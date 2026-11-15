ม็อบมุสลิมบุกถล่ม ร้านอาหารอินเดีย ปมแบนฮาลาล คดีพลิกเจ้าของโดนรวบ ดาราดังโผล่ส่งการ์ดช่วย
กลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากรวมตัวหน้าร้านอาหารอินเดียในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เรียกร้องให้ปิดกิจการ หลังเกิดข้อพิพาทเรื่องการไม่จำหน่ายอาหารฮาลาลและข้อความวิจารณ์ศาสนาอิสลาม ของเจ้าของร้าน ขณะที่ จอห์น คลีส (John Cleese) นักแสดงตลกชื่อดังชาวอังกฤษ ถูกระบุว่าให้ความช่วยเหลือด้วยการส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาดูแลร้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2569 บริเวณหน้าร้าน Singh’s Dining หรือชื่อเดิม Rangrez ในย่านแฮมเมอร์สมิธ ทางตะวันตกของกรุงลอนดอน ผู้ชุมนุมรวมตัวตะโกนเรียกร้องให้ร้านปิดกิจการ จนตำรวจนครบาลลอนดอนต้องเข้าควบคุมสถานการณ์
คลิปที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นผู้ประท้วงจำนวนมากอยู่หน้าร้าน บางส่วนถือธงปาเลสไตน์และตะโกนคำขวัญสนับสนุนปาเลสไตน์ ขณะที่ตำรวจยืนตั้งแนวกั้นระหว่างผู้ชุมนุมกับร้านอาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชนประจำอยู่ด้านใน
ร้านอาหารแห่งนี้ดำเนินกิจการโดย ฮาร์มัน ซิงห์ กาปูร์ (Harman Singh Kapoor) ชายชาวซิกข์ ซึ่งประกาศชัดเจนว่าไม่จำหน่ายอาหารฮาลาล หรืออาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตและเตรียมตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีข้อความติดหน้าร้านว่า “เราภูมิใจที่ไม่ขายอาหารฮาลาล”
อย่างไรก็ตาม ข้อพิพาทไม่ได้มีเพียงเรื่องอาหาร ผู้ประท้วงยังไม่พอใจข้อความที่กาปูร์เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับชาวมุสลิม การบริโภคเนื้อหมู และสถานการณ์สงครามในฉนวนกาซา โดยมองว่าข้อความบางส่วนมีลักษณะดูหมิ่นศาสนาอิสลาม
ก่อนหน้านี้ กาปูร์เคยโพสต์ภาพตัวเองถือเบคอน พร้อมข้อความที่มีความหมายว่าเบคอนสามารถช่วยประเทศตะวันตกได้ อีกทั้งเคยเผยแพร่ภาพเนื้อหมูที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าแฮร์รอดส์ ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง
ด้านกาปูร์อ้างว่า ตนเองและครอบครัวได้รับข้อความข่มขู่เอาชีวิตหลายร้อยครั้ง รวมถึงถูกคุกคามและมีผู้ปาไข่ใส่หน้าร้าน อีกทั้งการรณรงค์คว่ำบาตรยังส่งผลกระทบต่อรายได้ของกิจการ
เหตุการณ์กลับยิ่งซับซ้อนเมื่อกาปูร์ถูกตำรวจจับกุมที่บ้านในช่วงเช้าวันที่ 13 พฤศจิกายน เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการชุมนุม ทำให้ คูชิ กาปูร์ (Khushi Kapoor) ภรรยาของเขา ต้องอยู่รับมือสถานการณ์ที่ร้านพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
กาปูร์โพสต์ข้อความระบุว่า ก่อนถูกจับได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจนครบาลลอนดอนหลายครั้ง เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยของครอบครัว แต่กลับเป็นฝ่ายถูกควบคุมตัวในวันที่มีการนัดชุมนุม
ขณะที่ตำรวจนครบาลลอนดอนชี้แจงกับ Daily Mail ว่า ได้จับกุมชายวัย 54 ปี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ในข้อสงสัยเกี่ยวกับการครอบครองและเผยแพร่ภาพประเภท extreme image ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภาพต้องห้ามตามกฎหมายอังกฤษ โดยยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของภาพที่เป็นประเด็น
ระหว่างการประท้วง คูชิถือป้ายขอบคุณ จอห์น คลีส นักแสดงจากคณะตลก Monty Python และซีรีส์ Fawlty Towers โดยระบุว่าเขาเป็นผู้ช่วยออกค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยให้ร้าน หลังครอบครัวรู้สึกว่าไม่ได้รับความคุ้มครองเพียงพอจากตำรวจ
เธอยังเผยแพร่คลิปขอบคุณนักแสดงชื่อดังที่ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาช่วยดูแลครอบครัว โดยระบุผ่านโซเชียลมีเดียว่ามีเจ้าหน้าที่จำนวน 8 คน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันค่าใช้จ่ายหรือรายละเอียดการว่าจ้างจากคลีสโดยตรง
สำหรับจอห์น คลีส เคยแสดงจุดยืนสนับสนุนกาปูร์ผ่านโซเชียลมีเดียมาก่อน โดยกล่าวชื่นชมอาหารและบรรยากาศของร้าน Singh’s Dining
ทั้งนี้ การชุมนุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน เป็นอีกเหตุการณ์ในข้อพิพาทระหว่างเจ้าของร้านกับกลุ่มผู้ไม่พอใจที่ดำเนินมาต่อเนื่องหลายเดือน โดยฝ่ายเจ้าของร้านยืนยันสิทธิในการเลือกจำหน่ายอาหาร ส่วนผู้ประท้วงเรียกร้องให้รับผิดชอบต่อข้อความเกี่ยวกับศาสนาที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์
ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับคดีของกาปูร์ รวมถึงยังไม่พบข้อมูลยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้เข้าร่วมการประท้วงหรือไม่
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