ปิดตำนานหนังสือพิมพ์ข่าวสด 1 ม.ค. 70 เครือมติชน ประกาศยุติพิมพ์ มุ่งสู่ออนไลน์เต็มตัว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ย. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2569 15:31 น.
ปิดตำนานหนังสือพิมพ์ข่าวสด 1 ม.ค. 70 เครือมติชน ประกาศยุติพิมพ์ มุ่งสู่ออนไลน์เต็มตัว

เครือมติชน ประกาศยุติการพิมพ์ หนังสือพิมพ์ข่าวสด อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 พร้อมปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเดินหน้าธุรกิจสื่อดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างและไม่สามารถเปลี่ยนสายงานได้ จะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ออกประกาศเรื่อง การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสื่อดิจิทัลเต็มรูปแบบ ลงนามโดย นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ประกาศระบุว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัท ข่าวสด จำกัด ดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และผลิตผลงานให้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพนักงานเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชื่อเสียงและความสำเร็จให้กับองค์กร

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ปัจจุบันพฤติกรรมการรับข่าวสารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยหันมาอ่านข่าวผ่านช่องทางออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้น ส่งผลให้รูปแบบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ต้องปรับตัวตามสถานการณ์

บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับแนวทางดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค พร้อมลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน และใช้ทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับแผนการปรับโครงสร้างครั้งนี้ บริษัทจะจัดระเบียบหน่วยงานและบทบาทหน้าที่ใหม่ เพื่อรองรับธุรกิจดิจิทัล สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์บนช่องทางออนไลน์ รวมถึงพัฒนารูปแบบการสร้างรายได้ใหม่

ขณะเดียวกัน จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะพนักงาน ทั้งการเพิ่มความรู้และฝึกทักษะใหม่ เพื่อให้สามารถทำงานในตำแหน่งที่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรรูปแบบใหม่ได้

ส่วนพนักงานที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถปรับเปลี่ยนสายงาน บริษัทระบุว่าจะจ่ายเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด

เงินชดเชยจะคำนวณตามอายุงานและหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 118

นอกจากนี้ พนักงานที่เริ่มทำงานก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2554 และมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จะได้รับการคำนวณเงินบำเหน็จถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ก่อนนำมาหักกับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน หากมีส่วนต่างเหลืออยู่ บริษัทจะจ่ายเพิ่มเติมให้ตามสิทธิ

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บริษัทกำหนดจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 พร้อมระบุว่าจะดำเนินการให้เป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิของพนักงานตามกฎหมาย

ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรใหม่และการยุติพิมพ์หนังสือพิมพ์ข่าวสดจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการยุติหนังสือพิมพ์ฉบับกระดาษ ไม่ใช่การประกาศปิดสำนักข่าวข่าวสดทั้งหมด

เครือมติชนระบุว่า การปรับโครงสร้างมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจสื่อในระยะยาว พร้อมขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมสร้างผลงานให้กับองค์กรมาตลอดหลายปี

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 พ.ย. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2569 15:31 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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