ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กทุกรางวัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 10:01 น.
ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กทุกรางวัล

ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2569 เตรียมลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 69 เช็กผลรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6 ล้านบาท เลขท้าย 2 ตัว เลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว พร้อมผลรางวัลอื่น ๆ ครบทุกประเภท หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลอย่างเป็นทางการ

สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569 โดยประชาชนสามารถติดตามผลการออกรางวัลตั้งแต่ช่วงบ่าย ก่อนตรวจสอบหมายเลขสลากที่ถืออยู่กับผลรางวัลอย่างเป็นทางการ

ตรวจหวย 16/11/69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

  • รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท : รอประกาศ
  • เลขหน้า 3 ตัว ครั้งที่ 1 : รอประกาศ
  • เลขหน้า 3 ตัว ครั้งที่ 2 : รอประกาศ
  • เลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 1 : รอประกาศ
  • เลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 2 : รอประกาศ
  • เลขท้าย 2 ตัว : รอประกาศ
  • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล : รอประกาศ
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล : รอประกาศ
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล : รอประกาศ
  • รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล : รอประกาศ
  • รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล : รอประกาศ

ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 พฤศจิกายน 2569

  1. รางวัลที่ 1
    XXXXXX
    รางวัลละ 6,000,000 บาท
  2. เลขหน้า 3 ตัว
    XXX XXX
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  3. เลขท้าย 3 ตัว
    XXX XXX
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  4. เลขท้าย 2 ตัว
    XX
    1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

XXXXXXXXXXXX

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

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ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

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ดูผลหวยย้อนหลัง

สำหรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก รางวัลที่ 1 ได้รับ 6 ล้านบาท รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 ได้รับรางวัลละ 100,000 บาท ส่วนรางวัลที่ 2 ได้รับรางวัลละ 200,000 บาท และรางวัลที่ 3 ได้รับรางวัลละ 80,000 บาท

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ขณะที่รางวัลที่ 4 ได้รับรางวัลละ 40,000 บาท และรางวัลที่ 5 ได้รับรางวัลละ 20,000 บาท ส่วนผู้ถูกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว หรือเลขท้าย 3 ตัว จะได้รับรางวัลละ 4,000 บาท และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ได้รับ 2,000 บาท

ประชาชนสามารถตรวจสอบผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th หรือแอปพลิเคชัน GLO Lottery Official เพื่อยืนยันหมายเลขที่ถูกรางวัลก่อนดำเนินการขึ้นเงิน

ทั้งนี้ ผลรางวัลทุกประเภทจะต้องรอการประกาศจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 พ.ย. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2569 10:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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