิดจังหวะที่ได้รับความสนใจ เมื่อ เต วรากร ช่างเขียนดี นักเตะหมอนทองวิทยา ยิงบอลจากจุดเขี่ยเริ่มเกมเข้าประตู แต่ผู้ตัดสินไม่ให้เป็นประตู เนื่องจากมีเพื่อนร่วมทีมวิ่งเข้าแดนคู่แข่งก่อนเริ่มเล่น

จากนั้นนาทีที่ 19 พุทธิรังสีพิบูลพลิกแซงนำ 2-1 หลังธีรวัฒน์จ่ายบอลให้ นาว เจษฎา ลังกา ยิงในเขตโทษเข้าไปอย่างเฉียบขาด

นาทีที่ 24 ณัฐนนท์ ถานะ ยิงเพิ่มเป็น 3-1 ก่อนที่หมอนทองวิทยาจะพลาดสกัดบอลเข้าประตูตัวเองในนาทีที่ 26 ทำให้พุทธิรังสีพิบูลหนีห่างเป็น 4-1

ช่วงท้ายเกม นาทีที่ 30 วราเมธ ลี้หยง ยิงปิดท้ายให้แตงโม ยูไนเต็ด เอาชนะหมอนทองวิทยาขาดลอย 5-1

ผลการแข่งขันทำให้ หมอนทองวิทยา รองแชมป์ปี 2568 ยุติเส้นทางฟุตบอล 7 สี ฤดูกาล 2026 ตั้งแต่รอบ 128 ทีม ขณะที่พุทธิรังสีพิบูลผ่านเข้าสู่รอบ 64 ทีมสุดท้าย ซึ่งมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2569

สำหรับเกมนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจาก อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ เคยเป็นผู้ฝึกสอนที่พาหมอนทองวิทยาสร้างผลงานคว้ารองแชมป์เมื่อปีที่ผ่านมา ก่อนย้ายมาคุมพุทธิรังสีพิบูลในฤดูกาลนี้ และกลับมาเผชิญหน้ากับอดีตลูกทีมในเกมสำคัญ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ย. 2569 16:13 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2569 16:15 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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