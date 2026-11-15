ปิดตำนานหนังสือพิมพ์ข่าวสด 1 ม.ค. 70 เครือมติชน ประกาศยุติพิมพ์ มุ่งสู่ออนไลน์เต็มตัว
เครือมติชน ประกาศยุติการพิมพ์ หนังสือพิมพ์ข่าวสด อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 พร้อมปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเดินหน้าธุรกิจสื่อดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างและไม่สามารถเปลี่ยนสายงานได้ จะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ออกประกาศเรื่อง การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสื่อดิจิทัลเต็มรูปแบบ ลงนามโดย นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ประกาศระบุว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัท ข่าวสด จำกัด ดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และผลิตผลงานให้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพนักงานเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชื่อเสียงและความสำเร็จให้กับองค์กร
ปัจจุบันพฤติกรรมการรับข่าวสารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยหันมาอ่านข่าวผ่านช่องทางออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้น ส่งผลให้รูปแบบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ต้องปรับตัวตามสถานการณ์
บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับแนวทางดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค พร้อมลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน และใช้ทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สำหรับแผนการปรับโครงสร้างครั้งนี้ บริษัทจะจัดระเบียบหน่วยงานและบทบาทหน้าที่ใหม่ เพื่อรองรับธุรกิจดิจิทัล สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์บนช่องทางออนไลน์ รวมถึงพัฒนารูปแบบการสร้างรายได้ใหม่
ขณะเดียวกัน จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะพนักงาน ทั้งการเพิ่มความรู้และฝึกทักษะใหม่ เพื่อให้สามารถทำงานในตำแหน่งที่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรรูปแบบใหม่ได้
ส่วนพนักงานที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถปรับเปลี่ยนสายงาน บริษัทระบุว่าจะจ่ายเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
เงินชดเชยจะคำนวณตามอายุงานและหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 118
นอกจากนี้ พนักงานที่เริ่มทำงานก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2554 และมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จะได้รับการคำนวณเงินบำเหน็จถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ก่อนนำมาหักกับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน หากมีส่วนต่างเหลืออยู่ บริษัทจะจ่ายเพิ่มเติมให้ตามสิทธิ
บริษัทกำหนดจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 พร้อมระบุว่าจะดำเนินการให้เป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิของพนักงานตามกฎหมาย
ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรใหม่และการยุติพิมพ์หนังสือพิมพ์ข่าวสดจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการยุติหนังสือพิมพ์ฉบับกระดาษ ไม่ใช่การประกาศปิดสำนักข่าวข่าวสดทั้งหมด
เครือมติชนระบุว่า การปรับโครงสร้างมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจสื่อในระยะยาว พร้อมขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมสร้างผลงานให้กับองค์กรมาตลอดหลายปี
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