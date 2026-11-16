ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ดูหวยออกสดวันนี้ เช็กผลรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 15:53 น.
ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ดูหวยออกสดวันนี้

ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ติดตามการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 69 ลุ้นรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6 ล้านบาท เลขท้าย 2 ตัว เลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว พร้อมตรวจผลรางวัลครบทุกประเภท เริ่มออกรางวัลตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดออกรางวัล ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยคาดว่าจะประกาศผลรางวัลครบทุกประเภทภายในเวลาประมาณ 16.00 น.

สำหรับประชาชนที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสด สามารถติดตามผ่านสถานีโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่ช่วงบ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

โฆษณา

ถ่ายทอดสดหวย 16/11/69 ดูสดช่องไหน เริ่มกี่โมง

  • อมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 13.50 น.
  • ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 14.00 น.
  • เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th
  • แอปพลิเคชัน GLO Lottery Official
  • LINE TODAY รับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ ถ่ายทอดสดเสียงตั้งแต่เวลา 14.30 น.

ทั้งนี้ การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.30 น. โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทยอยประกาศผลรางวัลแต่ละประเภทจนเสร็จสิ้น

ผลหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

  • 645654

เลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

  • 06

เลขหน้า 3 ตัว จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

  • ครั้งที่ 1 : 938
  • ครั้งที่ 2 : 101

เลขท้าย 3 ตัว จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

  • ครั้งที่ 1 : 106
  • ครั้งที่ 2 : 782

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

โฆษณา
  • 645653
  • 645655

รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

  • 071470
  • 284440
  • 552438
  • 867933
  • 986238

รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

โฆษณา
  • 262661
  • 364945
  • 371548
  • 372354
  • 415890
  • 503785
  • 645004
  • 684461
  • 697152
  • 955275

รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

  • 023459
  • 036177
  • 084130
  • 096327
  • 101913
  • 102681
  • 103287
  • 124997
  • 144578
  • 149386
  • 166056
  • 192888
  • 218781
  • 240422
  • 252369
  • 272446
  • 294278
  • 300781
  • 349011
  • 387777
  • 396670
  • 432473
  • 465455
  • 484295
  • 490001
  • 493355
  • 556605
  • 567173
  • 615903
  • 621721
  • 642227
  • 685483
  • 704368
  • 725860
  • 739599
  • 746056
  • 751873
  • 753770
  • 772441
  • 787535
  • 789161
  • 800153
  • 809085
  • 844439
  • 848340
  • 851104
  • 919204
  • 937593
  • 943481
  • 947877

รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

  • 003745
  • 014329
  • 015477
  • 019326
  • 038378
  • 039991
  • 055596
  • 057908
  • 070616
  • 083675
  • 093006
  • 099272
  • 101424
  • 117075
  • 132897
  • 139987
  • 147057
  • 147659
  • 155588
  • 162392
  • 165312
  • 174841
  • 189176
  • 192307
  • 206325
  • 216024
  • 218463
  • 223383
  • 261869
  • 277359
  • 329584
  • 345721
  • 347155
  • 347826
  • 361906
  • 376561
  • 392763
  • 404500
  • 409289
  • 410270
  • 424018
  • 426611
  • 426918
  • 433191
  • 438529
  • 477270
  • 481669
  • 483624
  • 507683
  • 549190
  • 550633
  • 552178
  • 553993
  • 562975
  • 587626
  • 601512
  • 604444
  • 621988
  • 634680
  • 635611
  • 640261
  • 648482
  • 653489
  • 663795
  • 675419
  • 695815
  • 706195
  • 710483
  • 713288
  • 720495
  • 729233
  • 731204
  • 739214
  • 740499
  • 741369
  • 746573
  • 749580
  • 782243
  • 798635
  • 802925
  • 816804
  • 821931
  • 842836
  • 848717
  • 849510
  • 852122
  • 856182
  • 856760
  • 883501
  • 889107
  • 890102
  • 893352
  • 899568
  • 908937
  • 909304
  • 917868
  • 972813
  • 974643
  • 981873
  • 999472

ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 พฤศจิกายน 2569

  1. รางวัลที่ 1
    645654
    รางวัลละ 6,000,000 บาท
  2. เลขหน้า 3 ตัว
    938 101
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  3. เลขท้าย 3 ตัว
    106 782
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  4. เลขท้าย 2 ตัว
    06
    1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

645653645655

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

552438986238284440867933071470

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

372354955275697152371548503785415890645004364945262661684461

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

751873432473848340149386387777272446300781396670556605567173685483739599753770746056844439772441096327919204144578349011615903252369101913704368943481947877809085192888851104937593036177493355023459490001166056789161084130787535642227102681484295621721465455800153218781294278124997240422725860103287

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

601512553993132897562975890102345721155588481669174841117075409289099272740499070616261869604444648482438529376561083675634680477270424018974643218463842836893352162392019326710483741369093006621988410270552178003745739214426611165312849510782243889107014329361906507683347155057908798635856760883501055596999472640261972813038378549190746573720495729233706195329584277359713288908937392763347826101424816804147659675419856182587626039991147057802925749580731204206325189176139987223383663795426918015477917868981873635611821931899568433191404500216024695815848717653489852122550633483624909304192307
ดูผลหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย 16/11/69 ผ่านช่องทางออนไลน์

หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลครบทุกประเภท ประชาชนสามารถนำหมายเลขสลากมาตรวจสอบกับผลรางวัลผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th หรือแอปพลิเคชัน GLO Lottery Official ได้โดยตรง

โฆษณา

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกรับชมการถ่ายทอดสด สามารถตรวจผลรางวัลย้อนหลังได้หลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น โดยควรตรวจสอบหมายเลขสลากทั้ง 6 หลักให้ถูกต้อง รวมถึงตรวจสอบเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว เพื่อไม่ให้พลาดรางวัล

ทั้งนี้ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ทุกประเภทจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 15:53 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แม่เฒ่า เสียชีวิตแล้ว จากคลิปไวรัลลูกชายแต่งตัวเป็น อสม. สาว

สิ้น ‘แม่เฒ่า’ จากไปวัย 95 ปี ปิดตำนานไวรัล ลูกชายปลอมเป็น อสม. สาว เยียวยาจิตใจ

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
นากาตะ โนอะ นักแสดงอุลตร้าแมน เสียชีวิต

ช็อก! นากาตะ โนอะ ดาราคนดัง อุลตร้าแมนภาคล่าสุด จากไปกะทันหัน เสียดายอายุยังน้อย

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
น้องอันดามัน เผยสาเหตุปัดตอบสื่อ หลังเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา

เผยคำพูด น้องอันดามัน เยี่ยม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ครั้งที่ 2 สาเหตุปัดตอบสื่อเรื่องแม่

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน &quot;มาครง&quot; ต้องเบรก

ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน “มาครง” ต้องเบรก

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 2569 ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

11 นาที ที่แล้ว
แม่เฒ่า เสียชีวิตแล้ว จากคลิปไวรัลลูกชายแต่งตัวเป็น อสม. สาว ข่าว

สิ้น ‘แม่เฒ่า’ จากไปวัย 95 ปี ปิดตำนานไวรัล ลูกชายปลอมเป็น อสม. สาว เยียวยาจิตใจ

14 นาที ที่แล้ว
นากาตะ โนอะ นักแสดงอุลตร้าแมน เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! นากาตะ โนอะ ดาราคนดัง อุลตร้าแมนภาคล่าสุด จากไปกะทันหัน เสียดายอายุยังน้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องอันดามัน เผยสาเหตุปัดตอบสื่อ หลังเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

เผยคำพูด น้องอันดามัน เยี่ยม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ครั้งที่ 2 สาเหตุปัดตอบสื่อเรื่องแม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน &quot;มาครง&quot; ต้องเบรก ข่าวการเมือง

ฮุน มาเนต โกหกหน้าตาย กล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อน จน “มาครง” ต้องเบรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กปน. ยืนยันน้ำประปา กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่ปนเปื้อนสารหนู ข่าว

ยืนยัน! น้ำประปา กทม.-นนท์-สมุทรปราการ ไม่ปนเปื้อนสารหนู อย่าตื่นตระหนก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัสเซลล์ ลี นักไตรกีฬาทีมชาติสิงคโปร์ ภาพซ้ายขณะปั่นจักรยานในการแข่งขัน ภาพขวาสวมชุดแข่งสกรีนชื่อ LEE SGP ข่าวต่างประเทศ

ช็อก นักปั่นทีมชาติ รถบรรทุกชนดับบนเลนจักรยาน ดับฝันแข่งซีเกมส์ เพื่อนช็อก เพิ่งโบกมือลา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด 2 นศ.วิศวะ ถูกรถชนดับ ในถนนมหาวิทยาลัย ญาติร้องหาความยุติธรรม ข่าว

ต้องไม่ตายฟรี! 2 นศ.วิศวะ ถูกรถชนดับ ในถนนมหาวิทยาลัย ญาติร้องหาความยุติธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้รถเช้าภูเก็ต ข่าว

เปิดรายชื่อ 11 ผู้เสียชีวิต 11 ไฟไหม้ร้านรถเช่าป่าตอง ยังมีหญิงไทย 3 รายไม่ทราบชื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จีซู BLACKPINK เช็กอินแลนด์มาร์กกรุงเทพฯ บันเทิง

จีซู เที่ยวชิลกรุงเทพฯ เช็กอินแลนด์มาร์กดัง ชิมอาหารไทยอร่อยสุดฟิน ทำใจละลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;กำนันมะโน&quot; คือใคร แกนนำชุมนุมทวงลดราคาน้ำมัน ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ “กำนันมะโน” คือใคร แกนนำชุมนุมทวงลดราคาน้ำมัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระอาทิตย์ตกที่หาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ท้องฟ้าสีม่วงส้มเหนือทะเล เศรษฐกิจ

เปิด 10 จังหวัด “อยู่ดีมีสุข” ที่สุดในไทย ปี 2569 “ตรัง” คว้าแชมป์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รูปปั้นเจ้าสัวเฮง รับทรัพย์ องค์สีทอง มีไหเฮงและเครื่องสักการะตั้งอยู่ด้านหน้า เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร งวด 16 พ.ย. 69 เปิดเลขลอยในอ่าง โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขฝาโลง ย่านุ๊ก ธนดล เลขเด็ด

เลขฝาโลง ‘ย่าเข่ง’ หลัง นุ๊ก ธนดล ไม่คาดคิด สูญเสียกะทันหัน เลขเด็ดงวด 16 พ.ย. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยเจ๋ง ผลิต CAR-T รักษามะเร็งได้เอง ชาติแรกในเอเชีย ลดค่ารักษาเหลือ 3.5 ล้านบาท สุขภาพและการแพทย์

ไทยเจ๋ง ผลิต CAR-T รักษามะเร็งได้เอง ชาติแรกในเอเชีย ลดค่ารักษาเหลือ 3.5 ล้านบาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาชิกวงร็อก POTATO ถ่ายภาพหมู่ขาวดำ เลขเด็ด

เลขเด็ด POTATO งวด 16 พ.ย. 69 วงร็อกดัง แจกแนวทางโค้งสุดท้าย พ่วงเตือนภัยเพจปลอม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่นมากขั้นเทพ งวด 16 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่นมากขั้นเทพ งวด 16 พ.ย. 69 ชูเลขยืนหนึ่ง จัดชุดสองตัวให้แล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูด่วน! เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จฯ อุบลราชธานี ทรงให้เลขเด็ด ทะเบียนรถ เลขเด็ด

ดูด่วน! เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จฯ อุบลราชธานี ทรงให้เลขเด็ด ทะเบียนรถ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด รถโกคาร์ต น้องพายุ ลุยสนามอิตาลี เลขข้างรถคันใหม่ ก่อนหวยออก 16 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด รถโกคาร์ต น้องพายุ ลุยสนามอิตาลี เลขข้างรถคันใหม่ ก่อนหวยออก 16 พ.ย. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แองเจลินา โจลี เยือนกัมพูชาแบบเงียบ ๆ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช บันเทิง

แองเจลินา โจลี เยือนกัมพูชาแบบเงียบ ๆ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบนัส 3 เดือนไม่พอใจ พนักงาน ทอท. ยื่นค้านมติบอร์ด จี้ขอ 5 เดือน เศรษฐกิจ

โบนัส 3 เดือนไม่พอใจ พนักงาน ทอท. ยื่นค้านมติบอร์ด จี้ขอ 5 เดือน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง ส่อหมดอนาคต เมาแล้วขับ ร่ายยาวขอโทษ พักงานวงการบันเทิงทั้งหมด เคลียร์ปมคลิปซุกของ บันเทิง

พระเอกดัง ส่อหมดอนาคต เมาแล้วขับ ร่ายยาวขอโทษ พักงานวงการบันเทิงทั้งหมด เคลียร์ปมคลิปซุกของ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กทุกรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กทุกรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย 16 พ.ย. 69 ตารางชูเลขเด่น วันนี้หวยออก เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ตุ๊กตา พารวย 16 พ.ย. 69 ตารางชูเลขเด่น วันนี้หวยออก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16/11/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 16/11/69 ปล่อยใบแท้ ฟันเลขนี้มาแน่ แจกโชคก่อนหมดแผง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กทุกรางวัล