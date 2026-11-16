ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กทุกรางวัล
ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2569 เตรียมลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 69 เช็กผลรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6 ล้านบาท เลขท้าย 2 ตัว เลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว พร้อมผลรางวัลอื่น ๆ ครบทุกประเภท หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลอย่างเป็นทางการ
สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569 โดยประชาชนสามารถติดตามผลการออกรางวัลตั้งแต่ช่วงบ่าย ก่อนตรวจสอบหมายเลขสลากที่ถืออยู่กับผลรางวัลอย่างเป็นทางการ
ตรวจหวย 16/11/69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
- รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท : รอประกาศ
- เลขหน้า 3 ตัว ครั้งที่ 1 : รอประกาศ
- เลขหน้า 3 ตัว ครั้งที่ 2 : รอประกาศ
- เลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 1 : รอประกาศ
- เลขท้าย 3 ตัว ครั้งที่ 2 : รอประกาศ
- เลขท้าย 2 ตัว : รอประกาศ
- รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล : รอประกาศ
- รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล : รอประกาศ
- รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล : รอประกาศ
- รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล : รอประกาศ
- รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล : รอประกาศ
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 พฤศจิกายน 2569
-
รางวัลที่ 1XXXXXX
รางวัลละ 6,000,000 บาท
-
เลขหน้า 3 ตัวXXX XXX
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
-
เลขท้าย 3 ตัวXXX XXX
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัวXX
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาทXXXXXXXXXXXX
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาทXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาทXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาทXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาทXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
สำหรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก รางวัลที่ 1 ได้รับ 6 ล้านบาท รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 ได้รับรางวัลละ 100,000 บาท ส่วนรางวัลที่ 2 ได้รับรางวัลละ 200,000 บาท และรางวัลที่ 3 ได้รับรางวัลละ 80,000 บาท
ขณะที่รางวัลที่ 4 ได้รับรางวัลละ 40,000 บาท และรางวัลที่ 5 ได้รับรางวัลละ 20,000 บาท ส่วนผู้ถูกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว หรือเลขท้าย 3 ตัว จะได้รับรางวัลละ 4,000 บาท และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ได้รับ 2,000 บาท
ประชาชนสามารถตรวจสอบผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th หรือแอปพลิเคชัน GLO Lottery Official เพื่อยืนยันหมายเลขที่ถูกรางวัลก่อนดำเนินการขึ้นเงิน
ทั้งนี้ ผลรางวัลทุกประเภทจะต้องรอการประกาศจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เลขเด็ดนกตาทิพย์ 16 พ.ย. 69 วิเคราะห์แนวทางเลข 4 คู่ก่อนหวยออก
- เลขเด็ด เจ้าแม่ตะเคียน 16/11/69 วิเคราะห์เลขเด่น เลขรอง พร้อมสามตัว 5 ชุด
- เลขเด็ด Ai งวด 16 พ.ย. 69 คำนวณวันหวยออก ชูเลขเด่น สองตัว สามตัว