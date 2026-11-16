ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ดูหวยออกสดวันนี้ เช็กผลรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว
ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ติดตามการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 69 ลุ้นรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6 ล้านบาท เลขท้าย 2 ตัว เลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว พร้อมตรวจผลรางวัลครบทุกประเภท เริ่มออกรางวัลตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดออกรางวัล ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยคาดว่าจะประกาศผลรางวัลครบทุกประเภทภายในเวลาประมาณ 16.00 น.
สำหรับประชาชนที่ต้องการรับชมการถ่ายทอดสด สามารถติดตามผ่านสถานีโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่ช่วงบ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ถ่ายทอดสดหวย 16/11/69 ดูสดช่องไหน เริ่มกี่โมง
- อมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 13.50 น.
- ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 14.00 น.
- เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th
- แอปพลิเคชัน GLO Lottery Official
- LINE TODAY รับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ ถ่ายทอดสดเสียงตั้งแต่เวลา 14.30 น.
ทั้งนี้ การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.30 น. โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทยอยประกาศผลรางวัลแต่ละประเภทจนเสร็จสิ้น
ผลหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
- 645654
เลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท
- 06
เลขหน้า 3 ตัว จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
- ครั้งที่ 1 : 938
- ครั้งที่ 2 : 101
เลขท้าย 3 ตัว จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
- ครั้งที่ 1 : 106
- ครั้งที่ 2 : 782
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
- 645653
- 645655
รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
- 071470
- 284440
- 552438
- 867933
- 986238
รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
- 262661
- 364945
- 371548
- 372354
- 415890
- 503785
- 645004
- 684461
- 697152
- 955275
รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
- 023459
- 036177
- 084130
- 096327
- 101913
- 102681
- 103287
- 124997
- 144578
- 149386
- 166056
- 192888
- 218781
- 240422
- 252369
- 272446
- 294278
- 300781
- 349011
- 387777
- 396670
- 432473
- 465455
- 484295
- 490001
- 493355
- 556605
- 567173
- 615903
- 621721
- 642227
- 685483
- 704368
- 725860
- 739599
- 746056
- 751873
- 753770
- 772441
- 787535
- 789161
- 800153
- 809085
- 844439
- 848340
- 851104
- 919204
- 937593
- 943481
- 947877
รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
- 003745
- 014329
- 015477
- 019326
- 038378
- 039991
- 055596
- 057908
- 070616
- 083675
- 093006
- 099272
- 101424
- 117075
- 132897
- 139987
- 147057
- 147659
- 155588
- 162392
- 165312
- 174841
- 189176
- 192307
- 206325
- 216024
- 218463
- 223383
- 261869
- 277359
- 329584
- 345721
- 347155
- 347826
- 361906
- 376561
- 392763
- 404500
- 409289
- 410270
- 424018
- 426611
- 426918
- 433191
- 438529
- 477270
- 481669
- 483624
- 507683
- 549190
- 550633
- 552178
- 553993
- 562975
- 587626
- 601512
- 604444
- 621988
- 634680
- 635611
- 640261
- 648482
- 653489
- 663795
- 675419
- 695815
- 706195
- 710483
- 713288
- 720495
- 729233
- 731204
- 739214
- 740499
- 741369
- 746573
- 749580
- 782243
- 798635
- 802925
- 816804
- 821931
- 842836
- 848717
- 849510
- 852122
- 856182
- 856760
- 883501
- 889107
- 890102
- 893352
- 899568
- 908937
- 909304
- 917868
- 972813
- 974643
- 981873
- 999472
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 พฤศจิกายน 2569
-
รางวัลที่ 1645654
รางวัลละ 6,000,000 บาท
-
เลขหน้า 3 ตัว938 101
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
-
เลขท้าย 3 ตัว106 782
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว06
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท645653645655
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท552438986238284440867933071470
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท372354955275697152371548503785415890645004364945262661684461
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท751873432473848340149386387777272446300781396670556605567173685483739599753770746056844439772441096327919204144578349011615903252369101913704368943481947877809085192888851104937593036177493355023459490001166056789161084130787535642227102681484295621721465455800153218781294278124997240422725860103287
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท601512553993132897562975890102345721155588481669174841117075409289099272740499070616261869604444648482438529376561083675634680477270424018974643218463842836893352162392019326710483741369093006621988410270552178003745739214426611165312849510782243889107014329361906507683347155057908798635856760883501055596999472640261972813038378549190746573720495729233706195329584277359713288908937392763347826101424816804147659675419856182587626039991147057802925749580731204206325189176139987223383663795426918015477917868981873635611821931899568433191404500216024695815848717653489852122550633483624909304192307
ตรวจหวย 16/11/69 ผ่านช่องทางออนไลน์
หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลครบทุกประเภท ประชาชนสามารถนำหมายเลขสลากมาตรวจสอบกับผลรางวัลผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th หรือแอปพลิเคชัน GLO Lottery Official ได้โดยตรง
สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกรับชมการถ่ายทอดสด สามารถตรวจผลรางวัลย้อนหลังได้หลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น โดยควรตรวจสอบหมายเลขสลากทั้ง 6 หลักให้ถูกต้อง รวมถึงตรวจสอบเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว เพื่อไม่ให้พลาดรางวัล
ทั้งนี้ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ทุกประเภทจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
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